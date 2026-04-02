নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতো পাহৰা নাই ৰাইজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব, ব্যতিক্ৰমী ৰূপজ্যোতি

এফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আনফালে আহিল ধুমুহা । ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও পৰিয়াল । খবৰ ল'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ।

Amid the busyness of elections, Rupjyoti Kurmi stands by the people affected by the storm in Moriani
ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ খবৰ ল'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
টীয়ক: নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতো যেন জনতাৰ খবৰ ল'বলৈ পাহৰা নাই বিধায়ক তথা মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । মৰিয়নীৰ ৰাইজৰ অতিকৈ আপোন এইগৰাকী জননেতাই যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাইজৰ কাষত ঠিয় হৈ আহিছে বুলি সততে চৰ্চা চলা দেখা যায় । তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কুৰ্মীয়ে ।

বুধবাৰে নিশা আহিছিল এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা । সেই ধুমুহাত মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামুণপুখুৰীৰ পঞ্চায়তৰ বনাই তুলসীজান পহুমৰা গাঁৱত পাঁচটাকৈ আবাস গৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাই ঘৰৰ টিনপাত, বাঁহৰ বেৰ উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে কেইবাজোপাও গছ উভালি পৰে । ঘৰৰ আচবাবৰ লগতে কিতাপ-পত্ৰ সকলো নষ্ট হয় এই ধুমুহাত ।

ততালিকে এই খবৰ লাভ কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এৰি ততাতৈয়াকৈ কুৰ্মী উপস্থিত হয় গাঁওখনত । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক এই দুখৰ বেলিকা দিলে এষাৰ মাতৰ লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে মেৰামতি কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জননেতাগৰাকীয়ে । বিধায়কজনৰ এনে তৎপৰতাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে ।

উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ কুৰ্মীয়ে কয়, "মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এই খবৰ পাই দৌৰি আহিছোঁ । ৰাইজৰ ওচৰত দুখৰ সময়ত উপস্থিত হোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন । আহিলোঁ, চালোঁ, নিৰ্বাচনী বিধিৰ বাবে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ । সামান্য সহযোগিতা কৰিছোঁ । আমাৰ দলৰ বুথৰ ল'ৰাবোৰে কালিলৈ ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক অলপ সহায় কৰি ঘৰটো ঠিক কৰি দিব । মই ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কালিৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰি দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: যোৰহাটৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী : সোণোৱালৰ অনুভৱ

বিজেপিক বিৰোধ কৰিবৰ বাবে ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে : দিলীপ শইকীয়া

