ETV Bharat / politics

নিশা ৯ বজাত ডিব্ৰুগড়ত নামিব অমিত শ্বাহৰ বিমান : শুকুৰবাৰে ধেমাজি-গুৱাহাটী হৈ ভৰি দিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়তো

৩০ জানুৱাৰীত নতুন অসম বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

Amit Shah to visit assam
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ANI

Published : January 29, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ন বজাত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ’ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহ ৷ নিশাটো ডিব্ৰুগড়তে কটোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে(৩০ জানুৱাৰী) কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম বিধানসভা ভৱন আৰু বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷

এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত শ্বাহে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত চৰকাৰী, সাংস্কৃতিক আৰু সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

মূলতঃ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণসূচী ৷ গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে অসম বিধানসভা আৰু বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে অসমৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব।

মন্ত্ৰী শ্বাহে উজনি অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ।

নতুন বিধানসভা চৌহদটো আধুনিক সা-সুবিধাৰে সজ্জিত কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইয়াৰ পিছতে দিনৰ ১২.১৫ বজাত কাৰেং চাপৰিত অনুষ্ঠিত হ’বলগা দশম মিচিং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ধেমাজিলৈ যাত্ৰা কৰিব । মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই উৎসৱত পৰম্পৰাগত নৃত্য, সংগীত, শিল্প, সাজ-পোছাক আৰু থলুৱা খাদ্যৰ জৰিয়তে জনজাতিটোৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক উদযাপন কৰা হয় ।

পুনৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত উপস্থিত হ’ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৷ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ শ্বাহে দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব । এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপত সাংগঠনিক বিষয়, আগন্তুক ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আৰু ৰাজ্যত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰসাৰ শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

শাসকীয় দলটোৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ, সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি আৰু ভৱিষ্যতৰ কৌশলৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব । আশা কৰা হৈছে যে এই বৈঠকে আগন্তুক ৰাজনৈতিক কাম-কাজৰ পূৰ্বে দলীয় কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰিব ।

অসমত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সাংগঠনিক শক্তিশালীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো স্থানতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: কিহৰ বাবে বিতৰ্ক ইউ জি চিৰ নতুন নিৰ্দেশনাত, কোন দিশে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত

TAGGED:

AMIT SHAH
NEW ASSAM ASSEMBLY BUILDING
ইটিভি ভাৰত অসম
10TH MISHING CULTURAL FESTIVAL
AMIT SHAH TO VISIT ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.