ETV Bharat / politics

মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ‘মিঞা মুছলমান’ক লৈ কৰা কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

FIR AGAINST HIMANTA BISWA SARMA
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 9:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কৰা উচতনিমূলক মন্তব্যৰ বাবে দিছপুৰ থানাত বুধবাৰে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷ বুধবাৰে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এগৰাকী অধিবক্তাই ছাকেট আদালতক অৱগত কৰে ।

অতিৰিক্ত ছেছন ন্যায়াধীশ সোণু অগ্নিহোত্ৰীয়ে শৰ্মাৰ অধিবক্তাক এজাহাৰৰ স্পষ্ট প্ৰতিলিপি আদালতত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৮ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

বুধবাৰৰ শুনানিৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ আদালতত হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা আজিম এছ লস্কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ‘মিঞা মুছলমান’ক লৈ কৰা কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত অসমৰ দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অধিবক্তাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৭৬/২০২৬ ত গোচৰ ৰুজু হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, অধিবক্তাগৰাকীয়ে এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপিৰ লগতে আন কিছু নথি আদালতত দাখিল কৰে ৷ আদালতে এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি স্পষ্ট নহয় বুলি ধৰা পেলায় । তাৰপিছতে আদালতে এজাহাৰৰ স্পষ্ট প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

শুনানিৰ সময়ত মালৱীয় নগৰ থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক অজয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰে । কিন্তু প্ৰতিবেদনত এছএইচঅ’ৰ ফৰৱাৰ্ডিং এণ্ডাৰছমেণ্টৰ অভাৱ আছিল । উপ-পৰিদৰ্শক অজয়ে কয় যে এছএইচঅ’ৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে প্ৰেৰণ কৰা ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্ট পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখত দাখিল কৰা হ’ব ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ২৬ মে’ত আদালতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী জাৰি কৰিছিল । আদালতত সমাজকৰ্মী হৰ্ষ মান্দৰে এই আবেদন দাখিল কৰিছে । পূৰ্বে মন্দৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ পঞ্জীয়ন বিচাৰি দণ্ডাধীশ আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছিল । বৰ্তমান তেওঁ দণ্ডাধীশ আদালতৰ নিৰ্দেশক ছেছন আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।

বিগত ২০ এপ্ৰিলৰ আদেশত বিচাৰ আদালতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰস্তাৱিত অভিযুক্তৰ বক্তব্য আদালতৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত নপৰে, সেয়েহে এফআইআৰ পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিব পৰা নগ’ল ।

ছেছন আদালতত শুনানিৰ সময়ত অধিবক্তা সম্বাদ বাগৱাশ্বৰে শূন্য এফআইআৰ আৰু ই-এফআইআৰ সন্দৰ্ভত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰৰ প্ৰতি আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে আদালতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জাননী জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁৰ আবেদনত হৰ্ষমান্দৰে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক ‘মিঞা মুছলমান’ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । এই শব্দবোৰ অত্যন্ত বিতৰ্কিতমূলক । সাধাৰণতে অসমত বঙালী মূলৰ মুছলমানসকলৰ বাবে ‘মিঞা’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: ফুটবল অনুৰাগীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা: পুৱা ৩:৩০ বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব ৰেস্তোৰাঁ

TAGGED:

মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মিঞা মুছলমান
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ
FIR AGAINST HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.