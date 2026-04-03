উজনি অসমত এইবাৰ বিজেপিয়ে ৫ টা সমষ্টিতহে জিকিব : অখিল গগৈ

উজনি অসমত এইবাৰ বিজেপিয়ে ৫ টা সমষ্টিতহে জিকিব : অখিল গগৈ
বাক্সাৰ জালাহত মানাহ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অখিল গগৈয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা অখিল গগৈৰ ।
Published : April 3, 2026 at 8:41 PM IST
বাক্সা: যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, সিমানেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে । বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ঘূৰিছে অখিল গগৈ ।
শুকুৰবাৰে ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ জালাহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অখিল গগৈয়ে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল দলে জনজাতীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি এই সমষ্টিত এজন অসমীয়া যুৱকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি ৰাইজৰ দলে সমষ্টিটোৰ অসমীয়া লোকসকলৰ হৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে মাত মতাৰ তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে বিধায়ক অখিল গগৈ ।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"বিজেপিয়ে ওফাইদাং মাৰিলে ১২৬ সমষ্টিৰ ভিতৰত ১২৬ টাতে জিকিম বুলি কয় । কিন্তু উজনি অসমত এইবাৰ বিজেপিয়ে ৫ টা সমষ্টিতহে জিকিব । ৪৬ খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে জিকিব ৫ খনত আৰু খুব বেছি সেইটো গৈ ১৩ টালৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে । আমি কিন্তু ৩৩ টা সমষ্টিত ন্যূনতম জিকিম । নামনি অসমৰ আকৌ সংখ্যালঘূ এলেকাবোৰ আছেই । গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক ২০২৬ চনত অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নহয়, গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচলতে মাথাটো ঘোলা হৈ গৈছে । আপোনালোকে নিজেই চাবচোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখখন শুকাই গ'ল, ক'লা পৰি গ'ল, চুলিবোৰ সৰি গ'ল । সিদিনা মোক গালি পাৰোতে মই দেখিছোঁ যে তেওঁৰ আগৰ চুলি এডালো নাই, লগাই লোৱা চুলি কেইডালমান আছে আৰু মোক লৈ ইমান চিন্তিত হৈছে যে লগাই লোৱা চুলি কেইডালো ঠিয় হৈ গ'ল ।"
গগৈয়ে পুনৰ কয়,"এতিয়া তেওঁ সকলোফালে মুছলমান দেখে, গো-মাংস দেখে, হিন্দু-মুছলমান দেখে । তেওঁৰ এনেকুৱা চিন্তা হৈছে, তেওঁ জানে যে ২০২৬ ত অসমৰ ৰাইজে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীৰ পৰা খেদিব খুজিছে ।" লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অপৰাধী বুলি উল্লেখ কৰি ক্ষমতাৰ পৰা নোহোৱা হ'লেই যিকোনো সময়তে জে'ল খাব বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈয়ে ।
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হয় জুবিন দাই আৰু কোনোদিন ন্যায় নাপায় । জুবিনদাই ন্যায় পাবলৈ হ'লে আমাৰ বিৰোধী পক্ষক জিকাব লাগিব । বিৰোধী পক্ষক জিকালে মই তিনিমাহৰ ভিতৰত জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ নতুন চাৰ্জশ্বীত দিম । এই চাৰ্জশ্বীটত যাতে প্ৰকৃত হত্যাকাৰীসকলক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
ইফালে তিনি গগৈৰ প্ৰসংগৰে অখিল গগৈয়ে কয়,"অসমৰ মানুহৰ কাৰণে তিনি গগৈ তিনিটা বস্তুৰ প্ৰতীক । লুৰীণজ্যোতি গগৈ আঞ্চলিকতাবাদৰ, মই হ'লোঁ প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদ, প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতীক আৰু গৌৰৱ গগৈ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ প্ৰতীক । গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ আৰু প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদ এই তিনিটা শক্তি লগ হৈ লগত আছে আকৌ বামপন্থীসকল এই চাৰিটা শক্তি লগ হৈ এইবাৰ আমি যি গোট গঠন কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে আমাক সমৰ্থন দিছে ।"