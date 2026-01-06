বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিক
ৰাজ্যত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে সলনি হৈছে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : January 6, 2026 at 2:38 PM IST
বৰপেটা : ২০২৬ চনটোৰ যিমানে দিন বাগৰিছে সিমানে বাঢ়ি আহিছে নিৰ্বাচনী উৎসুকতা । এনে সময়তে আমি লুটিয়াই চাইছোঁ কিছু বিশেষ সমষ্টিৰ বিশেষ পৃষ্ঠা । ৰাজ্যৰ অন্যান্য সমষ্টিসমূহৰ দৰে বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিটো এটা গুৰুত্বপুৰ্ণ সমষ্টি ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ কৰ্মভূমি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বৰপেটা সমষ্টিত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বিভিন্ন দলৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে ৷
বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধ্যুষিত সমষ্টি হ'ল বৰপেটা সমষ্টি ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটা সমষ্টিৰ ৰেহৰূপ তথা জনগাঁথনি সলনি হৈ পৰিছে ৷ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে ।
১৯৫২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাসে এই সমষ্টিৰ প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা বৰপেটাত ৰাজনৈতিক পৰিৱর্তনৰ দীঘল যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।
১৯৫২-২০২১ চনলৈ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল হ'ল:
- ১৯৫২-সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাস, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৫৭-মহাদেৱ দাস, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৫৭-শ্ৰীহৰি দাস, পিএছপি (উপ-নিৰ্বাচন)
- ১৯৬২-মধুসূদন দাস, পিএছপি
- ১৯৬৭-সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাস, পিএছপি
- ১৯৭২-সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাস, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৭৮-এ. লতিফ, নিৰ্দলীয়
- ১৯৮৩-ইছমাইল হুছেইন, নিৰ্দলীয়
- ১৯৮৫-কুমাৰ দীপক দাস, নিৰ্দলীয়
- ১৯৯১-ইছমাইল হুছেইন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৯৬-ইছমাইল হুছেইন, অল ইণ্ডিয়া ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ
- ২০০১-ইছমাইল হুছেইন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ২০০৬-গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, অসম গণ পৰিষদ
- ২০১১-আব্দুৰ ৰহিম খান, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট
- ২০১৬-গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, অসম গণ পৰিষদ
- ২০২১-আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
৫০ দশক আৰু ৬০ৰ দশকত কংগ্ৰেছৰ লগতে প্ৰজা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ শক্তিশালী উপস্থিতি দেখা গৈছিল । মহাদেৱ দাস, শ্ৰীহৰি দাস আৰু মধুসূদন দাসৰ দৰে নেতাসকলে সেই সময়ছোৱাত সমষ্টিটোৰ নেতৃত্ব দিছিল । ১৯৭২ চনত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাসে বৰপেটাত জয় সাব্যস্ত কৰে ।
তাৰ পিছত ১৯৭৮, ১৯৮৩ আৰু ১৯৮৫ চনত স্বতন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ জয়েই সমষ্টিটোৰ ৰাজনৈতিক দিশত এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱর্তন সূচায় । এই সময়ছোৱাত এ. লতিফ, ইছমাইল হুছেইন আৰু কুমাৰ দীপক দাস বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । নব্বৈৰ দশক আৰু দুই হাজাৰ চনৰ আৰম্ভণিত ইছমাইল হুছেইনে কংগ্ৰেছ আৰু পিছত অল ইণ্ডিয়া ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ (তিৱাৰী)ৰ পৰা একাধিকবাৰ জয় লাভ কৰে । ২০০৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে জয়ী হৈ সমষ্টিটোত আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ দৃঢ় কৰে ।
২০১১ চনত AIUDFৰ আব্দুৰ ৰহিম খানে জয় লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৬ চনত পুনৰ AGPৰ গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । সাম্প্ৰতিকভাৱে, ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে জয় সাব্যস্ত কৰে । এইদৰে, বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিয়ে কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী দল, স্বতন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থী, আঞ্চলিক দল আৰু AIUDFৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এক বিশেষ অধ্যায় ৰচনা কৰি আহিছে ।
ভৌগোলিক পৰিসীমা:
বৰপেটা সমষ্টিটোৰ পূবে চেঙা সমষ্টি, পশ্চিমে মন্দিয়া আৰু পাকাবেতবাৰী সমষ্টি, উত্তৰে পাকাবেতবাৰী সমষ্টি আৰু দক্ষিণে মন্দিয়া সমষ্টি আছে ৷ ৪৩ নং বৰপেটা সমষ্টিটোত ২০২১ চনত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,০৮,৯৫৭ জন ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে ১,১১,০৩৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গুনীন্দ্ৰ নাথ দাসে লাভ কৰিছিল, ৬৬,৩৬৪ টা ভোট ৷ ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ৪৪,৬৭৪ টা ৷
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটা সমষ্টিটো হয় অনুসুচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ২৪ নং বৰপেটা সমষ্টি ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটা সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ লগতে জনগাঁথনি আৰু জনসংখ্যাৰ ব্যাপক সালসলনি হয় ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনতো পৰাতো নিশ্চিত হৈছে । সমষ্টিটোত পূৰ্বে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও নতুন সীমা নিৰ্ধাৰণত এই জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ পৰিছে ।
২০২৬ চনৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ আনুমানিক ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৭০,৭৩৫ জন ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৫,৮৮১ জন, মহিলা ভোটৰ ৮৪,৮৫১ জন আৰু তৃতীয় লিংগৰ ৩ জন ভোটাৰ আছে ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ২৪ নং বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা পৌৰসভাত ২২টা ৱাৰ্ড আৰু সৰ্থেবাৰী পৌৰসভাত ১০ টা ৱাৰ্ড আছে ৷