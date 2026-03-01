ETV Bharat / politics

মিত্ৰতা হ'ব লাগে আৰু সন্মান সহকাৰে হ'ব লাগে: অখিল গগৈ

মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ১ মাৰ্চৰ পাছতহে উত্তৰ দিব অখিল গগৈয়ে । ভবামতে আসন পাবনে ৰাইজৰ দলে ?

Akhil Gogoi will respond regarding friendship only after March 1
মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ১ মাৰ্চৰ পাছতহে উত্তৰ দিব অখিল গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 10:42 AM IST

কাজিৰঙা : কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলক ৰাইজৰ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছৰে পৰা যেন মিত্ৰতাত আউল লাগিছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত । বুধবাৰৰ পৰা তোলপাৰ লগাইছে এই প্ৰসংগই । অখিল গগৈয়ে এবাৰলৈও উচ্চাৰণ কৰা নাই মিত্ৰতা নহ'ব বুলি ৷ অখিলৰ দাবী মাত্ৰ দুখন আসনক লৈহে মিলা নাই মত ৷ ১ মাৰ্চৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

১ মাৰ্চৰ নিশা ১২ বজাৰ পাছতহে মিত্ৰতা প্ৰসংগত মুখ খুলিব, এতিয়া একো নকয় ৷ শনিবাৰে কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰেই ক’লে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁওস্থিত জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "১ মাৰ্চলৈকে মই মনে মনে থাকিম ৷ বাকী ১ মাৰ্চৰ পাছত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত যি প্ৰশ্ন সোধে মই উত্তৰ দিম ৷ ১ মাৰ্চলৈকে মৌনতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৷ এয়া দলৰ নিৰ্দেশ ৷"

বৰছলাৰ ৰাইজে লগ কৰিবলৈ আহিছে বুলি জানিব দি গগৈয়ে লগতে কয়, "কথা-বতৰা চলি আছে ৷ চাৰিওফালৰ মানুহৰ মত বুজি আছোঁ ৷ ১ মাৰ্চৰ নিশা ১২ বজাৰ পাছত সিদ্ধান্ত হ’ব ৷ ৰাইজৰ দলৰ সকলোৱে মিত্ৰতা বিচাৰে লগতে আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি সন্মান সহকাৰে আসন পাব লাগে । গতিকে দুইটাই ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মোৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মোক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে দলীয় স্বাৰ্থ যাতে বিঘ্নিত নহয়, আত্মসন্মান সহকাৰে যাতে এটা জাতীয় আঞ্চলিক দলে মিত্ৰতাত থাকিব পাৰে সেয়া নিৰ্দেশো মোক দিয়া হৈছে ৷ গতিকে দুইটা কথা চাই কালিলৈ ৰাতি বাৰ বজাৰ পাছত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ৷"

