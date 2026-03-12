গৌৰৱ গগৈয়ে ৰজাৰ দৰে কথা কোৱাটো বন্ধ কৰা দৰকাৰ: মিত্ৰতা প্ৰসংগত অখিল গগৈ

গৌৰৱ গগৈয়ে ৰজাৰ দৰে কথা কোৱাটো বন্ধ কৰা দৰকাৰ: মিত্ৰতা প্ৰসংগত অখিল গগৈ
গৌৰৱে নিজৰ দলৰ ভিতৰচ'ৰাত দাদাগিৰি কৰি থাকক কিন্তু ৰাইজৰ দলক ৰজাৰ দৰে কথা ক'লে মানি লোৱা নহ'ব বুলি কয় অখিল গগৈয়ে ।
Published : March 12, 2026 at 9:08 AM IST
আমগুৰি : "আমেৰিকাই যে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিছে, ইজৰাইলে যে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিছে, আমেৰিকাৰ হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে যদি আমাৰ ৰাইজৰ দলক, মোক যদি ভাবিছে ইৰাণ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভুল কৰিছে । আমি এটা স্বাভিমানী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল । এই স্বাভিমানী ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগতে কেনেদৰে কথা পাতিব লাগে তেওঁ বুজি পোৱাটো দৰকাৰ । তেওঁ ৰজাৰ দৰে কথা কোৱাটো বন্ধ কৰা দৰকাৰ । তেওঁ বন্ধুৰ দৰে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা দৰকাৰ । তেওঁৰ দলৰ ভিতৰত যি দাদাগিৰি কৰি থাকে কৰি থাকক । কিন্তু আমাৰ দলতে তেওঁ ৰজাৰ দৰে কথা ক'লে আমি নামানো ।" এয়া হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ কথা গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিশেষ পোষ্ট দিয়াৰ পিছতেই উভতি ধৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । শিৱসাগৰৰ চিন্তামণিগড়ত অখিল গগৈয়ে ক্ষোভেৰে কয় যে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কেতিয়াবাই ভংগ হৈছে । ৰাইজৰ দল স্বাভিমানী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল । গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ লগত ৰজাৰ দৰে কথা কোৱা বন্ধ কৰা দৰকাৰ । তেওঁ বন্ধুৰ দৰে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ দৰকাৰ ।
উল্লেখ্য যে গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল, "অসমৰ ৰাইজে বিচৰাৰ দৰেই আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত একত্ৰিত বিৰোধী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহু চেষ্টাৰ মূৰতো ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আমি মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে এক সুবিধাজনক আৰু আশাপ্ৰদ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই । নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ প্ৰথম লক্ষ্যই হৈছে আসনসমূহৰ জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাস্তৱ দিশটোক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা । এই দিশটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিও আমি বহল দৃষ্টিভংগীৰে আসন এৰা-ধৰাৰ মাজেৰেই বিষয়টো আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ । কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ দুয়োটা দলৰ মাজৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়টো ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই । সেয়েহে সম্প্রতি ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৰ পৰা অলপ সময়ৰ বাবে বিৰতি লৈছোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিম ।"
এই পোষ্টৰ পিছতেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ নিজেই নাজানে যে গৌৰৱ গগৈয়ে মিত্ৰতা চলাই আছে । অখিল গগৈয়ে কয়, "কেইদিনমানৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজৰ দলক এৰি অন্য তিনিটা ৰাজনৈতিক দলক লৈ মিত্ৰতা কৰিছে । ৰাইজৰ দলক মিত্ৰতাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে । মানুহে যেতিয়া সমালোচনা কৰিলে তেতিয়া গৌৰৱে নিজেই কৈ দিব লাগে কিয় মিত্ৰতা কৰিব খোজা নাই । গৌৰৱে এইবিলাক নাটক কৰি আছে । ৰাইজৰ সহানুভূতি পাবৰ কাৰণেই নতুন এখন নাটক ৰচনা কৰিছে ।"
আনহাতে, ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ বিষয়ে পৃথিৱীয়ে জানে বুলি কৈ অখিল গগৈয়ে কয়, "মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ চলি থাকোতেই কংগ্ৰেছে নিজৰ মতে ৪২ খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি দিলে । আলোচনা চলি থাকোতেই ৰাইজৰ দলৰ পাঁচখন আসন ক্ৰমে মাৰ্ঘেৰিটা, ডিমৌ, ধেমাজি, বৰছলা, দিছপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি দিলে । গৌৰৱ গগৈয়ে যিদিনা অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি এম, এ পি এইচ চি এলৰ লগত কথা পাতি ৰাইজৰ দলক একাষৰীয়া কৰি আলোচনা কৰিছিল সিদিনাৰ পৰাই মিত্ৰতা ভাগি গৈছিল ।"
গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "গৌৰৱে নিজৰ দলৰ ভিতৰচ'ৰাত দাদাগিৰি কৰি থাকক কিন্তু ৰাইজৰ দলক ৰজাৰ দৰে কথা ক'লে মানি লোৱা নহ'ব । গৌৰৱে প্ৰথমে বন্ধুৰ দৰে কথা ক'বলৈ শিকি লওক ।"