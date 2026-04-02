নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতো পাহৰা নাই ৰাইজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব, ব্যতিক্ৰমী ৰূপজ্যোতি

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতো পাহৰা নাই ৰাইজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব, ব্যতিক্ৰমী ৰূপজ্যোতি
এফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আনফালে আহিল ধুমুহা । ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও পৰিয়াল । খবৰ ল'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ।
Published : April 2, 2026 at 4:10 PM IST
টীয়ক: নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতো যেন জনতাৰ খবৰ ল'বলৈ পাহৰা নাই বিধায়ক তথা মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । মৰিয়নীৰ ৰাইজৰ অতিকৈ আপোন এইগৰাকী জননেতাই যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাইজৰ কাষত ঠিয় হৈ আহিছে বুলি সততে চৰ্চা চলা দেখা যায় । তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কুৰ্মীয়ে ।
বুধবাৰে নিশা আহিছিল এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা । সেই ধুমুহাত মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামুণপুখুৰীৰ পঞ্চায়তৰ বনাই তুলসীজান পহুমৰা গাঁৱত পাঁচটাকৈ আবাস গৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাই ঘৰৰ টিনপাত, বাঁহৰ বেৰ উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে কেইবাজোপাও গছ উভালি পৰে । ঘৰৰ আচবাবৰ লগতে কিতাপ-পত্ৰ সকলো নষ্ট হয় এই ধুমুহাত ।
ততালিকে এই খবৰ লাভ কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এৰি ততাতৈয়াকৈ কুৰ্মী উপস্থিত হয় গাঁওখনত । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক এই দুখৰ বেলিকা দিলে এষাৰ মাতৰ লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে মেৰামতি কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জননেতাগৰাকীয়ে । বিধায়কজনৰ এনে তৎপৰতাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে ।
উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ কুৰ্মীয়ে কয়, "মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এই খবৰ পাই দৌৰি আহিছোঁ । ৰাইজৰ ওচৰত দুখৰ সময়ত উপস্থিত হোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন । আহিলোঁ, চালোঁ, নিৰ্বাচনী বিধিৰ বাবে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ । সামান্য সহযোগিতা কৰিছোঁ । আমাৰ দলৰ বুথৰ ল'ৰাবোৰে কালিলৈ ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক অলপ সহায় কৰি ঘৰটো ঠিক কৰি দিব । মই ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কালিৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰি দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ ।"