‘এই চৰকাৰখনে জুবিনদাক কেৱল অৱহেলা কৰিছে’ : সোণাপুৰত অখিল গগৈৰ ক্ষোভ
জুবিনদা অবিহনে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু বিশেষকৈ বিহুৰ ছবিখন আধৰুৱা ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ ৷
Published : April 16, 2026 at 8:35 PM IST
সোণাপুৰ: অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ মহীৰূহ, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলী 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে এখন ফুলাম গামোচাৰে সন্মান যাঁচে ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়কগৰাকীয়ে জুবিনদা অবিহনে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু বিশেষকৈ বিহুৰ ছবিখন আধৰুৱা বুলি অভিহিত কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গগৈয়ে কয়, "জুবিনদা বিহীন এইটো প্ৰথম বহাগ, যিটো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ । বহুবছৰ ধৰি আমি দেখি আহিছোঁ যে জুবিনদা অবিহনে বিহু নহয় । যিদৰে এসময়ত ভূপেনদা অবিহনে বিহুৰ কল্পনা কৰিব পৰা নগৈছিল, এতিয়া জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই অনুভৱ হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে বিহুৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও ব্যস্ততাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰেহে উপস্থিত হ’বলৈ সক্ষম হয় বুলি কয় অখিল গগৈয়ে । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত চৰকাৰক সমালোচনা কৰে গগৈয়ে । বৰ্তমানৰ চাৰ্জশ্বীটখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয় যে এইখনৰ জৰিয়তে কেতিয়াও প্ৰকৃত ন্যায় পোৱা সম্ভৱ নহয় ।
ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁ কয়, "যদি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে মাত্ৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত নতুন চাৰ্জশ্বীটখন দাখিল কৰিম । লগতে ছয় মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিদিনে শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰি জুবিনদাক উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিম ।’’
আনহাতে বাৰিষা কাল সমাগত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আধৰুৱা কামবোৰ অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে । অখিল গগৈয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই চৰকাৰখনে জুবিনদাক উচিত গুৰুত্ব দিয়া নাই, কেৱল অৱহেলা কৰিছে । চৰকাৰৰ এই অৱহেলাক আমি নিন্দা জনাইছোঁ ।" জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি চৰকাৰে দেখুওৱা এনে মনোভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসীকে মৰ্মাহত কৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
