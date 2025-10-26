পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বাবে ভাট্টা, পেঞ্চন, বীমা আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা বৃদ্ধিৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা তেজস্বী যাদৱৰ
বিহাৰৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ বাবে ৫০ লাখ টকাৰ বীমা আৰু পেঞ্চনৰ কথা ঘোষণা আৰ জে ডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱৰ ।
পাটনা: বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তথা মহাজোঁটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেজস্বী যাদৱৰ কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি ৷ বিহাৰত যদি মহাজোঁটবন্ধন ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ ভাট্টা দুগুণ হ’ব বুলি দেওবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যাদৱে ৷
পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা তিনিটা স্তৰৰ শাসন ব্যৱস্থাৰে গঠিত - জিলা পৰিষদ, পঞ্চায়ত সমিতি আৰু গাঁও পঞ্চায়ত । ইয়াৰে মুৰব্বীসকল গাঁওবুঢ়া(গাঁও পঞ্চায়ত), প্ৰমুখ(পঞ্চায়ত সমিতি) আৰু অধ্যক্ষ(জিলা পৰিষদ) নামেৰে জনাজাত ।
পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলক ৫০ লাখ টকাৰ বীমা প্ৰদান, পি ডি এছ (ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা) ব্যৱসায়ীক দিয়া মাৰ্জিন মূল্য বৃদ্ধি পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰোপৰি আমি নাপিত, মৃৎশিল্পৰ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত আৰু ৰাজ্যৰ কাঠমিস্ত্ৰীসকলক ৫ লাখ টকাৰ সুতবিহীন ঋণ প্ৰদান কৰিম ।’’
যাদৱে কয় যে বিহাৰে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে ৷ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে য’তেই প্ৰচাৰ নচলাওক কিয়, সকলো জাতি আৰু ধৰ্মৰ লোকে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পৰা সাধাৰণ লোক বিৰক্ত হৈ বিহাৰ চৰকাৰ সলনি কৰিব বিচাৰিছে । এই চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি আৰু অপৰাধে চৰম সীমাত উপনীত হৈছে, ৰাইজে বিজেপিক বুজি পাইছে ।’’
‘‘বিহাৰৰ ৰাইজে তেওঁলোকক (বিজেপি) ২০ বছৰ দিলে, আমি মাত্ৰ ২০ মাহৰ বাবেহে বিচাৰিছো আৰু ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু চৰকাৰো সলনি হ'ব । মহাজোঁটবন্ধনে একেলগে নতুন বিহাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব… পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু অন্যান্য গাঁও প্ৰতিনিধিৰ ভাট্টা দুগুণ হ'ব… প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য প্ৰতিনিধিক পেঞ্চন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব’’ - তেজস্বী যাদৱে কয় ৷
পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰই বিহাৰৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতা আৰু অপৰাধীক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যাদৱে কয় যে ৰাজ্যখনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ক্ষমতালৈ আহিলে এখন দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যাব ৷
উল্লেখ্য যে, ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত ২৪৩ খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগা বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকে । ১৪ নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ।
