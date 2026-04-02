ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ব্যক্তিৰ থাৰ্ড ক্লাছ পুত্ৰ বুলি কাক ক'লে অখিল গগৈয়ে ?

ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ব্যক্তিৰ থাৰ্ড ক্লাছ পুত্ৰ বুলি কাক ক'লে অখিল গগৈয়ে ?

পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ্য কাৰাগাৰত আছে জুবিন হত্যাকাৰী ৷ নিৰ্বাচনৰ পাছতে শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বুলি দাবী গগৈৰ ৷

Akhil Gogoi
তেজপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ, বৃহস্পতিবাৰে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 8:52 PM IST

তেজপুৰ: তেজপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বই একত্ৰিত হৈ সমষ্টিটোৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী অলক নাথৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷

তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক সমালোচনা কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "অসম বিধানসভাৰ আটাইতকৈ অকৰ্মন্য বিধায়কজনে হ'ল পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ৷ জনসাধাৰণৰ সৈতে সন্মানজনক ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু ৰাজহুৱা কামকাজত গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰাভাই । আনকি বিভিন্ন সামাজিক আৰু মহিলা সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিও তেওঁ অসন্মানজনক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷"

ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ব্যক্তিৰ থাৰ্ড ক্লাছ পুত্ৰ বুলি অখিল গগৈয়ে কাক ক'লে ? (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক ৰাভাক এজন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ব্যক্তিৰ থাৰ্ড ক্লাছ পুত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়,"তেজপুৰৰ ৰাইজে এইবাৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক পৰাজিত কৰি অলক নাথক বিপুল ভোটেৰে জয়ী কৰাব আৰু প্ৰকৃত আঞ্চলিক শক্তিক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।"

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে কাৰাবন্দী হৈ থকা শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়,"অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰে ৷ কিন্তু এইচ বি এছ আৰু তেওঁৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে জুবিন গাৰ্গক শত্ৰু ৰূপে গণ্য কৰে ৷ কাৰণ জুবিনদাই বিজেপিক 'বটলা পাৰ্টী' বুলি কৈছিল ৷ সেয়ে আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ছয়মাহৰ ভিতৰত ন্যায় পাব জুবিন গাৰ্গে ৷ লগতে তিনিমাহৰ ভিতৰত নতুনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হ'ব ৷ যাতে অপৰাধীয়ে গোটেই জীৱন কাৰাগাৰত কটাব পাৰে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জামিন পাব ৷ বৰ্তমান জুবিন হত্যাকাৰীক যিখন কাৰাগাৰত ৰাখিছে সেই কাৰাগাৰখন এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ দৰে ৷ নতুন জে'ল, এয়াৰ কণ্ডিশ্যন(এ চি) আছে, শ্যামকানুহতক লেপটপ দিছে, কেৰম বৰ্ড দিছে ৷ টেবুল টেনিছ খেলাৰ সুবিধা থকা কাৰাগাৰত অপৰাধীকেইটাক ৰাখিছে ৷"

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
অখিল গগৈ
তেজপুৰ সমষ্টি
পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

