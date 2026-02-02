ETV Bharat / politics

কেন্দ্ৰীয় বাজেট কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ, দৰিদ্ৰ আৰু অসমৰ বাবে একো নাই: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ

কৰ্প'ৰেট পুষ্টিকৰ বাজেট বুলি অভিহিত কৰি কংগ্ৰেছে অসমৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী আগৰ দৰে থাকিল বুলি মন্তব্য কৰে ।

Union budget 2026
কেন্দ্ৰীয় বাজেটক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat Assam)


By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া বাজেটখনক দৰিদ্ৰবিৰোধী, জনবিৰোধী আৰু কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ বুলি অভিহিত কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ মতে, এই বাজেটত দৰিদ্ৰ, সাধাৰণ জনতা তথা অসমৰ সমস্যাৰ কোনো সমাধান নাই ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সোমবাৰে তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেলত কয়, “দুই কোটি চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়ালৈকে বাস্তৱত কোনো সুফল পোৱা নগ’ল । শিক্ষা খণ্ডত স্কিল এডুকেচন, কম খৰচী শিক্ষা আদি বিষয়ত কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই । স্বাস্থ্য খণ্ডত দেশজুৰি প্ৰায় ৮ হাজাৰবিধ ঔষধৰ দাম যোৱা কেইবছৰত প্ৰায় ১০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱা সত্ত্বেও বাজেটত কেৱল ১৮ বিধ কেন্সাৰৰ ঔষধ আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ বাবে ৭ বিধ ঔষধৰ মূল্য ৰেহাই দিয়া হৈছে ।"

কেন্দ্ৰীয় বাজেটক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ১৪০ কোটি জনগণৰ বাবে ব্যৱহৃত হাজাৰ হাজাৰ ঔষধৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা বাজেটত নাই বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰে ।

এম এছ এম ই খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছে কয়, "কোভিড-১৯ ৰ পিছত লাখ লাখ সৰু উদ্যোগ বন্ধ হৈ গ’ল যদিও সেইবোৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে বাজেটত একো পুঁজি ধৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত গ্ৰাম্য আৰু মফচলীয় অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।"

ইফালে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটত ১,৭১৫ কোটি টকাৰ উল্লেখ থাকিলেও সেই পুঁজি মূলতঃ হাইৱে আৰু ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণতেই সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি কংগ্ৰেছৰ জেষ্ঠ নেতা বৰাই অভিযোগ কৰে । তেওঁ কয়, "গাঁৱৰ ৰাস্তা, বিদ্যুৎ, খোৱাপানী আদি মৌলিক সুবিধাৰ বাবে কোনো স্পষ্ট ব্যৱস্থা নাই ।"

লগতে বান সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো বিগত ১০ বছৰত অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলগীয়া হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা নাপালে বুলি বৰাই উল্লেখ কৰে । আনহাতে, ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত চলি থকা বহু উন্নয়নমূলক আঁচনি পুঁজিৰ অভাৱত আধৰুৱা হৈ থকাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে বৰাই ।

চাহ উদ্যোগৰ সংকটৰ কথাও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "অসমৰ চাহশিল্প গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও বাজেটত এই খণ্ডৰ বাবে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নাই ।" ভোটৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকক সাময়িক সহায় দিলেও শিল্পটো ৰক্ষা কৰাৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা নথকাৰ অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছে ।

সামগ্ৰিকভাৱে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে এই বাজেটখনক দৰিদ্ৰবিৰোধী, জনবিৰোধী আৰু কৰ্প'ৰেট পুষ্টিকৰ বাজেট বুলি অভিহিত কৰি অসমৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী আগৰ দৰে একেই থাকিল বুলি মন্তব্য কৰে ।

