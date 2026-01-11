ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ : গুৱাহাটীত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ

গৌৰৱ গগৈৰ সঞ্চালনাত 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’ শীৰ্ষক অভিযান । ড৹ হীৰেন গোহাঁই, হৰেকৃষ্ণ ডেকা, ড৹ দীনেশ বৈশ্য, পৰেশ মালাকাৰকে ধৰি কেবাগৰাকীও চিন্তাবিদৰ দিহা-পৰামৰ্শ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, নাগৰিক সমিতিৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 11, 2026 at 9:52 PM IST

গুৱাহাটী: ‘‘ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’’ - শীৰ্ষক অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে গুৱাহাটীত ব্যাপক হাৰত গণসংযোগৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । ৬ ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীত দেওবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সঞ্চালনাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, নাগৰিক সমিতিৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

এই বৈঠকত ড৹ হীৰেন গোহাঁই, আব্দুল মান্নান, হৰেকৃষ্ণ ডেকা, ড৹ দীনেশ বৈশ্য, পৰেশ মালাকাৰ, ডাঃ নৱনীল বৰুৱা, উদয়ন হাজৰিকাকে প্ৰমুখ্যে কৰি ৰাজ্যৰ একাংশ গণ্য-মান্য লোকে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত কোনবোৰ বিষয় সন্নিবিষ্ট হ’ব লাগে, সেই সম্পৰ্কে দিহা-পৰামৰ্শ দিয়ে ।

গৌৰৱ গগৈৰ সঞ্চালনাত ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ শীৰ্ষক অভিযান (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ দল বিৰোধীৰ আসনত থাকি ২০২৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰোতে ৰাইজৰ যি দিহা-পৰামৰ্শ আৰু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া এক ইতিবাচক দিশ আৰু দলৰ নিজা চিন্তা-চৰ্চাতকৈ ৰাইজৰ মতামতক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এইখন ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰাতো গণতন্ত্ৰৰ বাবে ইতিবাচক দিশ বুলি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁইয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ অনিয়ম, অবিচাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সঠিক আৰু দৃঢ় হ’ব লাগে বুলি ড৹ গোহাঁইয়ে মন্তব্য কৰে । বৈঠকত ইস্তাহাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান, অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পৃথ্বি মাঝিৰ লগতে ইস্তাহাৰ কমিটিৰ আন সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ শীৰ্ষক অভিযানৰ অন্তিম বৈঠক দুখন গুৱাহাটীৰ কঁহুৱা বন ৰিজ’ৰ্টত অনুষ্ঠিত কৰে । বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অসমৰ ৰাইজক কংগ্ৰেছ দলে সন্মান কৰে আৰু সেইবাবে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন জিলাসমূহলৈ গৈ দল-সংগঠন আৰু ৰাইজৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰিছে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সদৰি কৰা মতে এই অভিযানৰ শেষত সকলো মতামত পৰ্যালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ দলে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ইস্তাহাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সৈতে গৱেষণা কৰি ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ।

পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি স্বপন কুমাৰ দাসৰ আহ্বানক্ৰমে জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীক উদ্দেশ্যি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড৹ হীৰেন গোহাঁইৰ লগতে হৰেকৃষ্ণ ডেকা আৰু পৰেশ মালাকাৰেও আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিকসকলক গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে অধিক শক্তিশালী হৈ কাম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰু সচেতন নাগৰিকে ব্যক্তিগতভাৱে আহি গৌৰৱ গগৈৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শান্তনু বৰা, মেঘনাথ ছেত্ৰী, সম্পাদক সুমন কল্যাণ বৰা, কৃদীপ বৰ্মন, মতিউৰ ৰহমান, মৌচুমী নেওগ, মিডিয়া বিভাগৰ সম্পাদক ৰূপক দাস, মনালিছা হাজৰিকা, মুখপাত্ৰ বিদিশা নেওগ, পলাক্ষী দাস, জিলা কংগ্ৰেছৰ বিপুল চক্ৰৱৰ্তী, নিতুৰঞ্জন শইকীয়া, নিৰ্মল শৰ্মা, বাবলা চৌধুৰী, গোবিন ৰজককে ধৰি প্ৰায়সকল বিষয়ববীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নেতা-কৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । সন্ধিয়ালৈকে ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ অভিযানৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ১২ জানুৱাৰীত এই যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ময়ূৰ বৰাকে প্ৰমুখ্যে কৰি কেবাগৰাকী বিশিষ্ট লোকৰ ঘৰলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ইস্তাহাৰ কমিটিৰ প্ৰতিনিধিসকল যাব আৰু দিহা-পৰমৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব ।

জনজাতীয় অধ্যয়ন গোটে গৌৰৱ গগৈক দিলে জনজাতিসমূহৰ সমস্যাক লৈ যুগুত কৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন

সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় ইস্তাহাৰত জনজাতিসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, দাবী আৰু আকাংক্ষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গঠন কৰি দিয়া বিশেষ জনজাতীয় অধ্যয়ন গোটে দেওবাৰে বিস্তৃত অধ্যয়নৰ অন্তত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ হাতত দাখিল কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ১৭ নৱেম্বৰত বকোৰ বনগাঁৱত অনুষ্ঠিত জনজাতি অধ্যুষিত ডিমৰীয়া, বকো, দুধনৈ আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিম বিধানসভা সমষ্টিৰ জনজাতীয় নেতাসকলৰ বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি এই অধ্যয়ন গোট গঠন কৰা হৈছিল । গোটটোৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা গোৱালপাৰা জিলাৰ তত্বাৱধায়ক নিৰ্মল লাংথাছা । তেওঁক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়ায় ডেভি বড়ো, বীৰবল বড়ো, বালিৰাম বড়ো আৰু ৰঞ্জন ৰাভাই । অধ্যয়ন গোটটোৱে ডিমৰীয়া, বকো, দুধনৈ আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত বিস্তৃত ক্ষেত্ৰভিত্তিক সমীক্ষা চলাই ৰাভা, গাৰো, বড়ো, হাজং, আমৰি কাৰ্বি, তিৱা আৰু মিছিং আদি বিভিন্ন জনজাতীয় সমাজৰ সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু ব্যক্তিসকলৰ সৈতে একাধিক বৈঠক, আলোচনা আৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে ।

অধ্যয়ন কালত গোটটোৱে মূলতঃ জনজাতি ভূমি আৰু বন অধিকাৰৰ উলংঘা, অজনজাতীয় আৰু বহিৰাগত ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ হাতলৈ ভূমি হস্তান্তৰ, ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ অভাৱ আৰু আদিবাসী সংস্কৃতি তথা পৰিচয়ৰ প্ৰতি নামি অহা ভাবুকিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰে ।

ইয়াৰোপৰি গোটটোৱে জনজাতি ভূমি, বেল্ট-ব্লক সুৰক্ষা আৰু জনজাতীয় লোকসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান, অসমত এখন জনজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, আমৰি কাৰ্বি সমাজক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, বাকী থকা ৩১২ খন বড়ো ৰাজহ গাঁওক বি কে ডব্লিউ এ চিৰ অন্তৰ্ভূক্ত কৰা আৰু ভৈয়ামৰ সকলো জনজাতিক উন্নয়ন পৰিষদ প্ৰদানৰ দৰে কেইবাটাও মুখ্য দাবী উত্থাপন কৰে । অধ্যয়ন গোটে দাখিল কৰা এই প্ৰতিবেদনে কংগ্ৰেছ দলক এখন শক্তিশালী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

