বিহালী বিধানসভা সমষ্টিক জানো আহক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে সলনি হৈছে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : January 8, 2026 at 8:04 PM IST
বিশ্বনাথ: আগন্তুক ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাতো দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী বতাহ । কি প্ৰশাসন কি ৰাজনৈতিক দল সকলো ব্যস্ত আগন্তুক ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনক লৈ । মাজত মাথোঁ ৩/৪ মাহ বাকী নিৰ্বাচনলৈ ।
২০২৬ চনৰ এই বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব কিছু ব্যতিক্ৰম, কাৰণ ২০২৪ চনত অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ৰাজ্যৰ মুঠ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম উত্তৰ অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰে আৱৰি থকা ৭১ নং বিহালী বিধানসভা (অনুসুচিত জাতি সংৰক্ষিত) সমষ্টি ।
এই বাবে এই সমষ্টিটো বিশেষ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ স্বাধীনতা পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সমষ্টিটো সংৰক্ষিত হৈছে অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ বাবে । যিহেতু এই সমষ্টিৰ পূৰ্বে কোনো সংৰক্ষণ নাছিল যিকোনো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিল যদিও এইবাৰ তাৰ বাধা আছে । একমাত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকেহে এই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব ।
ইফালে এই সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত কিছু জনগাঁথনিৰ লগতে ভোটাৰৰো সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । বিশেষকৈ সমষ্টিটোত নতুনকৈ ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত সংযোগ হোৱাৰ লগতে ৭৮ খনৰো অধিক ৰাজহ গাঁও সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত:
পূৰ্বে সমষ্টিটো ৭৭ নং আছিল যদিও সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাত বৰ্তমান ৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰূপে নামকৰণ হ'ল । তাৰ লগতে দুখন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু কেবাখনো গাঁও যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা কাষৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি বিশ্বনাথৰ লগত সংলগ্ন হৈ পৰিছে ।
পশ্চিমে বাঘমৰা খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মিজিকা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু খৰাশিমলু গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে কেইখনমান গাঁৱৰ অংশ বৰ্তমান বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈছে । আনহাতে পূৰ্বে সমষ্টিটো চুবুৰীয়া সমষ্টি গহপুৰ পৰা ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত বিহালী সমষ্টিৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিহালী সমষ্টিটোত পূৰ্বে আছিল ১৭ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ১৭০ টা ৱাৰ্ড । কিন্তু নতুনকৈ সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱা পিছত সমষ্টিটোত পঞ্চায়ত হ'ল ২১ খন, লগতে ৱাৰ্ডৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পালে ।
ভোটাৰ তালিকা:
বিশেষ পুনৰীক্ষণ (Special Revision–SR) প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত ৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ১৯৭টা । এই সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ আটাইকেইটা ভোটকেন্দ্ৰ গ্ৰামাঞ্চলত অৱস্থিত । বিশেষকৈ যিহেতু আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ৫০% লোকে বসবাস কৰে তেনেক্ষেত্ৰত সমষ্টিটোত ৩৮ টা ভোটকেন্দ্ৰ চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত অৱস্থিত ।
এই সমষ্টিটোত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ১৮ গৰাকীৰ বি এল অ' ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ১৯৭ গৰাকী বি এল অ' নিয়োগ কৰা হৈছে । বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ ফটোযুক্ত খচৰাৰ লগতে ২৭ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা সংহত ভোটাৰ অনুসৰি বৰ্তমান মুঠ ভোটাৰ- ১,৫৮,০৬৮ জন । ইয়াৰ ভিতৰত ৭৮,১১৭ জন পুৰুষ আৰু ৭৯,৯৫১ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ সন্নিবিষ্ট হৈছে । অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব পৰৱৰ্তী সময়ত অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত ।
বিহালী বিধানসভা সমষ্টিটো:
সমষ্টিটোত স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকলৰ ভিতৰত অন্যতম গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথমজন বিধায়ক বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় (কংগ্ৰেছ)৷ জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দ্বিতীয়জন গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আছিল উপাধ্যায় (কংগ্ৰেছ) । ইয়াৰ পিছতে যিহেতু সমষ্টিটিত ৫০% আদিবাসী লোক আছে গতিকে এই সমষ্টিটোৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বৰ্ণবাস তাঁতীয়ে (কংগ্ৰেছ) ।
দুটা কাৰ্যকাল থকা বৰ্ণবাস তাঁতীক আসনৰ পৰা আঁতৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি দলৰ পৰা ২০০১ চনত ৰঞ্জিত দত্তই সমষ্টিটো নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় । ২০০১ পৰা ২০২১ চনলৈ দখল কৰে যদিও মাজতে ২০১১ চনত ৫ বছৰ বাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ পৰা পল্লৱ লোচন দাস কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ সমষ্টিটোৰ দখল কৰে ।
