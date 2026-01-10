বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক জোনাই বিধানসভা সমষ্টিক

ETV Bharat / politics

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে সলনি হৈছে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ? এক প্ৰতিবেদন ।

জোনাই বিধানসভা সমষ্টিক জানো আহক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 10, 2026 at 7:17 PM IST

5 Min Read
জোনাই: ৰাজ্যত সমাগত ২০২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাজ্যখনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ পিছত অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাই বিধানসভা সমষ্টিটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু । জোনাই সমষ্টিৰ পৰা পৃথকে চিচিবৰগাঁও সমষ্টি গঠিত হ'ল । ৰাজ্যখনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টা আছে । অৱশ্যে নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে পুৰণা সমষ্টি কিছুমান বিলুপ্ত হৈ পৰিল ।

জোনাই বিধানসভা সমষ্টি:

পূৰ্বতে ১১৪ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে আছিল । সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৮০ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে নিৰ্ধাৰণ হ'ল । ৮০ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টি চিলাপথাৰ, চেঙাজান ঘাট, ডিমৌ, চিমেন চাপৰিৰ পৰা অসম অৰুণাচল সীমান্ত ঐৰামঘাট অংশ সামৰি লৈছে আৰু সমষ্টিটোত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰক সামৰি লৈছে যদিও মিছিং জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ সংখ্যা অধিক ।

জোনাই সমষ্টি পূৰ্বতে ধেমাজি জিলা জোনাই মহকুমাত অন্তৰ্গত আছিল । ৪ অক্টোবৰ ২০২৪ চনৰ জোনাইক সমজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা পিছৰ পৰা বৰ্তমান জোনাই সমষ্টি জোনাই সমজিলাত অন্তৰ্গত হয় । জোনাই সমষ্টিটো বৰ্তমান বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ।

বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূৱন পেগু (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জোনাই বিধানসভা সমষ্টি:

ৰাজ্যত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত জোনাই সমষ্টিৰ সীমাৰ সালসলনি ঘটে । চিলাপথাৰত নগৰৰ পৰা বহু অঞ্চলৰ লগতে চিচিবৰ গাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ ১৭ টা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় সংখ্যক পঞ্চায়ত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । বৰ্তমান জোনাই সমষ্টিত ৪ খন জিলা পৰিষদ, ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ২৪০ টা ৱাৰ্ডেৰে গঠিত ।

পূৰ্বতে জোনাই সমষ্টিত মূৰ্কংচেলেক উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১৫ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু চিচিবৰগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১৭ খন গাঁও পঞ্চায়ত মুঠ ৩২ খন গাঁও পঞ্চায়ত আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত জোনাই সমষ্টিত মূৰ্কংচেলেক উন্নয়ন খণ্ড আৰু নতুনকৈ গঠিত চিচি টাঙনী উন্নয়ন খণ্ডত ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়তক লৈ ৮০ নং জোনাই সমষ্টি গঠিত । পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পালে গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা ।

জিলা পৰিষদসমূহ:

  • পূৱ জোনাই জিলা পৰিষদ
  • মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদ
  • পশ্চিম জোনাই জিলা পৰিষদ
  • চিমেন চিচি টাঙনী জিলা পৰিষদ

পঞ্চায়ত সমূহ:

