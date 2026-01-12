বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক নৱগঠিত ৭৯নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক
Published : January 12, 2026 at 4:29 PM IST
জোনাই : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই সমষ্টিসমূহত নিজৰ সাংগঠনিক ভেঁটি মজুত কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে শাসক-বিৰোধী । আনহাতে, সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত ৰাজ্যত মুঠ বিধানসভা সমষ্টি অপৰিৱৰ্তিত আছে যদিও সৃষ্টি হৈছে বহু নতুন সমষ্টি ।
পূৰ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন কৰি নতুন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত অথবা নাম সলনি কৰি বা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । ঠিক তেনেদৰেই জোনাই আৰু ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা পৃথক হৈ নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টি হৈছে উত্তৰ অসমৰ নতুন বিধানসভা সমষ্টি ।
চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ গঠন
৭৯নং চিচিবৰগাঁও (অসংৰক্ষিত) সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । পূৰ্বৰ জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত কৰা হৈছে ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত । তদুপৰি, জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তভুৰ্ক্ত হৈছে চিলাপথাৰ পৌৰসভা ।
আনপিনে, ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত অন্তভুৰ্ক্ত হৈ গঠিত হৈছে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি ।
গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা
চিচিবৰগাঁও উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে :
- নামনি চিলাসুঁতি
- চিলাপথাৰ
- চিলাসুঁতি
- মুক্তিয়াৰ
- মালিনীপুৰ
- নিলখ
- শ্ৰীপানি
- আমগুৰি
- বেতনিপাম
- চিচিবৰগাঁও
মাছখোৱা উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে :
- আজুৱা
- বৰদলনি
- বৰলুং
- দক্ষিণ ধেমাজি
- ঘূগুহা
- গোসাঁইগাঁও
- যোৰকটা
- মাছখোৱা
- মৰিঢল
- চিচিমুখ
অসংৰক্ষিত সমষ্টি চিচিবৰগাঁও
জোনাই আৰু ধেমাজি সমষ্টি জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত যদিও মধ্যস্থানত গঠিত এই চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটো জিলাখনৰ প্ৰায় গৰিষ্ঠসংখ্যক অজনজাতিৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অসংৰক্ষিত কৰা হৈছে ।
নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আছে ৪ খন জিলা পৰিষদ । তাৰে ৩ খন মাছখোৱা, চিচিবৰগাঁও, চিলাপথাৰ বিজেপিৰ দখলত । আনহাতে, অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছে দক্ষিণ ধেমাজি জিলা পৰিষদ ।
২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত, ২০০ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত
সমষ্টিটোৰ দুখন উন্নয়নখণ্ডৰ এখন মাছখোৱা, আনখন চিচিবৰগাঁও । মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু চিচিবৰগাঁও উন্নয়নখণ্ড অধীনত ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত মিলি সৰ্বমুঠ ২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ২০০ টা ৱাৰ্ড আছে ।
চৰ্চিত প্ৰাৰ্থীসকল
নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটোত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰ্চাত থকা বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, হৰিপ্ৰসাদ দিহিঙীয়া, গীতাৰ্থ গোস্বামী । আনহাতে, আটাছুৰ দুলাল বৰুৱা, যুৱনেতা বিভূতি ভূঞা, গংগা পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক পৰাগ গগৈও চৰ্চাত আছে ।
ইফালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ সহধৰ্মিণীকো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰাবৰ বাবে সমষ্টিটোত ব্যাপক সাংগঠনিক কাম-কাজ চলাই আছে সাংসদ বৰুৱাই । ইফালে অগপৰ কুস্তৰী চুতীয়া, তোলন কোঁৱৰ, কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি তিলক ফুকন, এ পি চি চিৰ সম্পাদক ভাস্কৰ দুৱৰাও প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে ।
আনহাতে, ৰাইজৰ দলৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ ৰয়, নৱজিত কোচ, ৰুদ্ৰ ভূঞা, সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি ভৱেশ পেগুৰ নামো চৰ্চাত আছে ।
নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা
- মুঠ ভোটাৰ প্ৰায় ১,৮১,৩১৫ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ ৯১,২২৮ গৰাকী
- মহিলা ভোটাৰ ৯০,০৮৭ গৰাকী
- চাকৰিয়াল ভোটাৰ ৫৪২ গৰাকী
জনগোষ্ঠী হিচাপে ভোটাৰৰ বিন্যাস
- আহোম প্ৰায় ৪৭,৮০০ গৰাকী
- হিন্দু বঙালী প্ৰায় ৩৫,০০০ গৰাকী
- মিচিং প্ৰায় ২৬,০০০ গৰাকী
- চুতীয়া প্ৰায় ১৬,০০০ গৰাকী
- গোৰ্খা প্ৰায় ১৮,০০০ গৰাকী
- সোণোৱাল প্ৰায় ৭,০০০ গৰাকী
- দেউৰী প্ৰায় ৬,০০০ গৰাকী
- বড়ো কছাৰী প্ৰায় ৩,০০০ গৰাকী
- মুছলমান প্ৰায় ২,২০০ গৰাকী
- কোচ-কলিতাকে ধৰি অন্যান্য শ্ৰেণীৰ প্ৰায় ১৩,৬২৩ গৰাকী