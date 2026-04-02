মই তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ, মোৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় নকৰো: এইবাৰ শেনৰ এজাত গৌৰৱ গগৈ

মই তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ, মোৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় নকৰো: এইবাৰ শেনৰ এজাত গৌৰৱ গগৈ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনৈতিক দলৰ গুৰু, অসমৰ খনিকৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, পিঠিত চুৰি মাৰিলে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
Published : April 2, 2026 at 11:03 PM IST
যোৰহাট : "মই কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিক, প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ পুত্ৰ মোৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে, মই কোন দলবাগৰা ৰাজনীতি নকৰো । আৰু কোনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কেয়াৰ নকৰো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয় নকৰো । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আহিব, মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি বিচাৰিছোঁ এটা এটা প্ৰশ্নৰ হিচাপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিব লাগিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰত্যাহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ ।
১০২নং তিতাবৰ সমষ্টিৰ কাছজান বাগিচা ময়দানত বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে সম্বোধন কৰা বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অসমত বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলে চিণ্ডিকেট চলাই আছে । এই চিণ্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনৈতিক দলৰ গুৰু, অসমৰ খনিকৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, তেওঁৰ পিঠিত চুৰি মাৰিলে ।
তেওঁ লগতে চিণ্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ, ভ্ৰষ্টাচাৰত নিমজ্জিত হৈ থকা এইখন চৰকাৰক চিৰকালৰ বাবে অসমৰ পৰা বিদায় দিব লাগে বুলি উপস্থিত ৰাইজক আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়, চিণ্ডিকেট চলোৱা লোকে বিজেপি দলৰ পৰা টিকট পাইছে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসম প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি সকলো দল একত্ৰিত হৈছোঁ নতুন বৰ অসম সৃষ্টি কৰিবলৈ । এইবাৰ অসমৰ ৰাইজ একত্ৰিত হ'ব লাগিব । আঁচনিৰ নামত বিজেপিয়ে ভয়-ভাবুকি দেখুৱাইছে । আজি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সমষ্টিলৈ আহিছোঁ আৰু মোক আৱেগিক কৰি তুলিছে । ওপৰৰ পৰা তেওঁ চাই আছে আৰু আশীৰ্বাদ দি আছে । আমি নতুন বৰ অসমৰ লগতে নতুন কংগ্ৰেছৰ চিন্তা কৰিছোঁ । মোৰ ওপৰত যি দায়িত্ব দিছে সেয়া ১০০ শতাংশ পালন কৰিম ।
ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ১২ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ হিচাপ অসমৰ ৰাইজক দিব লাগিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।