২০০১-২০০৬ আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ ৰঞ্জিত দত্তই সমষ্টিটো দখল কৰে যদিও ২০২৪ চনত তেওঁ শোণিতপুৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাত পুনৰ সমষ্টিটোৰ পৰা আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সন্তান দিগন্ত ঘাটোৱাল বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।
বিহালী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ অৱলোকন:
উল্লেখ যে, ১৯৭৮ চনত এই সমষ্টিটো গঠিত হৈছিল । সেই সময়ত শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ মহকুমাৰ অধীনত আছিল বিহালী । বিহালী সমষ্টিটো ১৯৭৮ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধীনত আছিল ।
১৯৮৩ চনৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ত বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়ে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮৫ চনত স্বৰূপ উপাধ্যায় কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় । ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বৰ্ণবাস তাঁতী সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
ইয়াৰ পিছত অসমত কংগ্ৰেছৰ অধীনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ সময়ত বিহালীৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী অ-কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ২০০১ চনত ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ পুনৰ ২০০৬ চনৰ নিৰ্বাচনত দত্ত নিৰ্বাচিত হয় যদিও ২০১১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আদিবাসী ছাত্ৰ নেতা পল্লৱ লোচন দাস বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১৬ চনত ৰঞ্জিত দত্ত পুনৰ বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২১ চনত ৰঞ্জিত দত্ত বিহালী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও ২০২৪ চনৰ ৯ জুনত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ ফলত ১৩ নৱেম্বৰত (২০২৪) বিহালী সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সমষ্টিটো ৮০ দশকৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ অধীনত আৰু ২০০১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ বিজেপিৰ দখলত আছে যদিও ২০১১ চনত কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল ।
যদি আমি ২০২১ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যালৈ চাওঁ, তেতিয়া ভোটাৰ আছিল ১,২৫,৪০৬ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৬৩,৭০৩ আৰু মহিলা ভোটাৰ আছিল ৬১,৭০৩ গৰাকী । ২০২৪ চনৰ বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাৰ অধীনৰ ৭৭ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ১,৩২,৫৭৯ গৰাকী ভোটদাতা আছিল । এই ভোটাৰসকলৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৬৬,০৪৮ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৬৬,৫৩০ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১ গৰাকী ।
উল্লেখযোগ্য যে ২০২১ চনত সমষ্টিটোত ভোটাৰ আছিল ১,২৫,৪০৬ গৰাকী । ২০২৪ চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাণৰ হোৱাৰ পিছত ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ১,৩২,৫৭৯ লৈ লগতে ২০২৫ চনত ভোটাৰ হ'লগৈ ১,৫৮,০৬৮ গৰাকী । পূৰ্বৰ তুলনাত সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৫৬০০২ গৰাকী । সমষ্টিটোত ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হ'ল ।
সমষ্টিটোৰ চাৰিসীমা:
পূবে ডফলাগড় চাহ বাগিচা, দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, উত্তৰে অসম-অৰুণাচল সীমান্ত, বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাৰাছু, পশ্চিমে মিজিকা চাহ বাগিচা আৰু বিশ্বনাথ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ।
সমষ্টিটোৰ প্ৰশাসনিক দিশ:
উল্লেখ্য যে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰশাসনিক সেৱা জনসাধাৰণৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ৩৯ খন নতুন সম-জিলা (Co-districts) গঠন কৰে । তাৰে এখন বিহালী সম-জিলা (Co-districts) । ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সমষ্টিৰ মধ্য অংশ বৰগাঙত ।
এই সম-জিলাত দায়িত্বত আছে এগৰাকী অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত (Additional Deputy Commissioner - ADC) । আনহাতে সমষ্টিটোৰ আন আন চৰকাৰী কাৰ্যালয় যেনে, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন, গ্ৰামোন্নয়ন আদি বিষয় ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম সমষ্টিটোত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দুটা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় আছে । বাঘমৰা আৰু বিহালী উন্নয়ন খণ্ড । এই দুটা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত আছে ২১ খন গাঁও পঞ্চায়ত ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সমষ্টিতো ১৭ খন গাঁও আছিল যদিও ২০২৪ চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাত ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ হ'লগৈ ২১ খনলৈ । ইয়াৰ ভিতৰত পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিত থকা বাঘমৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ আছিল মিজিকা গাঁও পঞ্চায়ত, খৰাশিমলু গাঁও পঞ্চায়ত । কিন্তু এই দুখন পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে বিহালী সমষ্টিৰ বাঘমৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা কৰ্তন কৰি বিশ্বনাথ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । আনহাতে বিহালী সমষ্টিত নতুনকৈ সংযোগ হ'ল ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত । এই ৬ খন পঞ্চায়ত হৈছে টকৌবাৰী, কাৰিবিল, নলিনিবাৰী, কেঁকুৰীজান, আমজাৰণি, বালিজান গাঁও পঞ্চায়ত । এই ৬ খন পঞ্চায়তকে ধৰি বিহালী সমষ্টিত মুঠ পঞ্চায়ত হ'ল ২১ খন ।
