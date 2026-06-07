মোৰ নিজৰ মাজতো সলনি আনিব লাগিব আৰু দলৰ মাজতো আনিব লাগিব; কিয় ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে

মোৰ নিজৰ মাজতো সলনি আনিব লাগিব আৰু দলৰ মাজতো আনিব লাগিব; কিয় ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে
গুৱাহাটীত আয়োজিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷ উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৷
Published : June 7, 2026 at 3:33 PM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত বিশেষকৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।
বৈঠক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি আমাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰি ৰাইজৰ পৰামৰ্শসমূহ কিদৰে ৰূপায়ন কৰি দলটোক শক্তিশালী কৰিব পাৰো সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব । আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচন সমূহৰ বাবে আমি সাজু হ'ব লাগিব । নিশ্চয় তাৰ মাজত নগাঁও সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আছে । আমি আশা কৰো নিৰ্বাচনী আয়োগে শীঘ্ৰেই দিন ঘোষণা কৰিব । আমাৰ নেতৃত্বই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি উপলব্ধি কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছো আৰু ৰাইজে এতিয়াৰ পৰা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে এইখন চৰকাৰে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই ৰাইজক পাহৰি গৈছে । অসমৰ ৰাইজে দেখিছে যে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মাজত শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে । বহুতৰ মন্ত্রী নোহোৱাৰ বাবে ক্ষোভ হৈছে । যি সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত আৰ্থিক সংকট হৈছে সেই সময়ত চৰকাৰখনে সুস্থ নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল । এইখন চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা লৈ কোনো নীতি নাই ।’’
গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ইয়াত সুবিধা নাপাই বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে । যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতকলৈ কোনো চিন্তা নাই চৰকাৰৰ । ৰাইজে সকলো বুজি পাইছে । চৰকাৰখনৰ এমাহে হোৱা নাই ৰেচনৰ সামগ্ৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিছে । সকলো ক্ষেত্রতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । ৰাইজে গম পাইছে যে বিজেপি দলে বৈধ-অবৈধ মাধ্যমযোগে কেনেকৈ ক্ষমতা কাঢ়ি ল'ব পাৰে । তেওঁলোক অবৈধ মাধ্যমবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘দেশ, শাসন, শিক্ষা, অৰ্থনীতি, সামাজিক নীতি, সংস্থাপন আদি সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কোনো জ্ঞান নাই, চিন্তা নাই । আসন কিমান পাব কোৱাৰ দৰে কওক এতিয়া যে ৰন্ধন গেছৰ দাম কিমান বাঢ়িব, বিদ্যুতৰ মাচুল কিমান বাঢ়িব । কিমানে সংস্থাপন পাব কওক ।"
চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "ৰাইজে লাহে লাহে সকলো বুজিছে । আমিও ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ গম পাইছো যে ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নতুনত্ব বিচাৰে । ৰাইজে বিচৰা ধৰণে চেষ্টা আমাৰ থাকিব । ৰাইজে আমাৰ পৰা আৰু বিচাৰে । ৰাইজৰ কথাক আমি ইতিবাচক হিচাপে লৈছো । ৰাইজে আমাৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰে আৰু আমিও বিচাৰো । আমাৰ মাজত কিছু সলনি আনিব লাগিব । মোৰ নিজৰ মাজতো সলনি আনিব লাগিব আৰু দলৰ মাজতো আনিব লাগিব । আমাৰ কামত দেখুৱাব লাগিব ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "মই যোৰহাটৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ কিয় নাযাম । আমি ৰাইজৰ কথা শুনিম । যিসকলৰ ওচৰত যাব পৰা নাই আমি যাম । কংগ্ৰেছটোক নতুনকৈ ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ অলপ সময় লাগিব আৰু আমাৰ চেষ্টা থাকিব । আগন্তুক দিনত আমি সময়ক গুৰুত্ব দি কামখিনি কৰি যাম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহখিনিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ কেতিয়াও নলয় । বিজেপিয়ে দুৰ্নীতি ৰক্ষা কৰে ।"