ভুৱা জাতীয়তাবাদী নেতা কেশৱ-অতুলক ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিব লাগিব: অখিল গগৈ

কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে।

Akhil Gogoi conducted election campaigning on behalf of Pradeep Kumar Baruah
প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 7:39 PM IST

কলিয়াবৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ শেষ দিন মঙলবাৰৰ দিনটোৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত অভিযোগ আৰু প্ৰতিঅভিযোগৰ জোৱাৰ উঠিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশস্বৰূপে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিজৰ ধৰণে প্ৰচাৰ চলাই অভিযোগ, সমালোচনাৰে বিৰোধীক থকাসৰকা কৰিছে। সোমাবাৰে অখিল গগৈয়েও তেনে এক গুৰুতৰ সমালোচনাত লিপ্ত হয়।

"এইবাৰ যদি ৰাইজৰ দলৰ অংশীদাৰ থকা চৰকাৰ হয়, তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গোটেই জীৱন জে'লত থাকিব লাগিব । ভুৱা এন্‌কাউণ্টাৰ কৰি ৮০ জন মানুহক হত্যা কৰিলে । তাৰ প্ৰত্যেকটো গোচৰ হিমন্ত বিশ্বৰ ওপৰত জাপি দিম আৰু হিমন্ত বিশ্বক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ।" দেওবাৰে সন্ধিয়া কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰে গগৈয়ে । সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । দেওবাৰে নিশা ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈয়ে দলীয় নেতা-কৰ্মী, সমৰ্থকক সম্বোধন কৰি চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোনো কাৰণতে এৰি দিয়া নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ।

আঞ্চলিকতাবাদী দল অসম গণ পৰিষদক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "যিটো দল বিদেশী খেদিম বুলি জন্ম হৈছিল, সেইটো দল বিজেপিৰ লগ লাগিল । গণশত্ৰু হিমন্ত, ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদী দুইজনকে মষিমূৰ কৰিব লাগিব । ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদী, ভুৱা দলটোকো ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিব লাগিব । এইবাৰ মুছলমানৰ আৰু হিন্দুৰ সাম্প্ৰদায়িক নেতা আজমল, হিমন্ত, অতুল আৰু ভুৱা জাতীয়তাবাদী নেতা কেশৱ-অতুলক ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিব লাগিব ।"

ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক চিলিণ্ডাৰৰ ছবিত ভোট দি জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে মই অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ছবি সলনি কৰি দিম। তাৰ বাবে এক পৰিকল্পনা লৈছোঁ । অসমত থকা ২৬ হাজাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিখন গাঁৱত এক কোটি টকাৰে এটাকৈ উদ্যোগ গঢ়িম । এদিনত এহেজাৰ টকাকৈ মাহে ত্ৰিশ হাজাৰতকৈ পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীয়ে দৰমহা পাব । আমি অসমৰ কোনো সম্পত্তি বিক্ৰী নকৰোঁ । অসমৰ খেতিপথাৰ বাৰে মাহে খেতি কৰিব পৰা কৰিম ।

তেওঁ কয়,"পানী যোগান, চাৰিখনকৈ ট্ৰেক্টৰ, বীজ, সাৰ । তিনিবাৰকৈ খেতি কৰিলে খাজনাও দিব নালাগে । নিজৰ খেতিডৰা সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব । প্ৰফেচনেল অসমীয়া কৰিব খুজিছোঁ । ফিনিছিং স্কুলত বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ দিম । যাতে ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৈয়ো সুৰক্ষিত হৈ কাম কৰিব পাৰে । আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক আৰ্থিক নিৰাপত্তা দিম ।"

NRC সম্পৰ্কে গগৈয়ে কয়,"চৰকাৰ গঠন কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰত শুদ্ধ NRC প্ৰস্তুত কৰি সকলোকে পৰিচয় পত্ৰ দিয়া হ'ব । ১৯৭১ৰ আগতে অহা লোকসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকক আৰু পিছৰখিনি বিদেশী খেদি দিব । তাত হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ কৰা নহ'ব ।"

চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সংখ্যালঘু লোক বসতিস্থল লাইলুৰীত অনুষ্ঠিত এই সভাত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, উপ-সভাপতি, কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ লগতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱায়েও ভাষণ দি চিলিণ্ডাৰৰ ছবিত ভোট দি বৰ্তমানৰ জাতি বিৰোধী চৰকাৰক ওফৰাবলৈ আহ্বান জনাই ।

