বিধানসভাত সদায় ভূমিকম্প আহিব : বুজাই ক'লে অখিল গগৈয়ে

বিধানসভাত সদায় ভূমিকম্প আহিব : বুজাই ক'লে অখিল গগৈয়ে
বোকাখাতৰ বিধায়ক অতুল বৰাক জাতিৰ খলনায়ক আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷ শিৱসাগৰত একপক্ষীয় যুঁজ হ'ব বুলি দাবী ৷
Published : March 28, 2026 at 2:52 PM IST
গোলাঘাট: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত নেতাসকলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ তথা বোকা চটিওৱাৰ ৰাজনীতি ৷ বোকাখাত সমষ্টিৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰি প্ৰসাদ শইকীয়াৰ হৈ শনিবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ সাংবাদিকৰ আগত বিধায়ক অখিল গগৈ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আটাইতকৈ ঠেংগা দেখুওৱা মানুজনেই হৈছে মই ৷ মৰিয়নী সমষ্টিত জ্ঞানশ্ৰীয়ে জয়লাভ কৰিব ৷ তেতিয়া বিধানসভাৰ দৃশ্যই সুকীয়া হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"যদি বিধানসভাত অখিল গগৈৰ লগত ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰা থাকে আৰু হৰি প্ৰসাদ শইকীয়া থাকে তেতিয়া হ'লে বিধানসভাখনে সুকীয়া হৈ যাব ৷ ৰাইজৰ দলৰ এজন বিধায়ক হৈ থাকোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুড অফ হৈ থাকে তেনেস্থলত ৰাইজৰ দলৰ দহজন বিধায়ক থাকিলে বিধানসভাত সদায় ভূমিকম্প হৈ থাকিব ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জে'ললৈ যাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "আমাৰ সহযোগত চৰকাৰ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জে'ললৈ যাব ৷ যদি আমি বিৰোধীত থাকো তেতিয়া হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৰম কেৰাহীৰ ওপৰত জপিয়াই থাকিব লাগিব ৷"
আনহাতে অগপৰ দুৰ্গস্বৰূপ বোকাখাত, সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অতুল বৰাক সমালোচনা কৰি ৰাইজৰ দলৰ নেতা গগৈয়ে কয়, "অসমীয়া জাতিৰ এটা খলনায়কৰ নাম হৈছে অতুল বৰা ৷ অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা, দিল্লীত অসমীয়া জাতিটোক বিক্ৰী কৰিলে অতুল বৰাই ৷ বিদেশী খেদাৰ নামত জন্ম হৈছিল অগপ ৷ কিন্তু অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই মন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থতে 'কা' নামৰ আইনখনত চহী কৰিলে ৷"
আনহাতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"শিৱসাগৰত বিশেষ যুঁজ নহয়, একপক্ষীয় যুঁজ হ'ব ৷ কাৰণ বিজেপি দলে প্ৰদান কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসমৰ এজন ডাঙৰ হত্যাকাৰী আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আটাইতকৈ সক্ৰিয় আৰু সৰৱ বিধায়ক ৷ গতিকে ৰাইজে সক্ৰিয় বিধায়কজনক ভোট দিব নে হত্যাকাৰী প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিব ৷"