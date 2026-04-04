আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে যোগ্য মহিলাই ঘৰত বহিয়ে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব : গৌৰৱ গগৈ

আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে যোগ্য মহিলাই ঘৰত বহিয়ে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব : গৌৰৱ গগৈ
অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে নিচামুক্ত অসম হ'ব । অসমত প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজনীতি কৰিব বিচৰাসকলে বিজেপি দলত থাকিব নোৱাৰে । গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য ।
Published : April 4, 2026 at 3:00 PM IST
গোলাঘাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । শাসকীয় দল বিজেপিৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
শনিবাৰে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ নাহৰণিত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
ছিণ্ডিকেট চলোৱা লোকসকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছে
উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে ভাষণ প্ৰদান কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আজি আমি বিৰোধী দলসমূহ একগোট হৈছোঁ অসমখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ । অসমত ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহাসকলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আহে, বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আজি প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজনীতিলৈ আহি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বিচাৰাসকলৰ বিজেপি দলত স্থান নাই । এতিয়া ছিণ্ডিকেট চলোৱা লোকসকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ থাকোঁতে ৰাইজে মুকলি সমালোচনা কৰিবলৈ পাৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান ৰাইজৰ বাক-স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে ।"
মহিলাই ঘৰত বহি আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব
তেওঁ লগতে কয়, "মহিলাসকল আজি বিজেপি দলৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, আপোনাৰ ১২৫০ টকা কাটি দিয়া হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ সভালৈ যোৱা মহিলাসকলক ১২৫০ টকা প্ৰদান কৰে আৰু যিসকলে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকে ১২৫০ টকা নাপায় । এয়া চৰকাৰী আঁচনি, বিজেপি দলৰ ব্যক্তিগত বা পৈত্ৰিক সম্পত্তিৰ পৰা এই আঁচনিৰ ধন প্ৰদান নকৰে । এয়া ৰাইজৰ ধন । চৰকাৰৰ দায়িত্ব মাত্ৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এই আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰা । কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অগপ সকলো দলৰ যোগ্য মহিলাই ঘৰত বহি আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব ।"
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে সুকীয়া বিভাগ
ইফালে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ প্ৰতি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত কয়, "আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এটা সুকীয়া বিভাগ সৃষ্টি কৰিম আৰু প্ৰতিমাহে ১২৫০ টকাকৈ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিম । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৫০ হাজাৰ বিঘা ভূমি আদানি আৰু আম্বানীক দিলে, ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমি নিজৰ ঘৰত ল'লে আৰু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে অসমৰ ১০ লাখ লোকৰ একচনীয়া ভূমি আমি ম্যাদীপট্টা প্ৰদান কৰিম ।"
নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ সংকল্প
ৰাজ্যত সুৰা বিপণিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ চুকে-কোণে মদৰ দোকান খুলিছে । কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে নিচামুক্ত অসমৰ সংকল্প লৈছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় দিব নোৱাৰিলে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল । কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিম । শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগত কোন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে সকলো ফাদিল হ'ব ।"
ঠিকাদাৰৰ চৰকাৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কেৱল ঠিকাদাৰকহে চিনি পায় বুলি সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "এইখন চৰকাৰে দিছপুৰত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক চিনি পায় । কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে কাম কৰাম । ইয়াৰ বাবে আমি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট একগোট হৈছোঁ । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক । কিন্তু বাঘ হাজৰিকাক আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিম ।"
নতুন আইন প্ৰণয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এনে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিম যে কোনোবাই সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে পাঁচ বছৰ জে'ল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে যেনেদৰে সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰিছিল, আমিও সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । আপোনালোকে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসনৰ অন্ত পেলাব বিচাৰে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব । আজি আমি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট একগোট হৈছোঁ । এয়া অসমখনক আগুৱাই নিবলৈ ঐতিহাসিক ক্ষণ । গতিকে আপোনালোকে এই সুযোগ নেহেৰুৱাব ।"
অসমৰ জনসাধাৰণৰক প্ৰতাৰণা কৰাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময়: লুৰীণজ্যোতি গগৈ
আনহাতে, উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে অসমৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উৎখাত কৰিবলৈ, দেশৰ সংবিধানক ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দান কৰিব । পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ অসমৰ এই চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ জনগণক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ সময় । এয়া সময় মূল্যবৃদ্ধি, কৰ-কাতল বৃদ্ধি, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় দিয়াৰ সময় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ দিম বুলি কৈ উচ্ছেদ চলাই বহিৰাগতক ভূমি প্ৰদান কৰে । গতিকে ৰাইজে এইবাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব । অসমৰ জনসাধাৰণৰক প্ৰতাৰণা কৰাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময় । অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা নহ'ল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা নহ'ল, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ সভা-সমিতিত অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব ।"