চৰকাৰ কাৰ ? ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হোটেলত কংগ্ৰেছ-মিত্ৰদলৰ বৈঠক
এগজিট প’লৰ তথ্যক সম্পূৰ্ণ নস্যাৎ কংগ্ৰেছ তথা মিত্ৰদলৰ ৷
Published : May 2, 2026 at 2:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ সোমবাৰ অৰ্থাৎ 4 মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ ভোটগণনাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ইতিমধ্য়ে সাজু হৈছে ৷ 9 এপ্ৰিলত অসমৰ 126 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে হৈছিল ভোটগ্ৰহণ ৷
উল্লেখ্য যে, 29 মে’ত পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্ন সংস্থাই এগজিট প’ল প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰায়বোৰ এগজিট প’লতেই অসমত বিজেপি তথা এনডিএ-ই নিৰকুংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কেইখনমান আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব বুলি এগজিট প’লৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ৷
অৱশ্যে বিৰোধী মিত্ৰদলে এগজিট প’লৰ এই তথ্য মানি লোৱা নাই ৷ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এগজিট প’লক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে এইবাৰ অসমত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছে ৷ আনকি বিৰোধী শক্তিয়ে এগজিট প’লৰ তথ্যক লৈ হতাশ হোৱা নাই বুলিও সদৰী কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ বৈঠক
ভোটগণনাৰ পূৰ্বে শনিবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰদলসমূহ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । বেলতলাৰ হোটেল ৰত্নমৌলীত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক । বৈঠকত উপস্থিত থাকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী । কেৱল কংগ্ৰেছৰে নহয়, বিৰোধী মিত্র শক্তিৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নমা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগতে সেই দলসমূহৰ নেতৃবৃন্দও এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৷
হোটেল ৰত্নমৌলীত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত থকা কংগ্রেছ নেতা জীতেন্দ্র সিং, অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব থকা কর্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰ, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়াৰ লগতে মিত্ৰ দলৰ সকলো নেতা উপস্থিত আছে ৷
এই বৈঠকত উপস্থিত থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘এগজিট প’লৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ফলাফল আহিব ৷ বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷’’ ইফালে অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘আমিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিম । উজনি অসমত মই নিজে আছো, তাত কেৱল পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । সকলো নিশ্চিত হৈ থাকক এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷’’
আনহাতে, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘দিছপুৰৰ ৰাইজে মোক বিচাৰিছে । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে নিৰংকুশ সংখ্যা লাভ কৰি চৰকাৰ কৰিব ৷’’ লগতে নন্দিতা দাসে কয়, ‘‘এগজিট প’লৰ ওপৰত ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব নালাগে ৷ ৰাইজে এইবেলি কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বততেই চৰকাৰ গঠন হ’ব ৷’’
ইফালে অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা একেমুখে নস্যাৎ কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘4 মে’ত যি ভোটগণনা হ'ব সেয়া নিৰপেক্ষভাৱে হওক । এইবাৰ অসমৰ লোকে বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুবিধা দিছে ।’’
এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক লৈ অগপ-বিজেপিৰ স্থিতি
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই শনিবাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘পূৰ্বৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ বিজেপিৰ ফলাফল আৰু অধিক উন্নতহে হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ফলাফলৰ পিছত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দলীয় কৰ্মসূচীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো ৷’’
আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপও নিশ্চিত যে ফলাফল ভালেই হ’ব ৷ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘চৰকাৰ আমাৰে হ’ব, সেই কথা নিশ্চিত ৷ বিৰোধীয়ে যিমানেই অংক নকৰক কিয় তেওঁলোক বিৰোধীৰ আসনতেই থাকিব লাগিব ৷’’