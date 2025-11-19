ETV Bharat / politics

মুম্বাইত শাৰদ পাৱাৰক অখিল গগৈৰ সাক্ষাৎ; জুবিনৰ জন্মদিনৰ দিনা ক’ত আছিল বুলি অখিললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ ৰণডংকা অসমত পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে অসমৰ বুধবাৰে বিৰোধীৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুম্বাইত সাক্ষাত কৰিলে এন চি পিৰ নেতৃত্বক ৷

এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰক সাক্ষাতৰ সময়ত অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: মুম্বাইত দেশৰ ভিতৰতে এগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিক এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ আৰু সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেক সাক্ষাৎ অসমৰ বিৰোধীৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ । অখিল গগৈৰ মুম্বাইৰ এই ব্যস্ততাক জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ সৈতে সাঙুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সমালোচনা, ক’লে - জুবিনৰ জন্মদিনত অসমত অখিল গগৈক ক’তো দেখা নাই ৰাইজে ৷

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ ৰণডংকা অসমত পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে অসমৰ বুধবাৰে বিৰোধীৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুম্বাইত সাক্ষাত কৰিলে এন চি পিৰ নেতৃত্বক ৷ সাক্ষাৎ কৰিলে এন চি পিৰ মুৰব্বী নেতা শাৰদ পাৱাৰ আৰু তেওঁৰ কন্যা সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেক ।

অখিল গগৈক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে মাত্ৰ তিনিদিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীত আপৰ মুৰব্বী নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সাক্ষাতৰ পিছত শাৰদ পাৱাৰক সাক্ষাৎ কৰাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

শাৰদ পাৱাৰ আৰু তেওঁৰ সাংসদ কন্যাক সাক্ষাৎ কৰি এক দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হোৱা বুলি সদৰী কৰিছে অখিল গগৈয়ে । এই আলোচনা মূলতঃ দেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক আৰু আৰ্থ-সামাজিক বিষয়সমূহে স্থান পাইছিল বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ । লগতে দেশত বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী ৰূপত জনবিৰোধী নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে বুলিও ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেক সাক্ষাৎ অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

সামাজিক মাধ্যমত এই সাক্ষাতৰ বিষয়ে অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰি এইদৰে কয়, ‘‘মুম্বাইত এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ আৰু তেখেতৰ জীয়ৰী বিশিষ্ট সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ সৈতে দেশত বিজেপিয়ে চলাই থকা সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষি ব‍্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ ।’’

ইয়াৰোপৰি কৃষক আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতো এন চি পিৰ দুই শীৰ্ষস্থানীয় নেতাৰ সৈতে আলোচনা কৰে বুলি গগৈয়ে সদৰী কৰি কয়, ‘‘দেশৰ ভূমি সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা তথা কৃষি বিপ্লৱৰ বিষয়েও মতামত গ্ৰহণ কৰিলো । তেখেতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতিত কেনেকৈ বৃষ্টি ছাঁয়া এলেকাক কৃষি প্ৰধান এলেকালৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে তাৰ দীঘলীয়া বৃত্তান্ত দাঙি ধৰে ৷’’

অখিল গগৈক মুম্বাই ভ্ৰমণক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা

আনহাতে অখিল গগৈৰ এই মুম্বাই ভ্ৰমণ আৰু শাৰদ পাৱাৰক সাক্ষাতক লৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বাবে চিঞৰা অখিল গগৈক জুবিনৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ক’তো দেখা নোপোৱা বিষয়টো লৈ অখিলক কঠোৰ সমালোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ‘‘কালিতো অখিল গগৈ ক’ত আছিল ? কালিতো গোটেই অসমতে অখিল গগৈক কোনোৱে দেখা নাই । কোনোবাই দেখিছে নেকি ? অখিল গগৈয়ে মুম্বাইত গৈ শাৰদ পাৱাৰক গৈ লগ কৰি আছে ৷ মইতো লণ্ডনৰ পৰা কষ্ট কৰি হ’লেও আহি পাইছো ৷ বিজেপিৰ সদস্যসকলে কালি তেজ দিছে । জাষ্টিছ ফৰ জুবিন বুলি চিঞৰি থকাসকলে কালি দিনটোত কি কৰিলে ?’’

১০ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু মুখৰ মাত বন্ধ হৈ যাব বুলিও লগতে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

