নিৰ্বাচনী নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা : সাতটা বিশেষ প্ৰতিনিধি দলক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ

প্ৰতিনিধি দলসমূহক সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ 'ষ্ট্ৰং ৰুম' পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

Assam Assembly election 2026
Published : April 23, 2026 at 10:32 PM IST

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ । ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ সময়ত যাতে কোনোধৰণৰ খেলিমেলি সংঘটিত হ’ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ।

ইয়‍াৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ আলোচনামৰ্মে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ৭ টা বিশেষ প্ৰতিনিধি দল গঠন কৰা হৈছে । এই প্ৰতিনিধি দলসমূহক সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ 'ষ্ট্ৰং ৰুম' পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

Assam Assembly election 2026
সাতটা বিশেষ প্ৰতিনিধি দলক দায়িত্ব অৰ্পণ (ETV Bharat Assam)

২৫ এপ্ৰিলৰ পৰা এই ভ্ৰমণসূচী আৰম্ভ হ’ব । উজনি অসমৰ দায়িত্বত থাকিব দেবব্ৰত শইকীয়া, ৰাজু চাহু, উৎপল গগৈ, ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগ, ডেভিদ ফুকন আৰু মৃত্যুঞ্জয় দুৱৰা । তেওঁলোকে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলা ভ্ৰমণ কৰিব । উত্তৰপাৰৰ জিলাসমূহৰ বাবে ৰিপুণ বৰা, ঘন বুঢ়াগোহাঁই, জে পি দাস, শৈলেন সোণোৱাল, কাৰ্তিক কুৰ্মী, শংকৰ কুটুম, মেঘনাথ ছেত্ৰী আৰু বিপুল বৰাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে । মধ্য অসম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ দায়িত্বত থাকিব শিৱামণি বৰা, দিগন্ত বৰ্মন, সত্যব্ৰত কলিতা, মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী, স্বপন কৰ, মৃণাল হাজৰিকা, আক্ৰাম হুছেইন, নিৰ্মল লাংথাছা, ৰতন ইংতি, আগষ্টিন ইংঘি, অশোক টেৰণ, পল্লৱ চেতিয়া আৰু চৰলংকি ইংতি । তেওঁলোকে হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, নলবাৰীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।

Assam Assembly election 2026
সাতটা বিশেষ প্ৰতিনিধি দলক দায়িত্ব অৰ্পণ (ETV Bharat Assam)

নামনি অসমৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদীপ সৰকাৰ, এ কে ৰছিদ আলম, দীপ বায়ন, গজেন্দ্ৰ উপমন্যু, অৰুণ তিৱাৰী আৰু মুস্তাফা খাদ্দাম হুছেইনক মনোনীত কৰা হৈছে । তেওঁলোকে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আৰু বজালী জিলা ভ্ৰমণ কৰিব । বৰাক উপত্যকাত অজিত সিং, অভিজিৎ পাল, আমিনুল ইছলাম, বিশ্বজিৎ ঘোষ, বদৰুল বৰভূঞা, পাপন দেৱ, প্ৰদীপ গোৱালা আৰু হুছেইন আহমেদ চৌধুৰীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব ।

বিটিএডি অঞ্চলৰ বাবে মেহদী আলম বৰা, বুদ্ধদেৱ ফন্দংগাৰী, চোহেন ব্ৰহ্ম, ভৱনাথ নাথ, ষ্টিফেন লাক্ৰা, উমেশ ডেকা, দীপক কলিতা আৰু সত্যনাথ কলিতাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক(সাংগঠনিক) ৰামান্না বৰুৱাই এক জাননীযোগে এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ।

