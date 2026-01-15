মহাৰাষ্ট্ৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন ২০২৬ : ২০২২ চনৰ পিছত বি এম চিত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ২৯ টা পৌৰ নিগমৰ ৮৯৩ টা ৱাৰ্ডত ভোটগ্ৰহণ । ২৮৬৯ খন আসনত ১৫,৯৩১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ ।
মুম্বাই : সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ২৯ টা পৌৰ নিগমত বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সময়ত মুম্বাইৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে । কিয়নো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু আঢ্যবন্ত নাগৰিক সংস্থাটোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি মহাজোঁট আৰু থাকৰে ভাতৃদ্বয় ।
এই ২৯ টা পৌৰ নিগম ৮৯৩ টা ৱাৰ্ডত বিস্তৃত । য'ত ২৮৬৯ খন আসনৰ বাবে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব । মুঠ ৩.৪৮ কোটি ভোটাৰে ১৫,৯৩১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ।
বাৰ্ষিক বাজেট ৭৪,৪০০ কোটি টকাৰ ওপৰত থকা বৃহন মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ (বিএমচি) নিৰ্বাচন ৪ বছৰ পলম হোৱাৰ বাবে ৯ বছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হৈছে । নিৰ্বাচনত ২২৭ খন আসনৰ বাবে ১৭০০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ তদাৰক কৰিবলৈ সমগ্ৰ মুম্বাইত ২৫ হাজাৰৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ বাহিৰে আন নগৰীয়া সংস্থাসমূহৰো বহু সদস্যৰ ৱাৰ্ড আছে । ১৬ জানুৱাৰীত হ'ব ভোট গণনা ।
২০২২ চনত শিৱসেনাত বিভাজনৰ পিছত এইবাৰ বি এম চিৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন । অবিভক্ত শিৱসেনাই ২৫ বছৰ ধৰি (১৯৯৭-২০২২) ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী নাগৰিক সংস্থাটোক নেতৃত্ব দিছিল ।
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনত থাকৰে ভাতৃদ্বয় উদ্ধৱ আৰু ৰাজ থাকৰে ক্ৰমে শিৱসেনা (ইউবিটি) আৰু এমএনএছৰ মাৰাঠী ভোট একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত দুটা দশকৰ অন্তত যোৱা মাহত পুনৰ একত্ৰিত হৈছে । আনকি প্ৰতিদ্বন্দ্বী এন চি পি দলসমূহে পুণে আৰু পিমপ্ৰি-চিঞ্চৱাদত স্থানীয় মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছে ।
এসময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছে মহা বিকাশ আঘাড়ি মিত্ৰশক্তি - শিৱসেনা (ইউ বি টি) আৰু এন চি পি (এছ পি)ৰ পৰা ওলাই আহি মুম্বাইত নিজৰ উপস্থিতি দৃঢ় কৰি তুলিছে ।
ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি (ভিবিএ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছে দলটো । কেইবা বছৰৰ ব্যৱধানৰ অন্তত ২৯ টা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশৰে কাৰ্যকাল ২০২০ৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত শেষ হৈছে । ইয়াৰে ৯ টা ভাৰতৰ আটাইতকৈ নগৰীয়া বেল্ট মুম্বাই মহানগৰ অঞ্চলত (এমএমআৰ) পৰে ।
এই পৌৰ নিগমসমূহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে মুম্বাই, ছাত্ৰপতি সম্ভাজিনগৰ, নৱী মুম্বাই, ভাছাই-বিৰাৰ, কল্যাণ-ডম্বিভলী, কলহাপুৰ, নাগপুৰ, সোলাপুৰ, আমৰাৱতী, আকোলা, নাছিক, পিম্পৰী-চিঞ্চৱাদ, পুণে, উলহসনগৰ, থানে, চন্দ্ৰপুৰ, পৰভানি, মিৰা-ভায়ান্দৰ, নন্দেদ-ৱাঘলা, পানভেল, ভিৱণ্ডী-নিজামপুৰ, লাতুৰ, মালেগাওঁ, ছাংলি-মিৰাজ-কুপৱাড়, জলগাঁও, অহেল্যানগৰ, ধূলে, জলনা আৰু ইচলকাৰঞ্জী ।
