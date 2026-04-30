এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক নস্যাৎ অখিল গগৈৰ, ৪ মে'ত বিৰোধীৰেই চৰকাৰ হ’ব বুলি দাবী
‘‘এগজিট প'লত মানুহক ফোনত সুধি মতামত সংগ্ৰহ কৰে । গতিকে এগজিট প'ল শিলৰ ৰেখা নহয় । ৪ মে'লৈ অপেক্ষা কৰক ৷’’ অখিল গগৈৰ মন্তব্য ৷
Published : April 30, 2026 at 3:11 PM IST
গুৱাহাটী/কাজিৰঙা: "এগজিট প'ল মানে নিৰ্বাচনী ফলাফল নহয় । এগজিট প'ল মানে সমগ্ৰ অসমৰ কেইহাজাৰমান মানুহৰ মতামত । একোটা বিধানসভা সমষ্টিৰ দুই-চাৰি হাজাৰ মানুহৰ পৰা লোৱা মতামত । ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কিছুসংখ্যক লোকৰ পৰা লোৱা মতামতৰ ভিত্তিত সাধাৰণতে এগজিট প'ল প্ৰকাশ কৰা হয় ।" এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈৰ ।
বুধবাৰে সন্ধিয়া বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এগজিট প'ল সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত লক্ষাধিক ভোটাৰ আছে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা দুইৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ মানুহৰ মতামত লৈ এগজিট প'ল প্ৰকাশ কৰা হয় । সেয়ে এইটো চেম্পল চাৰ্ভে বা নমুনাৰ বাহিৰে আন একো নহয় । আমি দেখিছোঁ চাৰিওফালে শাসক পক্ষই ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লেই । এগজিট প'লসমূহে তেওঁলোকক গড়ে ৯৩ খন আসন দিছে । আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু আন সকলো দলক কেৱল ৩০ খন আসন দিছে । সেইটো গছত গৰু উঠা কথা ।’’
‘‘সিসকলে অসমৰ মানুহৰ আৱেগ, অনুভূতি, হৃদয়ৰ ভাষা বুজি পায় তেওঁলোকে জানে যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচন মূলত বিজেপি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কৰা জনতাৰ ভোটদান । সেই ভোটদান যথেষ্ট পৰিমানে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে । ৰাজ্যজুৰি মানুহ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কম্পিত হৈ আছিল । সকলো মানুহৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি বিজেপিয়ে শাসনকাৰ্য চলাইছিল । গতিকে সেই বঞ্চিত জনতাই নিশ্চিতভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এইবাৰ ভোট দিছিল । সেই জনতাৰ মাজৰ পৰা কেইজনমানৰ চেম্পল ল'লে নতুন চৰকাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে শাসক দলকে ভোট দিয়া বুলি ক'ব ।" গগৈয়ে কয় ৷
বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "সকলোৱে দেখিছে কিদৰে বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰী যন্ত্রক নিজৰ কামত খটুৱাইছে । যাৰ বাবে জনতাই কেতিয়াও চৰকাৰখনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই । ভয়াৰ্ত-শংকিত অৱস্থাত যদি কোনোবাই এই এগজিট প'ল শুদ্ধ বুলি ভাবিছে তেন্তে ভুল ভাবিছে । মই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ যে এগজিট প'লে যিয়েই কওক বা নকওক কিয় এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ সলনি হ'ব আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিছুমান এগজিট প'লত মানুহক ফোনত সুধি মতামত সংগ্ৰহ কৰে । গতিকে এগজিট প'ল শিলৰ ৰেখা নহয় । ৪ মে'লৈ অপেক্ষা কৰক, সেইদিনা দিনৰ ১ বজাৰ ভিতৰত সকলো মানুহে গম পাব যে বিজেপি চৰকাৰৰ পতন ঘটিব আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব ।"
"বিৰোধী দলৰ নেতা-কৰ্মী আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে দুটা কৰ্তব্য গুৰুত্বসহকাৰে কৰা উচিত । এটা হৈছে আমি সকলোৱে আমাৰ ষ্ট্ৰং ৰূমসমূহ সুৰক্ষিত ৰখাত গুৰুত্ব দিব লাগে । ৪ তাৰিখলৈ ষ্ট্ৰং ৰূমসমূহ পহৰা দিয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ পৰা ভোটগণনা কেন্দ্ৰলৈ ইভিএমখিনি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত নজৰ দিয়া দৰকাৰ । দ্বিতীয়তে ভোটগণনাৰ সময়ত ভোটৰ সংখ্যাটোৰ হিচাপ ৰখা চৰকাৰী বিষয়াজনৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ।" গগৈয়ে কয় ৷
এগজিট প'লৰ সমীক্ষাক নসাৎ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "এগজিট প'ল সদায় শাসকীয় পক্ষৰ হাথিয়াৰত পৰিণত হৈ আহিছে । বিশেষভাৱে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰা আৰু সংবাদ মাধ্যমক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰখাৰ পাছৰ পৰা এগজিট প'লৰ যোগেদি মানুহৰ মন আৰু মগজুক শাসক দলৰ পক্ষলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰাটো এটা অত্যন্ত সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈছে । আমি দেখিছোঁ ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল জয়ী হ'ব বুলি এগজিট প'ল দিয়া হৈছিল । কিন্তু ২০১৬ চনত অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি বিজেপিক শাসনলৈ আনিলে । ঠিক একেদৰে এইবাৰ অতি নীৰৱে ৰাইজে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব । এইবাৰ বিৰোধীৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত । ৪ তাৰিখলৈ ধৈৰ্য্যৰে অপেক্ষা কৰক ।"
লগতে পঢ়ক: সাধাৰণ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই : এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক অস্বীকাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