চৰকাৰ কাৰ ? ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হোটেলত কংগ্ৰেছ-মিত্ৰদলৰ বৈঠক

এগজিট প’লৰ তথ্যক সম্পূৰ্ণ নস্যাৎ কংগ্ৰেছ তথা মিত্ৰদলৰ ৷

APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
ভোটগণনাৰ পূৰ্বে হোটেল ৰত্নমৌলীত কংগ্ৰেছ তথা মিত্ৰদলৰ বৈঠক (ETV Bharat)
Published : May 2, 2026 at 2:09 PM IST

হায়দৰাবাদ : মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ সোমবাৰ অৰ্থাৎ 4 মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ ভোটগণনাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ইতিমধ্য়ে সাজু হৈছে ৷ 9 এপ্ৰিলত অসমৰ 126 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে হৈছিল ভোটগ্ৰহণ ৷

উল্লেখ্য যে, 29 মে’ত পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্ন সংস্থাই এগজিট প’ল প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰায়বোৰ এগজিট প’লতেই অসমত বিজেপি তথা এনডিএ-ই নিৰকুংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কেইখনমান আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব বুলি এগজিট প’লৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ৷

APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
ভোটগণনাৰ পূৰ্বে হোটেল ৰত্নমৌলীত কংগ্ৰেছ তথা মিত্ৰদলৰ বৈঠক (ETV Bharat)

অৱশ্যে বিৰোধী মিত্ৰদলে এগজিট প’লৰ এই তথ্য মানি লোৱা নাই ৷ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এগজিট প’লক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে এইবাৰ অসমত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছে ৷ আনকি বিৰোধী শক্তিয়ে এগজিট প’লৰ তথ্যক লৈ হতাশ হোৱা নাই বুলিও সদৰী কৰিছে ৷

কংগ্ৰেছৰ বৈঠক

ভোটগণনাৰ পূৰ্বে শনিবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰদলসমূহ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । বেলতলাৰ হোটেল ৰত্নমৌলীত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক । বৈঠকত উপস্থিত থাকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী । কেৱল কংগ্ৰেছৰে নহয়, বিৰোধী মিত্র শক্তিৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নমা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগতে সেই দলসমূহৰ নেতৃবৃন্দও এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৷

APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
ৰত্নমৌলীৰ বৈঠকত ডি কে শিৱকুমাৰ, ভূপেশ বাঘেল আৰু জীতেন্দ্ৰ সিং (ETV Bharat)

হোটেল ৰত্নমৌলীত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত থকা কংগ্রেছ নেতা জীতেন্দ্র সিং, অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব থকা কর্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰ, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়াৰ লগতে মিত্ৰ দলৰ সকলো নেতা উপস্থিত আছে ৷

APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
বৈঠকত অখিল গগৈ (ETV Bharat)
APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
বৈঠকত জ'ন ইংতি কাথাৰ (ETV Bharat)
APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
বৈঠকত লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)

এই বৈঠকত উপস্থিত থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘এগজিট প’লৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ফলাফল আহিব ৷ বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷’’ ইফালে অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘আমিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিম । উজনি অসমত মই নিজে আছো, তাত কেৱল পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । সকলো নিশ্চিত হৈ থাকক এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷’’

APCC Meeting at Ratnamouli Hotel in Guwahati
বৈঠকত সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ (ETV Bharat)

আনহাতে, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘দিছপুৰৰ ৰাইজে মোক বিচাৰিছে । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে নিৰংকুশ সংখ্যা লাভ কৰি চৰকাৰ কৰিব ৷’’ লগতে নন্দিতা দাসে কয়, ‘‘এগজিট প’লৰ ওপৰত ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব নালাগে ৷ ৰাইজে এইবেলি কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বততেই চৰকাৰ গঠন হ’ব ৷’’

ইফালে অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা একেমুখে নস্যাৎ কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘4 মে’ত যি ভোটগণনা হ'ব সেয়া নিৰপেক্ষভাৱে হওক । এইবাৰ অসমৰ লোকে বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুবিধা দিছে ।’’

এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক লৈ অগপ-বিজেপিৰ স্থিতি

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই শনিবাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘পূৰ্বৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ বিজেপিৰ ফলাফল আৰু অধিক উন্নতহে হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ফলাফলৰ পিছত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দলীয় কৰ্মসূচীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো ৷’’

আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপও নিশ্চিত যে ফলাফল ভালেই হ’ব ৷ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘চৰকাৰ আমাৰে হ’ব, সেই কথা নিশ্চিত ৷ বিৰোধীয়ে যিমানেই অংক নকৰক কিয় তেওঁলোক বিৰোধীৰ আসনতেই থাকিব লাগিব ৷’’

