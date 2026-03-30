ন-দুৱাৰত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ
ন-দুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত পুনৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা ৷ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ন-পামত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলোৱা বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ৷
Published : March 30, 2026 at 8:19 PM IST
তেজপুৰ: ন-দুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত পুনৰ প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা ৷ সোমবাৰে ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ন-পামত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীয়ে সমৰ্থকসকলক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত আছিল । সেই সময়তে দুৰ্বৃত্তই চেত্ৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৷
ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ইফালে ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ ৰাজপথতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপি গ' বেগ ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ইফালে এই ঘটনাত আহত হয় আঠজনকৈ লোক ৷ আহত আটাইকেইজনকে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
কংগ্ৰেছ শিবিৰে এই ঘটনাক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি আখ্যা দি দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ন-দুৱাৰ সমষ্টিত ৰাজনৈতিক সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ কিয়নো ২৮ মাৰ্চত শোণিতপুৰ জিলাৰ ন-দুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টুপীয়া অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনা ৷
অভিযোগ অনুসৰি প্ৰক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তাক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । উল্লেখ্য যে, প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷
