অখিল গগৈক মাৰ্শ্বালে দাঙি উলিয়াই নিলে সদনৰ পৰা, কোৱা নহ'ল বানৰ কথা

অখিল গগৈক মাৰ্শ্বালে দাঙি উলিয়াই নিলে সদনৰ পৰা, কোৱা নহ'ল বানৰ কথা
অখিল গগৈয়ে কয়, "উজনি অসমৰ তিনিখন জিলা শেষ হৈ গ' ল। বিধানসভাত আলোচনা কৰিব নিদিলে । কথাবোৰ লুকুৱাব বিচাৰিছে । কথাবোৰ ক'বলৈ বিধানসভালৈ আহিছিলোঁ ।"
Published : July 23, 2026 at 1:35 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে দশমদিনা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক সদনৰ পৰা দিনটোৰ বাবে নিলম্বন কৰা হয় । উজনিৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উত্থাপন কৰা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ অধ্যক্ষই অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পাছতে সদনৰ মেজত উঠি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অখিল গগৈয়ে ।
বাৰম্বাৰ হাতযোৰ কৰি অখিল গগৈয়ে বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগত নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে । তাৰ পাছতে অধ্যক্ষই অখিল গগৈক দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰে । নিলম্বন কৰাৰ পাছত মাৰ্শ্বালে সদনৰ মেজৰ পৰাই অখিল গগৈক ডাঙি উলিয়াই নিয়ে । অধ্যক্ষই অখিল গগৈক উদ্দেশ্যি কয়, "অপুনি এজন বিশ্বাসঘাতক । দুই মিনিট সময় লৈ আপুনি দুই মিনিট ৪৪ ছেকেণ্ড কোৱাৰ পিছত আৰু কৈ আছে । আপোনাৰ দৰে বিশ্বাসঘাতক মানুহ মই আজিলৈ দেখা নাই । অধ্যক্ষক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে আপুনি ।"
অধ্যক্ষৰ এই মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটো উঠাই লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় । কিন্তু অধ্যক্ষই শ্বেৰমান আলীৰ অনুৰোধ অগ্ৰাহ্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সদনত উজনিৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দুই মিনিট সময় কোৱাৰ বাবে অখিল গগৈক অনুমতি দিছিল অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । সেই অনুসৰি অখিল গগৈয়ে সদনত উজনিৰ তিনিখন জিলাৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনে । লগতে বানৰ এই ঘটনাটোক সদনে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত এটা প্ৰস্তাৱ দিব লাগে বুলি অখিল গগৈয়ে কয় । নাজিৰাত এতিয়ালৈকে ২৮ টা মৃতদেহ ওলোৱাৰ কথাও বিধায়কগৰাকীয়ে সদনত উল্লেখ কৰে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "বলবলাৰ পাছত আমি এনে দুৰ্যোগ দেখা নাই । এই দুৰ্যোগৰ কাৰণে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ মানুহৰ খেতি সম্পূৰ্ণ ৰূপে শেষ হৈছে । ব্যৱসায়-বাণিজ্য শেষ হৈ গ'ল । এইবোৰ আলোচনা নহ'লে সদন আধৰুৱা হৈ ৰ'ব ।"
বিধায়ক অখিল গগৈৰ বক্তব্যৰ মাজতে অধ্যক্ষই কয়, "মোক বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব । আপুনি কোৱাৰ দৰে মই আপোনাক দুই মিনিট সময় দিলোঁ । উজনি অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ বাবে আপোনাক দুই মিনিট কথা ক'বলৈ দিছোঁ । কিন্তু আপুনি বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব ।"
বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দুই মিনিট সময় দিয়াৰ বাবে হাতযোৰ কৰি অধ্যক্ষৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন জনায় । কিন্তু অধ্যক্ষই অখিল গগৈৰ সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰি কয়, "যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলেও সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল । কিন্তু আমাৰ দাবী মঞ্জুৰিৰ ভোটদানৰ বাবে অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম । বাজেটৰ বাবে আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম ।"
অধ্যক্ষই সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছতে অখিল গগৈয়ে সদনৰ মেজত উঠি হাতযোৰ কৰি বিষয়টো উত্থাপন কৰে । কিন্তু অধ্যক্ষই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত অখিল গগৈ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থাকে । অৱশেষত অধ্যক্ষই অখিল গগৈক দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰে আৰু মাৰ্শ্বালে সদনৰ পৰা অখিল গগৈক দাঙি উলিয়াই নিয়ে ।
আনহাতে, সদনৰ বাহিৰত অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিধানসভাত আজি মোক ক'বলৈ নিদিলে । শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউৰ ধনী মানুহবোৰৰ জীৱনৰ সকলো সম্পত্তি শেষ হৈ গ'ল । বানৰ পাছত মানুহ পাগল হৈ যাব । ক্ষতিপূৰণ ভালদৰে পাবলৈ হ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ঘোষণা কৰিব লাগিব । আজি মোক কথা ক'বলৈ নিদিলে । বানবিধ্বস্ত লোকক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব পৰা নাই । কোনেও একো পোৱা নাই । উজনি অসমৰ তিনিখন জিলা শেষ হৈ গ' ল । বিধানসভাত আলোচনা কৰিব নিদিলে । কথাবোৰ লুকুৱাব বিচাৰিছে । কথাবোৰ ক'বলৈ বিধানসভালৈ আহিছিলোঁ । মোক বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে ।"