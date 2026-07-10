এইখন পৰনিৰ্ভৰশীল, নিকৃষ্ট বাজেট: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰা ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ৷ জনতাক সপোন দেখুওৱাইছে বুলি উল্লেখ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ৷
Published : July 10, 2026 at 8:51 PM IST
গুৱাহাটী : বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা ৰাজ্যৰ ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক পৰনিৰ্ভৰশীল বাজেট আখ্যা দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ।
বাজেট দাখিলৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বাজেটৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ।
বাজেট সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাই কয়, "এইখন বাজেটত ৰচনাৰ বাহিৰে একো নাই। এইখন আঠ মাহৰ বাজেট আৰু ১ লাখ ৫১ লাখ ৮৪৩ কোটি টকাৰ বাজেট । বাজেটখনত নিজৰ আয়ৰ কোনো উৎস নাই । এইখন এখন পৰনিৰ্ভৰশীল বাজেট । অসম চৰকাৰৰ নিজা একো নাই । ৩১.৫৫ শতাংশ আহিব কেন্দ্ৰৰ পৰা । বাজেটৰ মুঠ ধনৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ অসম চৰকাৰৰ নহয় । লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । বাজেটখনত উন্নয়নৰ বাবে ৩৩,২৮১ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । এইখন বাজেটে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত কৰিব নোৱাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাজেটত হিতাধিকাৰীমূলক আঁচনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । ভোটবেংক অক্ষুন্ন ৰখাৰ স্বাৰ্থত বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । অসমৰ নিবনুৱা, মূল্যবৃদ্ধি, বানপানী, গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ উল্লেখ নাই বাজেটত । এইখন অসমৰ ৰাইজৰ বাজেট নহয়, বিশ্বাসঘাটকতা কৰিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেটৰ ১৮ টা পইণ্টক অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা বুলি কৈছে । বাজেটত শব্দৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে।"
চাকৰিৰ প্ৰসংত তেওঁ কয়,"বিজেপি চৰকাৰে ২০২১ত বছৰত এক লাখকৈ চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল । অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰত ৫ লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিল । কিন্তু পাঁচ বছৰত প্ৰকৃতাৰ্থত এক লাখ চাকৰি দিব নোৱাৰিলে । এইবাৰ বাজেটত এবছৰত দুই লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছে । কিন্তু ৰাজ্যত পঞ্জীয়ন হৈ থকা ৩৫ লাখ নিৱনুৱা আছে । নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ কোনো উত্তৰ বাজেটত নাই । শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ কোনো আঁচনি নাই বাজেটত। ৩০ হাজাৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে । ৮ হাজাৰ বিদ্যালয় একত্রিত কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল । এডভাণ্টেজ অসমৰ পৰা কি বিনিয়োগ আহিল ? আমাক আভুৱা ভাৰি আছে।"
বৰাই লগতে কয়, "যোৱাবাৰ বাজেটত জালিয়াতি কৰিছিল । ঋণৰ সুদৰ বাবদ ১৫ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিছিল । যোৱা বাজেটৰ ৪০ শতাংশ ৰূপায়ন নহ'ল । ফ্লপ বাজেট আছিল। এইখনো ফ্লপ বাজেট হ'ব। চৰকাৰখনে ২ লাখ কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে যদিও ইয়াৰ উল্লেখ বাজেটত নাই । বাজেটত সকলো ধৰাৰ পিছতো কিয় মাহে মাহে ঋণ লৈ আহিছে । এইটো জালিয়াতি ।"
সংবাদমেলত বিৰোধী উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে কয়, "বহুত আশা কৰিছিলো । কিন্তু বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱাভাতুৰী । বাজেটৰ ভিতৰত একো নাই । ৰাইজক অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে । মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্রত কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। নিজৰ আয়ৰ বিপৰীতে খৰচ বেছি । নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি উল্লেখ নাই বাজেটত । মিঠাতেল দিয়াৰ কথা কৈছিল যদিও কোনো কথাই নাই । মহিলা সবলীকৰণৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে লেপটপৰ পাছত এতিয়া স্কুটী বন্ধ কৰিব ৷"
চাকৰিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"বাজেটত নতুন চাকৰিৰ কথা নাই । ২ লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিল । চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৫০০ টকালৈ নিয়াৰ কথা কৈছিল কিন্তু বাজেটত কোনো উল্লেখ নাই । অৰুণোদয়ৰ ১২৫০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি নকৰিলে । ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন আন্তঃগাঠনি উন্নয়নৰ কথা কোৱা নাই, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীক কথা কৈছে । মুঠতে জনতাক সপোন দেখুৱাইছে ।"
প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকাই কয়, "বাজেটখন আদানি-আম্বানীক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাজেট । পুঁজিপতিৰ পক্ষৰ বাজেট আৰু কৃষক-শ্ৰমিক বিৰোধী বাজেট । খেতিয়কৰ উন্নয়নৰ কোনো কথা বাজেটত নাই । কৃষিৰ বিকাশৰ কথা বাজেটত নাই । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে কোনো আঁচনি লোৱা নাই। বাজেটখনত ঘৰুৱা উৎপাদন কমা-বঢ়াৰ কথা নাই । অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কথা নাই । এখন মাত্র ধাৰাপাত । এইখন অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিকৃষ্ট বাজেট।"
লগতে পঢ়ক :নতুনত্ব নোহোৱা গতানুগতিক: বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া