বড়োভূমিত নিঃশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে ইউপিপিএল: প্ৰমোদ বড়োৰ শোচনীয় পৰাজয়

বড়োভূমিত নিঃশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে ইউপিপিএল: প্ৰমোদ বড়োৰ শোচনীয় পৰাজয়
অকলে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ শূন্য হৈ পৰিল প্ৰমোদ বড়োৰ ইউপিপিএল দল । শোচনীয় পৰাজয় প্ৰমোদ বড়ো, দ্বিপেন বড়ো, ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীৰ ।
Published : May 4, 2026 at 8:30 PM IST
কোকৰাঝাৰ : অকলে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অৱতীৰ্ণ হোৱা বড়োভূমিৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ইউপিপিএল দলে অভাৱনীয়ভাৱে মুখথেকেচা খাবলগীয়া হয় । বিগত পাঁচ বছৰে বিটিচিৰ শাসনৰ দায়িত্ব পালন কৰি বিটিচিত শান্তি স্থাপন আৰু উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল দলক বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনতো ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল ।
কিন্তু তাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ ১৬ সংখ্যক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ দলটো আশাবাদী আছিল যদিও ৰাইজে এইবেলিও ইউপিপিএল দলক জয়ী হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাই নহয়, একেবাৰে শূন্য কৰি পেলালে দলটোক ।
উল্লেখ্য যে বিগত বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈকে বিজেপিৰ স'তে ইউপিপিএল দলৰ মিত্ৰতা আছিল যদিও বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ২৮ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএল দলে মাত্ৰ সাতখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে তিনিখন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএল দলে সাতখন আসন লাভ কৰিছিল ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিটিচিত ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টি হোৱাৰ পাছত বিপিএফ দলে এনডিএৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি বিজেপিক চাৰিটা সমষ্টি এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে বিপিএফ দলে ১১ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ৫ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিক বাদে ১০ খন আসনতে বিজয়ী হয় বিপিএফ ৷
বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালেও বিধানসভা নিৰ্বাচন ইউপিপিএল দলৰ শেষ ভৰসা আছিল । বিজেপিৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপাই ইউপিপিএল দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু বিটিচিৰ ১৫ টা সমষ্টিৰ লগতে বিটিচিৰ বাহিৰতো ৩টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে । লক্ষণীয় কথা এয়ে যে ৰাজ্যৰ ১৬ সংখ্যক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত বিটিচিত পূৰ্বৰ ১২ টা সমষ্টিৰ তুলনাত বিটিচিত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা ১৫ টালৈ বৃদ্ধি পায় ।
উল্লেখ্য যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল দলে সাতটাকৈ সমষ্টি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ইউপিপিএল দলে অবিশ্বাস্যভাৱে মুখথেকেচা খালে । আনহাতে, অভাৱনীয়ভাৱে উত্থান ঘটে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলৰ । আনকি ইউপিপিএলৰ খোদ সভাপতি তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা পাৰিষদ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰমোদ বড়ো আৰু দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী, বিশেষকৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবছুৰ সভাপতিৰ দৰে গুৰু পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ অহা প্ৰাক্তন জনপ্ৰিয় ছাত্ৰ নেতা দ্বিপেন বড়োৰ দৰে নেতাই ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু নিৰ্বাচনত ধৰাশায়ী হোৱাত ইউপিপিএল দলৰ অস্তিত্ব শূন্য হৈ পৰে ।
এইখিনিতে ক'ব পাৰি যে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিত শাসন কৰা সময়ত বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পিছতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলৰ সূৰ্যাস্ত যাব বুলি সততে দাবী কৰি আহিছিল । কিন্তু জনমতৰ ওপৰত যে কাৰো হাত নাথাকে সেয়া বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পিছতে পুনৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ।