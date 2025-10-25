ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নালাগে তেওঁৰ পিতৃ আহিলেও মোক বাধা দিব নোৱাৰে: অখিল গগৈ

এছ অ’ পি জাৰি কৰাক লৈ সৰৱ বিধায়ক অখিল গগৈ । জুবিন ক্ষেত্ৰ কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰে গগৈয়ে ।

Akhil Gogoi expresses anger over the SOP at Zubeen Garg memorial site
এছ অ’ পি জাৰি কৰাক লৈ সৰৱ বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 10:13 PM IST

কাজিৰঙা: শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এছ অ’ পি জাৰি কৰাক লৈ সৰৱ হৈ উঠিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ কাজিৰঙাত শনিবাৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত যি এছ অ’ পি লগাইছে সেয়া কোনো অসমীয়া মানুহে মানি নলয় ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি লগাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে, মৰ্যাদা, ভালপোৱা কমাবৰ কাৰণে কুৎসিৎ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰৰ কোনো কাম নাই ৷"

গগৈয়ে কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা নৈশ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহ ১১:০০ মান বজাত সোণাপুৰ পায়হিহে ৷ বাছবোৰ তাত কিছু সময় ৰাখে আৰু যাত্ৰীসকলে নমস্কাৰ জনায় ৷ সেইটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে ? উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অথবা নামনি অসমলৈ যোৱা নৈশ বাছসমূহ ৩-৩০/৪-০০ বজাত সোণাপুৰ পায়গৈ ৷ যদি সেই সময়ত সকলোৱে সেৱা এটা কৰি যায় তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি অসুবিধা হয় ?"

এছ অ’ পি জাৰি কৰাক লৈ সৰৱ বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, চাধা টেমা, মদ ঢলা, মদ্যপানৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় সেয়া আইন-শৃংখলাৰ সমস্যা ৷ মদ খাই কোনোৱে দিগদাৰী কৰিলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয়,"মদ খাই দিগদাৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এইখন চৰকাৰেই কৰি দিছে, গোটেই মদৰ মহল খুলি ৷"

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আশে-পাশে ‘ড্ৰাই এৰিয়া’ কৰি দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে কয়,"মদ খাই কোনোবাই দিগদাৰী কৰিলে পুলিচে তেওঁলোকক ধৰক ৷" পুলিচ তাত কেলৈ আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, "জুবিন ক্ষেত্ৰ কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয় নহয় যে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলেই এছ অ’ পি লগাই দিব ৷"

ইফালে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বক্তব্য সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "পৰেশ ককাইদেউৰ কি হৈছে ? পৰেশ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰত সুৰ মিলাই আছে । তেখেতৰ ত্যাগক স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ পক্ষত থাকি বক্তব্য ৰাখিলে আমি সমৰ্থন জনাব নোৱাৰোঁ । পৰেশ বৰুৱা দূৰত থাকি কেৱল টি ভি চাই এনে হৈছে বুলি ।"

অখিল গগৈয়ে কয়, "জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ অসমৰ মানুহ বৰ্তমান উত্তেজিত হৈ আছে ।" পৰেশ বৰুৱাক এনেধৰণৰ কথা নক'বলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গে কোনো আত্মহত্যা কৰা নাই । জুবিন গাৰ্গক মৃত্যুৰ কাৰণে ঠেলি দিয়া হৈছে । অপৰাধীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থানলৈ আমাৰ যেতিয়াই মন যায় আমি তেতিয়াই যাম ।"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "মোকতো কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নালাগে তেওঁৰ পিতৃ আহিলেও বাধা দিব নোৱাৰে ।" যাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থল যাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । অন্যহাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰীতা চৌধুৰীক অপমান কৰা কাৰ্য অতি লজ্জাজনক বুলি মন্তব্য কৰে গগৈয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত: কি কি বিষয় সামৰিব ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে, কেতিয়া কেনেকৈ দিব পাৰিব জবানবন্দী

লুংজুবেল মহোৎসৱত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন জুবিন গাৰ্গলৈ

