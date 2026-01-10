ETV Bharat / politics

অসম চৰকাৰ এতিয়া এটা ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী: গৌৰৱ গগৈ

জুবিন গাৰ্গ আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈয়ো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ।

Gaurav Gogoi slams Assam CM
ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যসূচীত গোলাঘাটত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 10, 2026 at 7:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে ন্যায় নাপায় জুবিন গাৰ্গে । মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা... অহংকাৰী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা নকৰি অকলে ঘোষণা কৰিলে যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ নহয় । এইখন চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া, জাতি-জনজাতিৰ বিপক্ষে কাম কৰা চৰকাৰহে ।" এই মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ।

"ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ" শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী লৈ শুকুৰবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈক বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

অসম চৰকাৰ এটা ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী: গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাটত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । ইয়াৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমৰ ইতিহাসত জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাত আটাইতকৈ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ চৰকাৰে ইখনৰ পাছত সিখন ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰি আজি চৰকাৰখন এটা ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৎপৰতা একেবাৰে নাই । আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এটা আইনী গোট তৈয়াৰ কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে চিঠি প্ৰেৰণ কৰি ন্যায়ৰ বাবে দাবী জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছ আই টি গঠন কৰাৰ দিনৰে পৰাই শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আদিৰ মুখত হাঁহি । আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ জুবিন গাৰ্গক ঐতিহাসিকভাৱে বিদায় দিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিলে জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও ন্যায় নাপায় আৰু সকলোৱে মুক্তি পাব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে সকলোৱে জামিন লাভ কৰিব ।"

আনহাতে, ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কোনোধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিলে । জনজাতিকৰণৰ বাবে যিধৰণে ৰাইজ ওলাই আহিল, পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাই । গতিকে এই চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বিপৰীতে যোৱা এখন চৰকাৰ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "জনজাতি লোকসকলৰ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছেনে ? কাৰ্বি, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভূমি বেলেগক বিক্ৰী কৰিছে । লোকতন্ত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে । তেওঁলোক নাথাকিলে ৰাইজৰ মাজত কোনো সুবিধা দিবলৈ সক্ষম নহ'ব । কিন্তু আজি তেওঁলোকক অৱহেলা কৰা হৈছে ।"

ইফালে ‌সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভতত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, "গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা লোকৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই । কিছুদিন পূৰ্বে সীমা সমস্যাক লৈ চুক্তি কৰিছিল । কিন্তু কোন ৰাজ্যৰ সীমাৰ লগত আমাৰ জনসাধাৰণ সুৰক্ষিত হৈ আছে । উদাহৰণস্বৰূপে অসম-অৰুণাচল, অসম-মেঘালয় বা অসম-নাগালেণ্ড । ইয়াৰ মূল কাৰণ এইখন চৰকাৰে আৰক্ষীক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান সময়ত গোচৰ পঞ্জীয়ন নহয় । এইখন চৰকাৰে প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাত গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়ৰ বাবে বিশিষ্ট আইনজ্ঞৰ দল গঠন : কেবিনেটৰ পাছতে ক’লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে
লগতে পঢ়ক :সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্যপ্ৰমাণ ৰাজহুৱা হ'ব জানুৱাৰীতে : ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

TAGGED:

GAURAV GOGOI
GAURAV GOGOI GOLAGHAT VISIT
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOI SLAMS ASSAM CM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.