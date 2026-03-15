অসমত কংগ্ৰেছে নোৱাৰা কি কাম কৰিছে বিজেপিয়ে ? ক'লে অমিত শ্বাহে

অসমত কংগ্ৰেছে নোৱাৰা কি কাম কৰিছে বিজেপিয়ে ? ক'লে অমিত শ্বাহে
গুৱাহাটীত বিজেপিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহ সম্বোধন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ।
Published : March 15, 2026 at 8:29 PM IST
গুৱাহাটী : "১৫ বছৰ অসমক শাসন কৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ বাবে একোৱে নকৰিলে । কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেহে কাম কৰিলে ।" এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই আয়োজন কৰা যুৱ শক্তি সমাৰোহত এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলক আক্ৰমণ কৰিলে অমিত শ্বাহে ।
তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "অসমৰ যুৱ শক্তিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব অসমত অহা ৫ বছৰৰ শাসন কাৰ হাতত দিব । আপোনালোকৰ ভৱিষ্যৎ বছৰ বছৰ ধৰি অন্ধকাৰ কৰা কংগ্ৰেছ দলক দিব নে বিকশিত অসমৰ সপোন দেখা নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিব ? আজিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহে স্পষ্ট কৰিছে যে আগন্তুক দিনত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহিব ।"
মোদী চৰকাৰে অসমত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে অসংখ্য সুযোগৰ দুৱাৰ মেলি দিছে। আজি বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, খেলা-ধূলা নাইবা সৃজনশীল আৰু পৰিৱেশ্য কলা—য'তেই নহওক, তেওঁলোকে এক বিকশিত ভাৰতৰ বাবে এক বিকশিত অসম গঢ়ি আছে।— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
গুৱাহাটীত যুৱ শক্তি সমাৰোহক…
গৃহমন্ত্ৰীয়ে লগতে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি কয়, "আহিবলগীয়া চৰকাৰখন অসমৰ সৰ্বাধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠ চৰকাৰ হ'ব । আজিৰ যুৱ শক্তি সমাৰোহ দেখি ৰাইজে বুজি পাব যে বিৰোধী দলৰ কি অৱস্থা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে কৈছিলো ১ লাখ যুৱকক চাকৰি দিম । এমাহ আগত আহোতে সুধিলো হিমন্তক আমি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল ? তেওঁ হিচাপ দিলে ১ লাখ নহয় ১ লাখ ৬৫ হাজাৰক চাকৰি দিয়া হৈছে । ২৫ পইচাৰ উৎকোচ দিব লগা হ'ল নেকি বা কোনো নেতাৰ ফৰমাইছ ল'ব লগা হ'ল নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে ক'লে এটকাও ব্যয় নকৰাকৈ আৰু এখনো ৰচিদ নকটাকৈ ১ লাখ ৬৫ হাজাৰক আমাৰ চৰকাৰে চাকৰি দিছে । ১০ বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ দিনত যুৱসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বিভিন্ন কাম কৰিলে ।"
Modi govt ushered in an era of peace and progress in Assam and opened myriad of opportunities for youth. Today, whether it is science, technology, sports or arts they are building a Viksit Assam for a Viksit Bharat.— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
Addressed Yuva Shakti Samaroh in Guwahati.
ৰাহুল গান্ধীক উদ্দেশ্যি অমিত শ্বাহে কয়, "এই মঞ্চৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীক সুধিব বিচাৰিছো যুৱসকলৰ বাবে কি কৰিলে ? ১৫ বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত লাচিত বৰফুকনক বিশ্বত পৰিচিত নকৰিলে । আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিলে । দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মক লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় প্ৰতিটো ভাষাত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনী প্ৰকাশ কৰিছোঁ । তদুপৰি চৰাইদেও মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি দি অসমৰ গৌৰৱ বঢ়াইছো । ভূপেন হাজৰিকাক 'ভাৰতৰত্ন' প্ৰদান কৰি অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছোঁ । গোপীনাথ বৰদলৈকো 'ভাৰতৰত্ন' অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে প্ৰদান কৰিছিল ।"
असम में इस बार भाजपा की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है।— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
অসমত এইবাৰ বিজেপিৰ সৰ্বাধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে।
ইফালে ৫ বছৰত বিহু নৃত্য, ঝুমুৰ নৃত্য আৰু বাগৰুম্বাই বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও গৃহমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষণ প্ৰসংগত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে ।
তেওঁ কয়, "শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানক বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰি স্মাৰক বনোৱাৰ লগতে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ বাবে বিজেপিয়ে স্মাৰক বনাইছে । কংগ্ৰেছে অসমৰ সংস্কৃতি, কলা, ভাষাক সন্মান কৰা নাছিল । কংগ্ৰেছৰ দিনত অসম হিংসাৰ স্থানলৈ পৰিণত হৈছিল । বহু যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল । ২০২০ চনৰ বড়ো চুক্তি, ২০২১ চনৰ কাৰ্বি চুক্তি, ২০২২ চনৰ আদিবাসী চুক্তি, ২০২৩ চনৰ ডি এন এল এ, ২০২৪ চনৰ আলফাৰ লগত চুক্তি কৰি অসমখনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে । ১০,৮০০ ৰো অধিক বিদ্ৰোহী গোটে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।"
असम में बिना खर्ची-पर्ची और बिना कोर्ट केस के 1 लाख 65 हजार युवाओं को नौकरी मिली है।— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
অসমত খৰচ-পাতি নোহোৱাকৈ, গোচৰ-মোকৰ্দমা নোহোৱাকৈ ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছে।
তেওঁ লগতে কয়, "অসমত বিজেপি চৰকাৰে ১ লাখ ৫১ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিছে । আজি মই কৈ যাওঁ বিজেপিৰ পক্ষত জনতাই জনাদেশ দিলে অসমৰ নহয় দেশৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদিম ।" কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী উলিয়াই দিব পাৰিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "ধুবুৰী, বৰপেটা, দৰং, মৰিগাঁও, নগাঁও, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰাত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সোমাইছে । এজন এজনকৈ বিচাৰি তাক খেদি পঠিওৱাৰ কাম আমাৰ আহিবলগীয়া চৰকাৰে কৰিব । অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত কৰাৰ কাম কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিব । কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বৈধতা, আনুষ্ঠানিকতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে স্বাভাৱিক কৰি তুলিছিল । তেনে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱা সংকল্প আমাৰ ।"
मोदी जी ने असम के चाय बागानों के 3.50 लाख श्रमिकों को भूमि का मालिक बनाया।— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৩.৫০ লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰিলে।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক উদ্দেশ্যি কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ বিৰোধ কৰিছে । সেইকাৰণে বিৰোধ কৰিছে, কাৰণ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তন হৈছে । ৰাহুল বাবু এয়া আৰম্ভণিহে । নাম কৰ্তন কৰাত আমি ৰৈ নাথাকো । এজন এজনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী দেশৰ মাটি এৰি যাব লাগিব এয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চল, শংকৰদেৱ জন্মস্থানৰ ভূমি বেদখল কৰিছিল অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে । অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত কৰিবলৈ বিজেপিৰ পক্ষত আৰু এবাৰ জনাদেশ দিয়ক ।"
Congress party legalised, formalised and normalised infiltrators. BJP government will deport each and every such infiltrator. pic.twitter.com/DCj1wtZ9Iu— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2026
অমিত শ্বাহে লগতে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে শাসনকালত চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীসকলৰ বাবে একো কৰা নাছিল । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি মাত্ৰ ৯৪ টকা আছিল । কিন্তু বিজেপিৰ শাসনকালত ২৮০ টকালৈ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । বিজেপিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ তুলনা কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দুৰ্নীতিত লিপ্ত আৰু বিজেপি বিকাশৰ পথত ।"
লগতে পঢ়ক : সৰ্ববৃহৎ জনাদেশেৰ অসমত পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব : গৃহমন্ত্ৰী