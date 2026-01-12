ETV Bharat / politics

ৰেজাউল কৰিমে ক্ষমা বিচাৰিছে; মৰিগাঁৱত গোৰৱ গগৈৰ মন্তব্য

মৰিগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ যোগদান সভাত মাৰপিট । বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজৰৰ বিৰুদ্ধে থানত গোচৰ ।

Rezaul Karim controversy
ৰেজাউল কৰিমে ক্ষমা বিচাৰিছে; মৰিগাঁৱত গোৰৱ গগৈৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)
ধিং : "ৰেজাউল কৰিমে ক্ষমা বিচাৰিছে । ৰেজাউল কৰিমে ৰাজহুৱা সভা বা মঞ্চত কথা কোৱাৰ আগতে অলপ ভাবি-চিন্তি কথা ক'ব লাগে । তেওঁ বৰ অসমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এনে কিছুমান কথা ক'লে তাকে লৈ মানুহৰ মনত যথেষ্ট ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । মানুহ ক্ষোভিত হৈছে ।" ৰেজাউল কৰিম বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে প্ৰকাশ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

সোমবাৰে মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বিশাল যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "যোৱা ১০টা বছৰত বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক কি দিব পাৰিছে তাৰ হিচাপ-নিকাচ অসমৰ ৰাইজে আৰম্ভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে সোণৰ অসম গঢ়িব পৰা নাই । মাটিৰ পট্টা দিব পৰা নাই । মহিলাৰ নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই । মাটিৰ পট্টা থকা মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে । চৰ-চাপৰিৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে । পৰিয়ালৰ নামত কিমান সম্পত্তি গঢ়িছে তাৰ হিচাপ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে ।"

ৰেজাউল কৰিমে ক্ষমা বিচাৰিছে; মৰিগাঁৱত গোৰৱ গগৈৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ ল'ৰাৰ নামত কিমান সম্পত্তি আছে । প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কোনো সম্পত্তি পৰিয়ালৰ নামত কৰা নাছিল । মুখ্য মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ল অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাহে লাহে, দিনে দিনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । বিজেপি দলৰ পতনৰ মূল কাৰণ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"

গৌৰৱ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ, "কিছুদিন পাছত অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ সমাজত আৰু বিজেপি দলৰ মাজত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ।"

ভাষণ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুলিচৰ ভয়-ভাবুকিৰে চৰকাৰ চলাইছে । অসমৰ ৰাইজ ভয়মুক্ত হ'ব বিচাৰে । সেয়ে সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক একত্ৰিত হৈ উঠিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন সাধাৰণ ব্যক্তি । তেওঁ নিজকে ৰজা বুলিলে নহ'ব । অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাম সোমাইছে । অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত একমাত্ৰ অসমৰ মানুহৰ নাম থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ এই বিশাল যোগদান সভাত বিভিন্ন দলৰ পৰা প্ৰায় তিনি শতাধিক লোকে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ।

ইফালে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত এই সভাত লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনৰ কিছুমান বেনাৰ-পোষ্টাৰ আৰু হৰ্ডিং বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজৰৰ নিৰ্দেশত একাংশ লোকে সভাস্থলীৰ পৰা ছিঙি পেলোৱাৰ লগতে ইজাজ নামৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াক মাৰপিট কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে । পাছত ইজাজে বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজৰৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে । বৰ্তমান ইজাজ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।