  • পূব জোনাই জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল:
  1. কেমি জেলম গাঁও পঞ্চায়ত
  2. জোনাই বজাৰ গাঁও পঞ্চায়ত
  3. চিলে গাঁও পঞ্চায়ত
  4. বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়ত
  5. ৰায়াং বিজয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়ত
  • মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ছয়খন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল:
  1. গালী চিকাৰী গাঁও পঞ্চাযয়ত
  2. ৰাজাখানা গাঁও পঞ্চাযয়ত
  3. চিগা গাঁও পঞ্চায়য়ত
  4. ৰামধন গাঁও পঞ্চায়ত
  5. লাইমেকুৰী গাঁও পঞ্চায়ত
  6. তেলাম গাঁও পঞ্চায়ত
  • পশ্চিম জোনাই জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ছয়খন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল:
  1. ডেকাপাম গাঁও পঞ্চায়ত
  2. মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়ত
  3. চমকং গাঁও পঞ্চায়ত
  4. চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়ত
  5. ডিমৌ গাঁও পঞ্চায়ত
  6. চেঙাজান গাঁও পঞ্চায়ত
  • চিমেন চিচি টাঙনী জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত সাতখন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল:
  1. অকাজন গাঁও পঞ্চায়ত
  2. বুঢ়িসুঁতি গাঁও পঞ্চায়ত
  3. মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়ত
  4. চিমেমুখ গাঁও পঞ্চায়ত
  5. কুলাজান গাঁও পঞ্চায়ত
  6. মধ্য চিচিটঙানী গাঁও পঞ্চায়ত
  7. নামনি চিচি টঙানী গাঁও পঞ্চায়ত

জোনাই সমষ্টিৰ ভোটাৰ:

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে যাবতীয় সকলো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । জোনাই সমষ্টিত ২৮২ টা ভোট কেন্দ্ৰত, পুৰুষ ভোটাৰ ১,১১,৩৯৪ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,১২,৩৩৩ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা ২,২৩, ৭৩১ গৰাকী ইয়াৰে চাকৰিয়াল ২০২ গৰাকী । সমষ্টিটোত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

জোনাই সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা:

জোনাই সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভূৱন পেগুৱে ২০১৬ চনৰ পৰা একেলেঠাৰীয়ে জোনাই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত ভূৱন পেগুৱে ১,৬৮,৪১১ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগুৱে ৫৭,৪২৪ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফণীৰাম টায়েঙে ৭,৭২৬ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত আছিল ।

২০২১ ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ভূৱন পেগুৱে গণশক্তি দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ৮৮,৪৪১ টা ভোট লাভ জয়ী হৈছিল । আনহাতে বিজেপিৰ দলৰ নেতা অশ্বিনী পাইটে ৩৯,১৪৮ ভোট লাভ কৰি পৰাস্ত হয় । ইফালে বিজেপিৰ দল পৰিত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সথ বসুমতাৰীয়ে ৩৩,২৬৫ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত আছিল । সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ সুশীল পেগুৱে ৩০,৮৯০ টা ভোট চতুৰ্থ স্থানত আছিল ।

জোনাই সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস:

নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে জোনাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু অগপই ১৯৭৮ পৰা ধৰি ২০০৬ চনলৈ দখল কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে ২০০৬ পৰা ২০১১ চনলৈ গণশক্তি (নিৰ্দলীয়) প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈছিল ভূৱন পেগুৱে । ইয়াৰ পিছত পুনৰ ২০১১ ৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জয়ী হয় জোনাই সমষ্টিত প্ৰদান বৰুৱাই । আনহাতে পুনৰ ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ লৈকে দুটা কাৰ্যকালত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে জোনাই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

প্ৰদান বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিনিধিসকল:

বৰ্তমানলৈ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)
  1. ১৯৭৮-১৯৮৩ ৰমেশ মোহন কুলি(জনতা পাৰ্টী)
  2. ১৯৮৩-১৯৮৫ পুষ্পধৰ পেগু (কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৮৫-১৯৯১ ফণীৰাম টায়েং(অগপ)
  4. ১৯৯১-১৯৯৬ গমেশ্বৰ পেগু(কংগ্ৰেছ)
  5. ১৯৯৬-২০০১ প্ৰদান বৰুৱা(অগপ)
  6. ২০০১-২০০৬ প্ৰদান বৰুৱা(কংগ্ৰেছ)
  7. ২০০৬-২০১১ ভূৱন পেগু (গণশক্তি)
  8. ২০১১-২০১৬ প্ৰদান বৰুৱা(কংগ্ৰেছ)
  9. ২০১৬-২০২১ ভূৱন পেগু(গণশক্তি)নিৰ্দলীয়
  10. ২০২১ৰ পৰা বৰ্তমান লৈকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভূৱন পেগুৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ।

