বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক নৱগঠিত ৭৯নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক

পূৰ্বৰ জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত কৰা হৈছে ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত । তদুপৰি, জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত হৈছে চিলাপথাৰ পৌৰসভা ।

জানো আহক নৱগঠিত ৭৯নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক
Published : January 12, 2026 at 4:29 PM IST

জোনাই : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই সমষ্টিসমূহত নিজৰ সাংগঠনিক ভেঁটি মজুত কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে শাসক-বিৰোধী । আনহাতে, সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত ৰাজ্যত মুঠ বিধানসভা সমষ্টি অপৰিৱৰ্তিত আছে যদিও সৃষ্টি হৈছে বহু নতুন সমষ্টি ।

পূৰ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন কৰি নতুন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত অথবা নাম সলনি কৰি বা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । ঠিক তেনেদৰেই জোনাই আৰু ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা পৃথক হৈ নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টি হৈছে উত্তৰ অসমৰ নতুন বিধানসভা সমষ্টি ।

চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ গঠন

৭৯নং চিচিবৰগাঁও (অসংৰক্ষিত) সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । পূৰ্বৰ জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত কৰা হৈছে ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত । তদুপৰি, জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত হৈছে চিলাপথাৰ পৌৰসভা ।

আনপিনে, ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত অন্তভুৰ্ক্ত হৈ গঠিত হৈছে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি ।

চৰ্চিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল

গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা

চিচিবৰগাঁও উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে :

  1. নামনি চিলাসুঁতি
  2. চিলাপথাৰ
  3. চিলাসুঁতি
  4. মুক্তিয়াৰ
  5. মালিনীপুৰ
  6. নিলখ
  7. শ্ৰীপানি
  8. আমগুৰি
  9. বেতনিপাম
  10. চিচিবৰগাঁও

মাছখোৱা উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে :

  1. আজুৱা
  2. বৰদলনি
  3. বৰলুং
  4. দক্ষিণ ধেমাজি
  5. ঘূগুহা
  6. গোসাঁইগাঁও
  7. যোৰকটা
  8. মাছখোৱা
  9. মৰিঢল
  10. চিচিমুখ

অসংৰক্ষিত সমষ্টি চিচিবৰগাঁও

জোনাই আৰু ধেমাজি সমষ্টি জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত যদিও মধ্যস্থানত গঠিত এই চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটো জিলাখনৰ প্ৰায় গৰিষ্ঠসংখ্যক অজনজাতিৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অসংৰক্ষিত কৰা হৈছে ।

জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে প্ৰদান কৰা নিৰ্বাচনী তথ্য

নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আছে ৪ খন জিলা পৰিষদ । তাৰে ৩ খন মাছখোৱা, চিচিবৰগাঁও, চিলাপথাৰ বিজেপিৰ দখলত । আনহাতে, অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছে দক্ষিণ ধেমাজি জিলা পৰিষদ ।

২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত, ২০০ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত

সমষ্টিটোৰ দুখন উন্নয়নখণ্ডৰ এখন মাছখোৱা, আনখন চিচিবৰগাঁও । মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু চিচিবৰগাঁও উন্নয়নখণ্ড অধীনত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত মিলি সৰ্বমুঠ ২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ২০০ টা ৱাৰ্ড আছে ।

চৰ্চিত প্ৰাৰ্থীসকল

নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটোত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰ্চাত থকা বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, হৰিপ্ৰসাদ দিহিঙীয়া, গীতাৰ্থ গোস্বামী । আনহাতে, আটাছুৰ দুলাল বৰুৱা, যুৱনেতা বিভূতি ভূঞা, গংগা পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক পৰাগ গগৈও চৰ্চাত আছে ।

ইফালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ সহধৰ্মিণীকো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰাবৰ বাবে সমষ্টিটোত ব্যাপক সাংগঠনিক কাম-কাজ চলাই আছে সাংসদ বৰুৱাই । ইফালে অগপৰ কুস্তৰী চুতীয়া, তোলন কোঁৱৰ, কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি তিলক ফুকন, এ পি চি চিৰ সম্পাদক ভাস্কৰ দুৱৰাও প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে ।

আনহাতে, ৰাইজৰ দলৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ ৰয়, নৱজিত কোচ, ৰুদ্ৰ ভূঞা, সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি ভৱেশ পেগুৰ নামো চৰ্চাত আছে ।

নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা
  1. মুঠ ভোটাৰ প্ৰায় ১,৮১,৩১৫ গৰাকী
  2. পুৰুষ ভোটাৰ ৯১,২২৮ গৰাকী
  3. মহিলা ভোটাৰ ৯০,০৮৭ গৰাকী
  4. চাকৰিয়াল ভোটাৰ ৫৪২ গৰাকী

জনগোষ্ঠী হিচাপে ভোটাৰৰ বিন্যাস

ভোটাৰৰ জনবিন্যাস
  • আহোম প্ৰায় ৪৭,৮০০ গৰাকী
  • হিন্দু বঙালী প্ৰায় ৩৫,০০০ গৰাকী
  • মিচিং প্ৰায় ২৬,০০০ গৰাকী
  • চুতীয়া প্ৰায় ১৬,০০০ গৰাকী
  • গোৰ্খা প্ৰায় ১৮,০০০ গৰাকী
  • সোণোৱাল প্ৰায় ৭,০০০ গৰাকী
  • দেউৰী প্ৰায় ৬,০০০ গৰাকী
  • বড়ো কছাৰী প্ৰায় ৩,০০০ গৰাকী
  • মুছলমান প্ৰায় ২,২০০ গৰাকী
  • কোচ-কলিতাকে ধৰি অন্যান্য শ্ৰেণীৰ প্ৰায় ১৩,৬২৩ গৰাকী
