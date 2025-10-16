গুজৰাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে সকলো মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ
আগন্তুক কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণত গুজৰাটে প্ৰায় ১০ জন নতুন মন্ত্ৰী লাভ কৰিব পাৰে ।
Published : October 16, 2025 at 7:06 PM IST
আহমেদাবাদ: মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ এদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলক বাদ দি গুজৰাটৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পদত্যাগ কৰে । গুজৰাট বিধানসভা ১৮২ জনীয়া ৷ সেই হিচাপত ২৭ জন মন্ত্ৰী থাকিব পাৰে, যিটো সদনৰ মুঠ শক্তিৰ ১৫ শতাংশ ।
আগন্তুক কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণত ৰাজ্যখনে প্ৰায় ১০ জন নতুন মন্ত্ৰী লাভ কৰিব পাৰে বুলি বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কয় । তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ প্ৰায় আধা মন্ত্ৰীক সলনি কৰা হ’ব পাৰে । কাক মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ’ব সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে কোনো স্পষ্টতা নাই ।
খবৰ অনুসৰি, গান্ধীনগৰৰ মহাত্মা মন্দিৰত নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীসকলক শপত গ্ৰহণ কৰাব ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে । আশা কৰা মতে মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনিৰ বাবে বুধবাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক বাতিল কৰা হয় ।
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই গুজৰাট ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছে আৰু তেওঁ কেবিনেট সালসলনিৰ তদাৰক কৰি । কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত পেটেল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চি আৰ পাটিল আৰু দলৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে বৈঠকত মিলিত হ’ব ।
দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি, এই আলোচনাত গুজৰাটৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনি আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতে নাড্ডাৰ এই ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰে, য’ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, পাটিল, পেটেলে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
দলৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন এজন লোকে কয় যে নাড্ডাৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে এই সংশোধনীক চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়া আৰু গুজৰাটত দলৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ কৌশল পুনৰীক্ষণ কৰা । বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক সভাপতি জগদীশ বিশ্বকৰ্মাক নিযুক্তি দিয়াৰ কিছুদিন পিছতে এই সালসলনি । লগতে, ২০২৭ চনৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে নতুন সমীকৰণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিব, কিয়নো যুৱ নেতা গোপাল ইটালিয়াৰ নেতৃত্বত আপে বিজেপিৰ পাটিদাৰ দুৰ্গত প্ৰৱেশ অব্যাহত ৰাখিছে ।
বৰ্তমান গুজৰাটৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ অন্যতম ক্ষীণ মন্ত্ৰীসভা মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ মন্ত্ৰীসভাত ১৭ জন সদস্য আছে । সূত্ৰসমূহে ইংগিত দিয়ে যে নতুন সম্প্ৰসাৰণে স্বৰ্ণিম সংকুল চৰকাৰী কমপ্লেক্সৰ খালী চেম্বাৰসমূহ পূৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে নতুন মুখৰ সংযোজনৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত দিয়ে ।