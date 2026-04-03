ETV Bharat / politics

নেহৰু-গান্ধী পৰিয়ালে অসমক অৱহেলা কৰিছিল : গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ অভিযোগ

পলাশবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটি কোনেও দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি নিৰ্বাচনী জনসভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ANI)
author img

By ANI

Published : April 3, 2026 at 11:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কামৰূপ(গ্ৰাম্য): এখনৰ পিছত আনখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ গুৱাহাটী মহানগৰী, শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলি, নলবাৰীৰ চামতাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহে ৷ মন্ত্ৰী শ্বাহে কলিয়াবৰৰ লগতে গোলকগঞ্জ, দুধনৈ আৰু পলাশবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷

শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুক অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভাল অনুভৱ নকৰা পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি অভিযোগ তুলি ১৯৬২ চনত চীনৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মন্তব্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ৷

জন সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰি শ্বাহে অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটি কোনেও দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ পদক্ষেপৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছ দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, ‘‘গান্ধী পৰিয়াল, নেহৰু পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্যৰে অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও কোনো আবেগ নাছিল । ১৯৬২ চনত চীনে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসমক 'বাই-বাই' বুলি কৈছিল । অসম আপোনাৰ পৈত্ৰিক সম্পত্তি নেকি ? আজি মই কৈছোঁ, অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিও কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে । এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অসম । ভাই-ভনীসকল, ইয়াত ৰাজ্যৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৬০ বছৰত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ তিনিখন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে ।’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘দহ বছৰৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অসমৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ দলঙকে ধৰি এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে । চাৰিখন দলং নিৰ্মাণ হৈছে আৰু দুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । আমাৰ নীতি আছিল ‘অসমৰ বাবে দৃষ্টিভংগী’, ‘অসমৰ বাবে আকাংক্ষা’ আৰু ‘অসম প্ৰেৰণা’।’’

শ্বাহে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ১৩ খন চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু বটদ্ৰৱা থানক বেদখলমুক্ত কৰিছিল ।

মন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয়, ‘‘আমি ১৩ খন চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কাম কৰিছো । আমি বটদ্ৰৱা থানক মুক্ত কৰিলোঁ । আমি কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চল মুকলিৰ বাবে কাম কৰিছো । চৰাইদেউ খেলপথাৰক আমি বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছো । সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ১১ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰিছো ।’’

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
পলাশবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ (ANI)

অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ নৰম দৃষ্টিভংগীক শ্বাহে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অধীনত ৰাজ্যখন তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল ।

‘‘কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এইখন অসমেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতত গতাই দিলে । এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমৰ দুখীয়া মানুহৰ মাটি দখল কৰি আছে । কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চলত বেদখল কৰিছে । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ কাঢ়ি লৈছে । বিগত দহ বছৰত বিজেপিয়ে অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতৰ পৰা পৰা ১ লাখ ৫০ হাজাৰ একৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে । এইবেলি নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু বিজেপি চৰকাৰে সমগ্ৰ অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাম হাতত ল’ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতক আৰু আমি প্ৰতিজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পুলিয়ে-পোখাই উঘালিম’’ বুলি মন্ত্ৰী শ্বাহে হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ৷

শ্বাহে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি পলাশবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষাৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট(আইআইএম) ৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও কয় ।

শ্বাহে কয়, ‘‘আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে কামৰূপৰ ছয়খন আসনতে বিজেপিয়ে জয়ী হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে যাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে । অৱশ্যে এইবাৰ আমি ৯০ খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেতিয়া পলাশবাৰীলৈ আইআইএম আনিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল পলাশবাৰী আৰু ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ যুৱক-যুৱতীসকলে যাতে তাত পঢ়া-শুনা কৰিব পাৰে । তথাপিও কংগ্ৰেছ দলে আইআইএমৰ বিৰোধিতা কৰি আছে । পলাশবাৰীৰ আইআইএম স্থাপনত বাধা দিবলৈ কংগ্ৰেছে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিল ।’’

লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথৰ

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
পলাশবাৰীত অমিত শ্বাহ
অসমত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.