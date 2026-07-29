ETV Bharat / politics

শিক্ষাৰ্থীৰ আন্দোলনক লৈ উত্তাল সদন: দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অমিত শ্বাহৰ

আৰক্ষীৰ কথিত বৰ্বৰতা আৰু পেলেট বন্দুকৰ ব্যৱহাৰক লৈ অভিযোগৰ মাজতে গৃহ মন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

Amit Shah
দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অমিত শ্বাহৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনা আৰু সংসদত বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিগত ২৪ ঘণ্টাত দুখনকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে । সংসদ ভৱনত মঙলবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী বিষয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

ছাত্ৰ আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বলপ্ৰয়োগ আৰু দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধীয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আহিছে । এই ঘটনাক লৈ গৃহ মন্ত্ৰীয়ে সংসদত বিবৃতি দিব লাগে বুলিও বিৰোধীয়ে দাবী জনাইছে ।

সূত্ৰৰ মতে প্ৰথম বৈঠকত গৃহ মন্ত্ৰীয়ে চোৰাংচোৱা ব্যুৰ'ৰ সঞ্চালক মহেশ দীক্ষিত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহনৰ সৈতে ছাত্ৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্ভৱ হোৱা আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চোৰাংচোৱা তথ্য আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । একেদৰে দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগক লৈও গৃহ মন্ত্ৰীক অৱগত কৰা হয় বুলি সূত্ৰই জনাইছে ।

আন এখন বৈঠকত গৃহ মন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে বিভিন্ন ৰাজ্যত ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে । উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ আন্দোলনৰ সময়ত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে আলোচনাত নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীক দিল্লী, অসম, পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত আৰক্ষীয়ে আটক বা হাৰাশাস্তি কৰিছে । বহু প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলিও সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে । তেওঁলোকে কৈছে যে আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ সময়ত চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আশ্বাস দিছিল । কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা হোৱা নাই । গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ আৰু আটক কৰা শিক্ষাৰ্থীক মুকলি কৰি নিদিলে পুনৰ দেশজোৰা আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰো সকীয়নি দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ

TAGGED:

অমিত শ্বাহ
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ছাত্ৰ আন্দোলন
সংসদৰ অধিৱেশন
NEET PAPER LEAK PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.