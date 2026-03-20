এইবাৰ অত্যাচাৰী শাসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰাভূত কৰিব খোজো : অখিল গগৈ

শিৱদৌলত সেৱা লৈ মনোয়ন দাখিল কৰিলে অখিল গগৈয়ে । ক'লে জয়ী হ'লে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কি কৰিব ।

Akhil Gogoi from Sivsagar constituency submitted his nomination
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 3:55 PM IST

শিৱসাগৰ : ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । শিৱদৌলত সেৱা লৈ মনোয়ন দাখিল কৰি অখিল গগৈয়ে ক'লে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কি কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পিছত দুয়োটা দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অখিল গগৈয়ে ৷

মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মতবিনিময় কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব । বয়সৰ ব্যৱধান আছে যদিও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ গৌৰৱবোধ কৰা বুলি জনালে গগৈয়ে । লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাৰ বাবদ ১৩ খন আসন লাভ কৰিছে যদিও ১০ খন আসনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে গগৈয়ে ।

সাংবাদিকৰ আগত মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "কালিৰ পৰা আমাৰ সকলো মিত্ৰদল, বিৰোধী ঐক্যৰ সকলো দল একলগ হ'লো । মাত্ৰ চি পি আই আছিল, তেওঁলোককো আমি মাতিছো ।"

আসন প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমি ১৩ খন আসনত নিৰ্বাচন খেলিম আৰু ১৩ খনৰ ভিতৰত ১০ খন আসনত জয়ী হ'বৰ বাবে আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে ।"

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "নিশ্চয়কৈ প্ৰচাৰ চলাবই লাগিব । অকল মোৰেই নহয়, কংগ্ৰেছৰো প্ৰচাৰ চলাব লাগিব । বাকী আমাৰ যিসমূহ বিৰোধী মিত্ৰদল আছে, তেওঁলোকৰ হৈয়ো প্ৰচাৰ চলাব লাগিব । আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ অত্যাচাৰী শাসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰাভূত কৰিব খোজো । স্বৈৰাতান্ত্ৰিক শাসন ওফৰাই পেলাব খোজোঁ । ভয়ৰ পৰা অসমীয়া মানুহক মুক্ত কৰি দিব খোজো । গণতন্ত্ৰক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজো ।"

লগতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ মিত্ৰ চৰকাৰে বাৰ মাহে খেতি কৰিব পৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "লগতে আমি প্ৰতিখন গাঁৱত এটাকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিম, যাতে পুৰুষ-মহিলা সংস্থাপিত হ'ব পাৰে । কোনো অসমীয়া ডেকা চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰি অন্য ৰাজ্যত মৰিব লগা নহ'য় । প্ৰাথমিক স্কুলৰ পৰা গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব । যাতে উপযুক্ত শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা কোনো বঞ্চিত নহ'য় । ইয়াৰ লগতে উপযুক্ত চিকিৎসা লাভৰ আন্তঃগাঁথনি মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব ।"

হিতাধিকাৰীৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয় যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে সকলো মহিলাই ৩০০০ টকাকৈ অৰুণোদয় লাভ কৰাৰ লগতে নিশ্চিত সংস্থাপন লাভ কৰিব ।

