কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত নহ'ল মিত্ৰতা : আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ
শুকুৰবাৰে নিশা এক বিবৃতিযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বই ।
Published : March 14, 2026 at 12:00 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আন এক জোকাৰণি ৷ পিছে এয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি নহয় ৷ ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভংগৰহে চিহ্ন ৷ অৱশেষত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বহু চৰ্চিত মিত্ৰতাৰ আলোচনা অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হ'ল । অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্রতা নহ'ল । শুকুৰবাৰে নিশা এক বিবৃতিযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বই ।
ৰাইজৰ দলৰ বিবৃতিটোত কোৱা হয়, "বিগত কেইবামাহ ধৰি কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতাৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ নকৰিলে । কাৰ্যতঃ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচন একেলগে খেলাৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে কংগ্ৰেছে । শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ চিইচি বৈঠক আৰু মিত্রতা সম্পৰ্কীয় বিশেষ বৈঠকতো কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্রতা সম্পৰ্কীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ নহ'ল । সন্ধিয়া প্রায় ৬ বজাত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰীৰূপে কাম কৰি থকা দেশৰ এজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা সমাজকৰ্মীয়ে ৰাইজৰ দলক জানিবলৈ দিয়ে যে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলে দাখিল কৰা মিত্ৰতাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে । পূর্বে কেৱল ধিং বিধানসভা সমষ্টিটো পোনপটীয়াকৈ ৰাইজৰ দলক এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছ দল অসম্মত হোৱাৰ বাবেই মিত্ৰতাৰ আলোচনা স্থবিৰ হৈ পৰিছিল যদিও দিল্লীত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জীতেন্দ্র সিং, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ মধ্যস্থতাকাৰীজনৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত এইবাৰ কংগ্ৰেছে নতুনকৈ ৰঙানদী আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলক এৰি দিবলৈ অমান্তি হয় । ফলত সেই বিশিষ্ট মধ্যস্থতাকাৰীগৰাকীয়ে এনে অদ্ভুত প্ৰস্তাৱ ৰাইজৰ দলৰ সন্মুখত তুলি ধৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক স্পষ্ট কৰি দিয়ে । দিল্লীত অনুষ্ঠিত মিত্রতা সম্পৰ্কীয় এই উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভার্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰা অসম সন্মিলিত নাগৰিক মঞ্চৰ এজন নেতা তথা অসমৰ এজন বিশিষ্ট অধিবক্তায়ো কংগ্ৰেছৰ এনে লুটি-বাগৰত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ এনে প্রবঞ্চনামূলক প্রস্তাৱ তেওঁৰ পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নহয় আৰু সেই প্রস্তাৱ কোনোপধ্যে ৰাইজৰ দলক তেওঁ দিব নোৱাৰে বুলিও সেই ভার্চুৱেল বৈঠকখনত অধিবক্তাজনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । কংগ্ৰেছ দলৰ এনে লুটি-বাগৰ মৰা প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কে দিল্লীস্থ আৰু গুৱাহাটীস্থ দুইজন বিশিষ্ট মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বক কংগ্ৰেছৰ এনে প্ৰতাৰণামূলক প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ এনে প্ৰৱঞ্চনামূলক প্ৰস্তাৱ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ কৰে ।"
বিবৃতিটোত ৰাইজৰ দলৰ দেবাংগ সৌৰভ গগৈ আৰু প্ৰণৱ ডেকাই কয়, "বাৰম্বাৰ আলোচনাৰ পাছতো সামান্য ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টি ৰাইজৰ দলক এৰি দিবলৈ মান্তি নহৈ কংগ্ৰেছে অসমবাসী ৰাইজৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আগ্ৰহক সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাটকতা কৰিলে । কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ দলে বিচৰা ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৪ টা সমষ্টি পোনপটীয়াকৈ এৰি দিবলৈ সন্মতি দিছিল, কংগ্ৰেছৰ বাচনিৰ পৰা ৫ টা সমষ্টি ৰাইজৰ দলক জাপি দিছিল আৰু ৪ টা বিধানসভা সমষ্টি বন্ধুত্বমূলকভাৱে প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সন্মত হৈছিল । শুকুৰবাৰে দিল্লীত হোৱা আলোচনাত দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো পোনপটীয়াকৈ ৰাইজৰ দলক এৰি নিদিওঁ বুলি ঘোষণা কৰি ৰাইজৰ দলে বিচৰা ১৫ খন আসনৰ মাত্ৰ ৩ খন আসনহে পোনপটীয়াকৈ এৰি দিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এনেদৰে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক মিত্ৰতাৰ নামত কেৱল বিশ্বাসঘাটকতা কৰাই নহয়, নিৰ্বাচনৰ তেনেই ওচৰলৈকে আলোচনাৰ পাছত আলোচনা কৰি থাকি, তাৰিখৰ পাছত তাৰিখ দি থাকি, প্রত্যেক দিনাই কথা সলনি কৰি থাকি, নির্বাচন-পূৰ্বৰ এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৪৫ দিনৰ সময়খিনি লোকচান কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ । কংগ্ৰেছৰ এনে বিলম্বিত আৰু সিদ্ধান্তবিহীন আলোচনাই সাংগঠনিকভাৱে ৰাইজৰ দলক বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে ।"
ৰাইজৰ দলৰ নেতাদ্বয়ে কয়, "শুকুৰবাৰে ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় শেষৰখন কর্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকতে কর্ণধাৰ সমিতিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ কোনো ফলাফল লাভ নকৰাত আৰু পূৰ্বৰ স্থিতি বাৰম্বাৰ সলাই থকাত মিত্ৰতাৰ আলোচনা বন্ধ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বহু চৰ্চিত বিৰোধী দলসমূহৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰশ্নটোত কংগ্রেছে ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰি, সঘনে আলোচনাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সমিতিসমূহ সলনি কৰি আৰু বেপৰোৱা মনোভাৱ দেখুৱাই ৰাইজৰ দলক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আহিছিল ।"
ইফালে সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া খবৰ বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "ক্ষমা কৰিব ৰাইজ, আমি নোৱাৰিলোঁ । ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ মাত্ৰ ৮ খন আসনত মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত মনোনয়নৰ মূৰামূৰি সময়ত প্ৰতাৰণা কৰিছিল । এইবাৰ ২০২৬তো মাত্ৰ ১৫ খন আসন বিচাৰোঁতে একেই বিশ্বাসঘাটকতা কৰিলে ৰাইজৰ দলক । 'তাৰিখ পে' তাৰিখ' আলোচনা কৰি অৱশেষত শুকুৰবাৰে এনে লুটি-বাগৰ মাৰিলে যে মধ্যস্থতাকাৰী দুজনৰে খং উঠি গ’ল ! কিমানবাৰ যে সমিতি সলনি নকৰিলে কংগ্ৰেছে ।"
