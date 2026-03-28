হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 'গণশত্ৰু' আখ্যা অখিল গগৈৰ
কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাৱধানবাণী শুনালে অখিল গগৈয়ে । ৰাইজৰ দলৰ অংশীদাৰ থকা চৰকাৰ হ'লে গোটেই জীৱন জে'লত থাকিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : March 28, 2026 at 11:41 AM IST
কলিয়াবৰ: শুকুৰবাৰে নিশা কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ । বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰে গগৈয়ে । সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত অখিল গগৈয়ে কয়,"ক্ষুদ্ৰ বেংকবিলাকৰ যিটো ধাৰ, হিমন্ত বিশ্বই মাৰিলে জানো ? সেই ঋণ পৰিশোধ নকৰি, ঠগিলে । আমি চৰকাৰ গঠনৰ ছমাহৰ ভিতৰত এই ঋণ পৰিশোধ কৰিম । আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিমানবিলাক দুই নম্বৰী কাম আছে, বিশেষকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি ৮০জন মানুহক হত্যা কৰিলে । তাৰ প্ৰত্যেকটো গোচৰ হিমন্ত বিশ্বৰ ওপৰত জাপি দিম আৰু হিমন্ত বিশ্বক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ।"
কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়,"কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰৰ সকলো কামৰ ঠিকা ভায়েকক দি, পৰিয়ালক দি, সমষ্টিটো বৰবাদ কৰি দিলে । পানীৰ ঠিকাৰ পৰা ৰাস্তাৰ ঠিকালৈকে অকল পৰিয়ালে পায় । আমাৰ বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰুৱা যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ পৰিয়ালক ঠিকা নিদিয়ে । আমাৰ কৰ্মীসকল আৰু ৰাইজ সকলো কামৰ অংশীদাৰ হ'ব ।"
শুকুৰবাৰে নিশা ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈয়ে দলীয় নেতা-কৰ্মী, সমৰ্থকক সম্বোধন কৰি চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গণশত্ৰু আখ্যা দিয়ে । তেওঁ কয়,"এই চৰকাৰৰ দিনত যদি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে বুলি কোনোবাই কবিতা লিখে, তেতিয়াও তেওঁ এই চৰকাৰৰ দিনত জে'ললৈ যাব লাগে । আনকি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় লাগে বুলিও যদি কোনোবাই ফেচবুকত লিখে তেওঁৰো জে'ল হয় । অসমীয়া জাতিটোক আগবঢ়াই নিয়া জাতিটোৱে জুবিনদাই ন্যায় লাগে বুলি ক'লেও এই বিজেপি চৰকাৰে NSA জাপি দিয়ে । এই চৰকাৰে কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিছে । অসমীয়া মানুহে নিজক জীয়াই ৰাখিবলৈ এইবাৰ চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই দিম ।"
গগৈয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰে,"বহুতে কয় বিৰোধী বিধায়ক হৈ থাকিলে একো কাম কৰিব নোৱাৰি । কিন্ত মই বিৰোধীৰ বিধায়ক হৈয়ো ২০৫ কোটি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা আনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে আঁচনি লৈছোঁ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত অসম চৰকাৰক ঘটিয়ে-ঘটিয়ে পানী খুৱাওঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বৃহৎ আঁচনি আনিছোঁ ।"
নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰি তেওঁ কয়,"যোৱাবাৰ এজন বিধায়ক আছিলোঁ, এইবাৰ দহজন বিধায়ক জিকিম আৰু হিমন্তক গৰম তেলৰ কেৰাহীত উতলাই থাকিম । বিৰোধী পক্ষত থাকিলেও সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'লে মোৰ সমষ্টিত যিমান কাম কৰিম, কলিয়াবৰতো সিমানেই কাম কৰিম ।"
মৰাপাট কলৰ প্ৰসংগৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"ৰাইজৰ দলৰ অংশীদাৰিত্বত চৰকাৰ গঠন হ'লে কলিয়াবৰত বন্ধ হৈ থকা অসম সমবায় মৰাপাট কল ছমাহৰ ভিতৰত পুনৰ উৎপাদনক্ষম কৰি তোলা হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰাসাৰণ জখলাবন্ধাৰ মাজেদিয়েই হ'ব । কোনো মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ লাভৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাটিয়েদি যাবলৈ দিয়া নহ'ব ।"
