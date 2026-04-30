এগজিট প'লে প্ৰকাশ কৰাতকৈ অসমত অধিক আসন পাব কংগ্ৰেছে: খাৰ্গে
বুধবাৰৰ এগজিট প'লৰ ভৱিষ্যদ্বাণীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৷ তামিলনাডু আৰু কেৰালাত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ দাবী ৷
By ANI
Published : April 30, 2026 at 5:10 PM IST
কালাবুৰাগী (কৰ্ণাটক) : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এগজিট প’লে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাতকৈ কংগ্ৰেছে অধিক আসন লাভ কৰিব ৷ এই দাবী নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৷ কৰ্ণাটকৰ কালাবুৰাগীত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "এগজিট প'লে দেখুৱাইছে যে আমি অসমত আশা কৰা ধৰণে আসন পোৱা নাই, কিন্তু মই নিশ্চিত যে এগজিট প'লে ইংগিত দিয়াতকৈ অধিক আসন পাম ৷"
উল্লেখ্য যে, অসমত একক পৰ্যায়ত ৯ এপ্ৰিলত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ বুধবাৰে কেইবাটাও এগজিট প’লে অসমত শাসকীয় বিজেপিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই এগজিট প'লৰ ভৱিষ্যদ্বাণীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে খাৰ্গেই ৷
তেওঁ লগতে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ লগতে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা তামিলনাডু আৰু কেৰালাত কংগ্ৰেছকে ধৰি মিত্ৰজোঁটসমূহে স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে পুডুচেৰীত কঠোৰ যুঁজ দিছিল আৰু পশ্চিমবংগত দলটোৰ আসন বৃদ্ধিৰ বাবে যুঁজিছিল ৷"
এআইচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কিছুমান ঠাইত এগজিট প'লৰ ফলাফল স্পষ্ট, কিন্তু কিছুমান ফলাফলে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ মোৰ বিশ্বাস তামিলনাডুত ডিএমকেই স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব; মই তাত মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছো ৷ একেদৰে কেৰালাতো আমাৰ ৰাইজে মোক কৈছে যে (কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন) ইউডিএফে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "পুডুচেৰীত আমি বিজেপি আৰু এন আৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সমানে যুঁজ দিছো আৰু তাতো আমি ভাল ফলাফল আশা কৰিছো ৷ তাত প্ৰতিযোগিতাখন কঠিন আছিল; কিছুদিন অপেক্ষা কৰি চাওঁ ৷"
ইফালে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ তেওঁ কয়, "পশ্চিমবংগত এগজিট প’ল আৰু ভিতৰৰ তথ্য অনুসৰি যুঁজখন কঠিন আছিল ৷ আমাৰ তথ্য অনুসৰি টিএমচি আগবাঢ়ি আছে ৷”
নিৰ্বাচনৰ সময়ত পশ্চিমবংগত কেন্দ্ৰীয় বাহিনী নিয়োগ কৰি বিজেপি আৰু এনডিএই ‘দমন আৰু ভয় দেখুওৱা’ বুলি অভিযোগ কৰি তেওঁ কয়, “এই কাম কৰি তেওঁলোকে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন টিএমচিৰ বিৰুদ্ধে কঠিন যুঁজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷”
খৰ্গেই আৰু কয়, "কংগ্ৰেছৰ বাবে পশ্চিমবংগত আমাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভণিৰে পৰাই চলি আছে ৷ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অকলে তাতেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো ৷ আমাৰ সংগ্ৰাম দলৰ স্বাৰ্থত ৷" দলে আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয়, "চাওঁ ৷ এতিয়াও তিনিদিন বাকী ৷ এতিয়া অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কিবা এটা ক'লে ভাল দেখা নাযায় ৷ কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিলে ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব; চাওঁ কি হয় ৷"
বুধবাৰে কেইবাটাও এগজিট প’লত অসমত বিজেপি বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ লগতে পশ্চিমবংগতো বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিল ৷ ইফালে তামিলনাডুত পুনৰ ডিএমকেই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগতে ১০ বছৰৰ পাছত কেৰালাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউডিএফে পুনৰ অধিপত্য স্থাপন কৰাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হয় ৷
কিন্তু একাংশ সমীক্ষাকাৰীয়ে পশ্চিমবংগত টিএমচিৰ বিপুল জয় আৰু তামিলনাডুত ওলোমা বিধানসভাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল, য’ত অভিনেতালৈ পৰিণত হোৱা ৰাজনীতিবিদ বিজয়ৰ টিভিকে ডিএমকেৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
ইফালে পুডুচেৰীত প্ৰায় সকলোৱেই এআইএনআৰচি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰখন পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ৷