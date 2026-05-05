এনেকুৱা ফলাফল ! বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈয়ে

এনেকুৱা ফলাফল ! বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈয়ে
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে ।
Published : May 5, 2026 at 4:34 PM IST
কাজিৰঙা: “সাংঘাতিক, অবিশ্বাস্য যুঁজ এখন হ’ল ৷ এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে বিজেপিয়ে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি আসন পালে আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিম্নতম আসন পালে ৷ মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ৷” ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈৰ ৷
মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত অখিল গগৈয়ে কয়, "শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৩০ হাজাৰ ভোটত জয়ী হ’ম বুলি ভাবিছিলোঁ ৷ জয়ী হ’লো প্ৰায় ১৮ হাজাৰ ভোটত ৷ ১২ হাজাৰ ভোট কমিল ৷ তাৰমানে কিবা এটা কাৰণত অতি প্ৰৱল ঢৌৱে আমাৰ সমষ্টিৰ ১২ হাজাৰ ভোট বিজেপিৰ পিনে লৈ গ’ল ৷ সেইকাৰণে দুটা ধৰণে নিৰ্বাচনটোক বিবেচনা কৰিব লাগিব ।"
কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "এটা হ’ল ‘টেকনিকেল ছাইড’ যে কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি সেই দিশটো ভালদৰে চোৱাচিতা কৰা দৰকাৰ ৷ কিন্তু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ’ল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, এছআৰ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ হাতত ৯ হাজাৰ আৰু ১০ হাজাৰকৈ টকা তুলি দিয়াৰ ঘটনা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এটা এটা সমষ্টিত দুই-তিনবাৰ সভা-সমিতি, বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি— এই আটাইবিলাক স্থিতিৰ বিপৰীতে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ যি দুৰ্বল অৱস্থান; এফালে বিজেপিৰ কোটি কোটি টকা খৰচ আৰু এফালে আমি কেইটামান সামান্য টকাৰে এখন অসমান যুঁজ যুঁজিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ ৷ এফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি হতাশ হৈ থকা কৰ্মী, আনফালে ‘মন কী বাত’ আদিৰ জৰিয়তে সদায় খাৰ-বাৰুদ দি থকা তেওঁলোকৰ এটা বাহিনী ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ— আমি তিনিও এদিন একলগ হৈছিলোঁ ৷ অকল লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ খোৱাঙতহে আমি তিনিজন একেলগ হৈছিলোঁ ৷ তাৰ বাহিৰে আমি এদিনো ‘কেম্পেইন’ চলাব নোৱাৰিলোঁ ৷ আনকি কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী— তেওঁলোকেনো ক’ত ‘কেম্পেইন’ কৰিলে !"
ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাৰিদিনৰ বাবে থাকি লৈ একেলগে ‘কেম্পেইন’ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল বুলি জানিব দি গগৈয়ে কয়, "মই গৌৰৱ গগৈকো প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে হেলিকপ্টাৰখনত অনবৰতে আমি একেলগে ঘূৰি থাকো ৷ বিভিন্ন ‘টেকনিকেল’ কাৰণত সেয়া হৈ নুঠিল ৷ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সময়মতে ঐক্যবদ্ধ নোহোৱাটোৱেই প্ৰধান কাৰণ, যিটো কাৰণত আমি সুসংঘবদ্ধভাৱে এটা চৰকাৰী বাহিনী, য’ত ‘ইলেকচন কমিছন অব ইণ্ডিয়া’ আছে, য’ত সকলো ‘মেকানিজিম’-এ সহায় কৰিছে, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টকা খৰচ কৰিছে, চৰকাৰী টকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৯ হাজাৰ-১০ হাজাৰ এনেকৈ এজন এজন মানুহক দিছে, প্ৰত্যেকঘৰ মানুহক খামৰ ভিতৰত ভৰাই এহেজাৰ-দুহেজাৰ বিলাইছে— এনে এক ভয়াৱহ নিৰ্বাচন খেলিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ বিপৰীতে আমি মানুহৰ ‘চেণ্টিমেণ্ট’, মৰম, আদৰক লৈ নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ ৷ গতিকে মই ভাবোঁ এইখন অসমান যুঁজ ।"
অখিল গগৈয়ে পুনৰ কয়, "তথাপিও বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগিছে ৷ ৰাইজে মোৰ ওপৰত এক গভীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, ৰাইজৰ দলক অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে অসমৰ সমাজ-ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ আগবঢ়াই দিছে । আমি অসমৰ ৪ নম্বৰ দলত পৰিণত হ’লোঁ ৷"
তেওঁ কয়, "আমাৰ ‘টাৰ্গেট’ আছিল আমাৰ দলটোক ‘ৰিক’গ্নাইজ’ কৰাটো, কাৰণ আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টী ৷ আমাক ৬% ভোট অথবা ৪ জন বিধায়ক লাগিছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এলায়েন্স কৰা কাৰণে আমি সেই সংখ্যাৰ ভোট আনিব নোৱাৰিলোঁ । কাৰণ আমি কেৱল ১৩ জনক উঠালোঁ ৷ গতিকে ৬ শতাংশ ভোট অনাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিল আৰু এইবাৰ ‘ৰিক’গ্নাইজ’ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৷"
ইপিনে জাতীয় পৰিষদে কথাবোৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ, নিজৰ মাজত আলোচনা-বিলোচনা কৰা দৰকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে আচলতে আকৌ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগিব ৷"
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়কৰ সংখ্যাক লৈ গগৈয়ে কয়, "এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ গ’ল ৷ এজন সংখ্যাগৰিষ্ঠ বিধায়ক আৰু ১৮ জন সংখ্যালঘু বিধায়ক ৷ এইটো ভয়ানক প্ৰত্যাহ্বান । এই কথাটো কংগ্ৰেছক আগতে কোৱা হৈছিল ৷ গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া জিকি অহাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিল ।"
এই তিনিজন মানুহক অসমৰ দৰকাৰ আছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "আমাৰ দুজনক ৰাইজে জিকালে ৷ ইয়াৰ লগতে জ্ঞানশ্ৰী বৰাক জিকাই আনিব পৰাহেতেঁন আমি তিনিটায়ে বিধানসভাত দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন ৷"
ইপিনে, মন্দিয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰা শ্বেৰমান আলীক শুভকামনা জনায় অখিল গগৈয়ে ৷