বিহালী সমষ্টিৰ বৰ্তমানলৈ বিধায়কসকলৰ তালিকা:
- ১৯৭৮-বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৮৫-স্বৰূপ উপাধ্যায়, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৯১-১৯৯৬-বৰ্ণবাস তাঁতী, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল
- ২০০১ পৰা ২০০৬-২০১৬-২০২১-২০২৪লৈ-ৰঞ্জিত দত্ত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
- ২০১১-পল্লৱ লোচন দাস, কংগ্ৰেছ
- ২০২৪-দিগন্ত ঘাটোৱাল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
ইফালে সমষ্টিটোত পূৰ্বৰ দৰেই আছে ২ খন আৰক্ষী থানা । বিহালী আৰক্ষী থানা আৰু জিনজিয়া আৰক্ষী থানা । আৰক্ষী চকী আছে দুখন, এখন বৰগাং আৰক্ষী চকী আৰু আনখন তিনিসুঁতি আৰক্ষী চকী । ইফালে যদি আমি সমষ্টিটোৰ স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ চাওঁ সমষ্টিটোত আছে এখন মডেল চিকিৎসালয় । আৰু গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় দুখন বেদেতী, আনখন বিহুমাৰী বন গাঁও । লগতে জিনজিয়া আছে এখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় লগতে আনখন বিহালী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এটা ।পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ তিনিখন বেদেতী, বিহালী জিনজিয়া ।
শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় সমষ্টিটোত আছে, উচ্চশিক্ষা অনুষ্ঠান দুখন । জিনজিয়া ৰতোৱাত অৱস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আৰ্দশ মহাবিদ্যালয় আৰু আনখন বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয় । বিহালীত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে মুঠ ২০৮ খন ।উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বুলি ক'লে বৰগাং হাইস্কুল, জয়মতী হাইস্কুল, বীৰ লাচিত হাইস্কুল, লোকপ্ৰিয় হাইস্কুল, তিনিসুঁতি হাইস্কুল, মোনাবাৰী হাইস্কুল । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ভিতৰত জিনজিয়া মহাবীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পূব বিহালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিহালী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, বিহালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ।
কৃষি খণ্ডত চোৱা হয় এটা মাত্ৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় বৰগাঙত অৱস্থিত । সমষ্টিতো আছে এটা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় । ৰে'লেৱ ষ্টেচন আছে তিনিটা, বৰগাং, মোনাবাৰী, বেদেতী ৰে'ল ষ্টেচন । জলসম্পদৰ কাৰ্যালয় এটা আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ১টা । প্ৰাকৃতিক ভাৱে যদি চোৱা যায় সমষ্টিতো আছে দুখন উপ নৈ । এই দুখন উপ নৈ বৰগাং নদী আন খন বুৰৈ নদী, দক্ষিণ ফালে সমষ্টিতো লাগি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ।
সমষ্টিটোত আছে ৯ খন চাহ বাগিচা:
ইয়াৰ ভিতৰত মোনাবাৰী বাগিচাখন এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ চাহ বাগিচা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । চাহ বাগিচাখন প্ৰায় ১৩৬৭.৩8 হেক্টৰ ভূমিয়ে আৱৰি আছে ৷ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে বিস্তৃত চাহ বাগিচাখন হৈছে উইলিয়ামছন মেগৰ গ্ৰুপৰ মেকল'ড ৰাছেল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনস্থ ৷
ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপন হোৱা বাগিচাখনত বৰ্তমান কৰ্মৰত প্ৰায় ৩৫৯০ গৰাকীৰো অধিক শ্ৰমিক আছে । ইয়াৰ ওপৰিও সমষ্টিটো আছে জিনজিয়া চাহ বাগিচা, মিজিকা চাহ বাগিচা, বিহালী চাহ বাগিচা, ৰঙাগড় চাহ বাগিচা, কেটেলা চাহ বাগিচা, বাঘমাৰী চাহ বাগিচা, বৰবিল চাহ বাগিচা, বুৰৈ চাহ বাগিচাৰ লগতে ১৫ হাজাৰৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে সমষ্টিটোত ।
নতুনকৈ ৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ মতামত:
পূৰ্বে গহপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ বৰ্তমান বিহালী সমষ্টিত নতুনকৈ ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা তথা নতুন সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ তথা টকৌবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি ভোজৰাজ চেত্ৰীয়ে ইটিভি ভাৰত আগত নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে এইদৰে,"যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল তেতিয়া আমাৰ পূৰ্বে থকা গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৬ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত নাম কৰ্তন হোৱাত আমি অন্তৰ্ভুক্ত হলোঁ বিহালী সমষ্টিত ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"বিশেষকৈ আমাৰ টকৌবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে আন ৫ খন গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বিহালী সমষ্টিত । আমি নতুনকৈ বিহালী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত আমি সুন্দৰভাৱে আগুৱাই গৈছোঁ । লগতে প্ৰাক্তন বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটো সুন্দৰকৈ চলি থকাৰ লগতে সাধাৰণ লগতে সকলো সমস্যাতে সহযোগিতা কৰি আহিছে ।"