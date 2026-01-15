ETV Bharat / politics

মহাৰাষ্ট্ৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন ২০২৬ : ২০২২ চনৰ পিছত বি এম চিত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ২৯ টা পৌৰ নিগমৰ ৮৯৩ টা ৱাৰ্ডত ভোটগ্ৰহণ । ২৮৬৯ খন আসনত ১৫,৯৩১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ ।

Polling officials and staff organise and collect Electronic Voting Machines (EVMs) and other election-related materials at a distribution center set up at Antonio da Silva High School and Junior College of Commerce near Dadar, ahead of the BMC elections, in Mumbai on Wednesday
মহাৰাষ্ট্ৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন ২০২৬ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 11:50 AM IST

মুম্বাই : সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ২৯ টা পৌৰ নিগমত বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সময়ত মুম্বাইৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে । কিয়নো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু আঢ্যবন্ত নাগৰিক সংস্থাটোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি মহাজোঁট আৰু থাকৰে ভাতৃদ্বয় ।

এই ২৯ টা পৌৰ নিগম ৮৯৩ টা ৱাৰ্ডত বিস্তৃত । য'ত ২৮৬৯ খন আসনৰ বাবে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব । মুঠ ৩.৪৮ কোটি ভোটাৰে ১৫,৯৩১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ।

বাৰ্ষিক বাজেট ৭৪,৪০০ কোটি টকাৰ ওপৰত থকা বৃহন মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ (বিএমচি) নিৰ্বাচন ৪ বছৰ পলম হোৱাৰ বাবে ৯ বছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হৈছে । নিৰ্বাচনত ২২৭ খন আসনৰ বাবে ১৭০০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ তদাৰক কৰিবলৈ সমগ্ৰ মুম্বাইত ২৫ হাজাৰৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ বাহিৰে আন নগৰীয়া সংস্থাসমূহৰো বহু সদস্যৰ ৱাৰ্ড আছে । ১৬ জানুৱাৰীত হ'ব ভোট গণনা ।

২০২২ চনত শিৱসেনাত বিভাজনৰ পিছত এইবাৰ বি এম চিৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন । অবিভক্ত শিৱসেনাই ২৫ বছৰ ধৰি (১৯৯৭-২০২২) ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী নাগৰিক সংস্থাটোক নেতৃত্ব দিছিল ।

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনত থাকৰে ভাতৃদ্বয় উদ্ধৱ আৰু ৰাজ থাকৰে ক্ৰমে শিৱসেনা (ইউবিটি) আৰু এমএনএছৰ মাৰাঠী ভোট একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত দুটা দশকৰ অন্তত যোৱা মাহত পুনৰ একত্ৰিত হৈছে । আনকি প্ৰতিদ্বন্দ্বী এন চি পি দলসমূহে পুণে আৰু পিমপ্ৰি-চিঞ্চৱাদত স্থানীয় মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছে ।

এসময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছে মহা বিকাশ আঘাড়ি মিত্ৰশক্তি - শিৱসেনা (ইউ বি টি) আৰু এন চি পি (এছ পি)ৰ পৰা ওলাই আহি মুম্বাইত নিজৰ উপস্থিতি দৃঢ় কৰি তুলিছে ।

ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি (ভিবিএ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছে দলটো । কেইবা বছৰৰ ব্যৱধানৰ অন্তত ২৯ টা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশৰে কাৰ্যকাল ২০২০ৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত শেষ হৈছে । ইয়াৰে ৯ টা ভাৰতৰ আটাইতকৈ নগৰীয়া বেল্ট মুম্বাই মহানগৰ অঞ্চলত (এমএমআৰ) পৰে ।

এই পৌৰ নিগমসমূহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে মুম্বাই, ছাত্ৰপতি সম্ভাজিনগৰ, নৱী মুম্বাই, ভাছাই-বিৰাৰ, কল্যাণ-ডম্বিভলী, কলহাপুৰ, নাগপুৰ, সোলাপুৰ, আমৰাৱতী, আকোলা, নাছিক, পিম্পৰী-চিঞ্চৱাদ, পুণে, উলহসনগৰ, থানে, চন্দ্ৰপুৰ, পৰভানি, মিৰা-ভায়ান্দৰ, নন্দেদ-ৱাঘলা, পানভেল, ভিৱণ্ডী-নিজামপুৰ, লাতুৰ, মালেগাওঁ, ছাংলি-মিৰাজ-কুপৱাড়, জলগাঁও, অহেল্যানগৰ, ধূলে, জলনা আৰু ইচলকাৰঞ্জী ।

