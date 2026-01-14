প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিহুৰ ওলগ : মুখ্যমন্ত্রী আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিহুৰ ওলগ : মুখ্যমন্ত্রী আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ভোগালীৰ ওলগ জনাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ । মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : January 14, 2026 at 8:54 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘অসমত নেপালৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰে আপোনালোকে দিয়া এই উচতনিক কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব’’ - কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি এই কঠোৰ সতৰ্কবাণী মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
অসম কংগ্ৰেছৰ মাঘ বিহুৰ ওলগ জনোৱাৰ এখন ফটোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে । সামাজিক মাধ্যমযোগে মন্ত্রীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছক সকীয়নি দিয়ে ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ দুখন ফটো আপলোড কৰি ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । এখন ফটো হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনৰ আৰ্হিৰে জ্বলি থকা এটা মেজি এ আই নিৰ্মাণেৰে অসম কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যমত দি মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনোৱা আৰু আনখন বাজপেয়ী ভৱনৰ ফটো । অসম কংগ্ৰেছৰ ফটোখনৰ তুলনা কৰিবলৈ মন্ত্রীগৰাকীয়ে বাজপেয়ী ভৱনৰ ফটো দি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "এয়া কোনো ধেমালি নহয় । খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বিৰোধী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এতিয়া অসমীয়া পৰম্পৰা, সনাতন সংস্কৃতিক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে । ভোগালী বিহুত অসমীয়া ৰাইজে আনুষ্ঠানিকভাৱে জ্বলোৱা ভেলাঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুকীয়া, ইয়াৰ অৰ্থ সুকীয়া । আমাৰ ধৰ্ম, সংস্কৃতিৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধীসকলৰো ঘৰ আমি কেতিয়াও নজ্বলাও ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "আজি অসমৰ এক পবিত্ৰ দিন, য'ত আমি শান্তি-সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধৰ পোষকতা কৰোঁ । কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতিক বিকৃতভাৱে উপস্থাপন কৰি আপোনালোকে এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকক আমাৰ সাংগঠনিক কাৰ্যালয়, ঘৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উচতনি দিছে । অসমত নেপালৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰে আপোনালোকে দিয়া এই উচতনিক কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব ।’’
ইফালে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । বুধবাৰে ডিফুত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বাবে বিহু এটা জাতীয় উৎসৱ । মেজি আমি কিয় জ্বলাও, কাৰণ অগ্নিয়ে অমংগল বা আন্ধাৰক আঁতৰ কৰে । মেজি জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কাৰোবাৰ ঘৰ, বিল্ডিং, অফিচ জ্বলোৱাটো বিহুৰ মানসিকতা নহয় । এইটো হিংসাৰ, ঘৃণাৰ মানসিকতা । অসমীয়াই ব'হাগ বিহু, মাঘ বিহু, কাতি বিহুৰ দিনা কাকো হিংসা নকৰে ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমি এটাই কামনা কৰো যে মেজিৰ জুয়ে সকলো পৰিয়াল পৰা অমংগল, দুখ আঁতৰাই লৈ যায় । মেজিৰ জুইৰ উদ্দেশ্য ইতিবাচক । কিন্তু তেওঁলোকে সেইটোকে বুজি নাপায় । অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । এইটোকে আজি তেওঁলোকে বাজপেয়ী ভৱন জ্বলোৱাৰ ফটো এটা দি টুইট কৰিছে । আমি পদক্ষেপ নলও । মানুহে নিজে বুজি পাইছে যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে মাঘ বিহুৰ উৰুকা একো বুজি নাপায় । তেওঁলোকে কেৱল মিঞাক বুজি পায় ।’’