লগতে আঞ্চলিকতাবাদী দল অসম গণ পৰিষদক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়,"যিটো দল বিদেশী খেদিম বুলি জন্ম হৈছিল সেইটো দল বিজেপিৰ লগ লাগিল । উজনি অসম জাতীয়তাবাদীৰ গড় । তাত থকা ৪৬খন আসনৰ কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সুবিধা পালে ? শিৱসাগৰত অগপক দিলে যদিও শেষত বিজেপিয়ে এটা হাত্যাকাৰীক টিকট দি খেলিমেলি লগাই দিলে ।"
তেওঁ কয়,"উজনিৰ পৰা এই বিজেপিয়ে অগপ দলক খেদি-খেদি আনি কলিয়াবৰ পোৱালেহি । অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ দুৰৱস্থা কৰিলে । গণশত্ৰু হিমন্ত, ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদী দুইজনকে মষিমূৰ কৰিব লাগিব । ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদী, ভুৱা দলটোকো ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিব লাগিব । এইবাৰ একেখন চকীতে আজমল, হিমন্ত, অতুল আৰু কেশৱক বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিব লাগিব । ২৫ বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত কেশৱ মহন্তই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া পীড়িত অঞ্চলৰ বাবে একো নকৰিলে । কলং খন্দাৰ নামত কেলেংকাৰী কৰিছে ।"
ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক চিলিণ্ডাৰৰ ছবিত ভোট দি জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়,"প্ৰদীপ বৰুৱাক ভোট দিয়া মানেই হিমন্ত বিশ্বক মূৰ ঘূৰাই থাকিব । যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে এটাও কাম কৰিব নোৱাৰিব । আমাক নিমাতী কইনা নালাগে, বিৰোধী হ'লেও সদনত বহি ৰাইজৰ কথা সজোৰে উত্থাপন কৰা বিধায়ক লাগে । দেশৰ সকলো সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিলে । অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰ, কয়লা ক্ষেত্ৰ, বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ আদানীক দিলে, কাৰ্বি-আংলঙৰ মাটি আম্বানী, আদানী, পতঞ্জলিক দিলে ।"
চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়,"২৭ হাজাৰ কোটি টকাৰে জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ খুলিব । তাত অসমে চিকিউৰিটি গাৰ্ড, হাজিৰা কেইটামানৰ বাহিৰে একো নাপায় । এই ২৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ টাটাই বিনিয়োগ কৰিব লগা টকাৰ পৰামাণ অতি সামান্য । কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেই অধিক ধন বিনিয়োগ কৰিব । তাৰ তুলনাত আমি কি পাম ? সেই ধন যদি মোক দিয়ে, মই অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ছবিয়ে বদলাই দিম ।"
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৰা পৰিকল্পনা ৰাইজৰ আগত উত্থাপন কৰি কয়,"অসমত থকা ২৬ হাজাৰ গাঁৱৰ, প্ৰতিখন গাঁৱত এক কোটি টকাৰে এটাকৈ উদ্যোগ গঢ়িম । ভীমকলৰ পৰা বেবী ফুড, সূতা, মূলৰ পৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰিম । মাকৈৰ খেতিৰ পৰা মানুহ আৰু পশু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিম । এদিনত এহেজাৰ টকাকৈ মাহে ত্ৰিশ হাজাৰতকৈ পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীয়ে দৰমহা পাব । আমি অসমৰ কোনো সম্পত্তি বিক্ৰী নকৰোঁ । অসমৰ খেতিপথাৰ বাৰে মাহে খেতি কৰিব পৰা কৰিম । পানী যোগান, চাৰিখনকৈ ট্ৰেক্টৰ, বীজ, সাৰ । তিনিবাৰকৈ খেতি কৰিলে খাজনাও দিব নালাগে । নিজৰ খেতিডৰা সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব ।"
সকলোকে প্ৰফেচনেল অসমীয়া কৰিব খুজিছোঁ বুলি কৈ ফিনিছিং স্কুলত বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক আৰ্থিক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে ।