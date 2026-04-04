২৮ বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীলৈ ইমান ভয় কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ? প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ

গুৱাহাটীত গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰা আৰু কুংকিচৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুই গগৈৰ ৷

গুৱাহাটীত কুংকি চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 2:01 PM IST

গুৱাহাটী: অসমৰ হৃদপিণ্ড গুৱাহাটী (ম) জিলাৰ অন্তৰ্গত নিউ গুৱাহাটী আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুই গগৈৰ ৷ শুকুৰবাৰে নিউ গুৱাহাটী আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী আৰু শান্তনু বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

শুকুৰবাৰে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰা আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ হৈ মহানগৰীৰ ৰোড শ্ব' আয়োজন কৰে ৷ ৰাজগড়ৰ পৰা বাহিৰ কৰা ৰোড শ্ব'টো ভঙাগড়, গণেশগুৰি হৈ ছয়মাইলত সামৰণি পৰে ।

ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় , "আজিৰ ৰেলীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে জয় লাভ কৰিব । সকলোকে অহা ৯ তাৰিখে হাতৰ ছবিত ভোট দি নতুন বৰ অসমৰ বাবে অসমৰ ভিতৰত সুস্থ ৰাজনীতিৰ বাবে শান্তনু বৰাক জয়যুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ ।"

আনহাতে মধ্য গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰৰ জে'ল গেটৰ সমীপত কুংকি চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ আৰু বিপুল সহাঁৰিয়ে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে । উপস্থিত জনসাধাৰণৰ এই সঁহাৰিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে মধ্য গুৱাহাটীৰ ৰাইজে এতিয়া সমষ্টিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এক প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ।"

কুংকি চৌধুৰীৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"২৮ বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীলৈ কিহৰ ইমান ভয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ? কুংকৰি ৰাজনীতিলৈ অহা মাত্ৰ ১২ দিন হৈছে ৷ তেওঁৰ কন্যাৰ বয়সৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ দিব পৰা হৈছে ৷ যদি কুংকি পাঁচবছৰ ৰাজনীতিত থাকে তেতিয়া হ'লে তেওঁৰ কি অৱস্থা হ'ব ?"

