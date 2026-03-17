গৌৰৱ গগৈয়ে যদি অহংকাৰটো ত্যাগ কৰি মোলৈ ফোন কৰে সহায় কৰি দিম : অখিল গগৈ

গৌৰৱ গগৈ অসম বিধানসভালৈ অহাটো খুব প্ৰয়োজন বুলি ভাবে অখিল গগৈয়ে ।

গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 3:29 PM IST

কাজিৰঙা : আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত বলিছে ৰাজনৈতিক গৰম বতাহ ৷ সমান্তৰালকৈ ৰাইজৰ দলৰ ৰাজনৈতিক কৌশল ৰচনাৰ অভিকেন্দ্ৰ যেন হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৷ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙাতে বাহৰ পাতি সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰয়াসীক ৷

যোৱা শনিবাৰৰ পৰা কাজিৰঙাৰ বনভিলা ৰিট্ৰিট নামৰ ব্যক্তিগত অতিথিশালাত অব্যাহত আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰয়াসীৰে সাক্ষাৎ, আলোচনা তথা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ৷ এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত এক সংবাদমেলযোগে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, “কালিলৈকে ৬৪ জন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ আজি ১০ টামান সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আহি আছে ৷ গতিকে ৭৫ৰ পৰা ৮০ টা সমষ্টি আমাৰ যোগাযোগত আছে বা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ ৷ সেই কাম চলি আছে ৷ আজিৰ ভিতৰত আমি তৃতীয়খন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিম আৰু কাইলৈ বা পৰহিলৈ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিম ৷”

গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

ইপিনে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে দেওবাৰে দললৈ এক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিবলৈ দি কয়, "কালি লিখিতভাৱে এক প্ৰস্তাৱ দললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী দিব নালাগে ৷ সেই সম্পৰ্কত আজি সন্ধিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বৈঠকত যদি আমাৰ দলে সন্মতি দিয়ে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ ৷ গৌৰৱ গগৈ বিধানসভাত অহাটো বিচাৰোঁ ৷ আমাৰ বিধানসভাৰ মান উন্নত হ’ব লাগে ৷ আমাৰ ১২৬ জন বিধায়ক যদিও বিধানসভাত থাকে ১২৬ জনৰ ভিতৰত ৬ জনমানেহে বিধায়কৰ কাম কৰিব পাৰে ৷"

বিধায়কৰ দায়িত্বৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ আহিলে তেওঁ যিহেতু লোকসভাত আছিল— গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ নিজে যদি বাহিৰত থাকে ‘প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল’ আনিব পাৰিব আৰু যদি চৰকাৰ কৰে তেওঁ তেতিয়া দৰকাৰী দৰকাৰী আইন আনিব পাৰিব ৷ গতিকে মই ভাবোঁ যে গৌৰৱ গগৈ অসম বিধানসভালৈ অহাটো খুব প্ৰয়োজন ৷"

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি নিৰ্বাচন বহুত ভুল হৈছে ৷ তদুপৰি ৰাইজৰ দলৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ পৰা যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক স্থিতি একেবাৰে বেয়া বুলি জানিব পাৰিছোঁ । গৌৰৱ গগৈৰ বাবে টীয়ক, তিতাবৰ অথবা মাহমৰা সমষ্টি ভাল আছিল বুলি আমাৰ দলৰ কৰ্মীয়ে জনাইছে ৷"

আনহাতে, যোৰহাটটো এটা অত্যন্ত ‘চেলেঞ্জিং ছীট’ বুলি অভিহিত কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "যিহেতু জিলা কমিটীয়ে মোক ক’লে যে তাত গৌৰৱ গগৈৰ অলপ ‘প্ৰ'ব্লেম’ আছে সেই কাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছোঁ যে গৌৰৱ গগৈক জিকোৱা দৰকাৰ ৷ গৌৰৱ গগৈ যাতে নাহাৰে তাৰবাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো বন্ধ ৰাখিম ৷ এইটো প্ৰস্তাৱহে দিছোঁ ৷" এতিয়ালৈকে ‘পাছ’ হোৱা নাই বুলিও কয় অখিল গগৈয়ে ৷

ইপিনে, প্ৰসংগক্ৰমে গৌৰৱ গগৈয়ে মানুহলৈ বৰকৈ ফোন নকৰে আৰু ফোনো নধৰে, অনুৰোধো নকৰে আৰু তেওঁ অকণমান অহংকাৰত থাকে বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰে, "গৌৰৱ গগৈয়ে যদি পোনপটীয়াকৈ কয় তেন্তে আমাৰ দলৰ ‘ছেট-আপ’টোক তাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিম ৷"

অখিল গগৈয়ে কয়, “গৌৰৱ গগৈয়ে যদি নিজে অহংকাৰটো ত্যাগ কৰি মোলৈ ফোন কৰে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰি দিম ৷” আনহাতে, শিৱসাগৰত যাতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তাৰবাবেহে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে নেকি বুলি বহুতে ক’ব বিচাৰিছে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত অখিল গগৈয়ে সেয়া নসাৎ কৰি কয়, "মই এবাৰ হ’লেও কোৱা দেখিছে জানো ! যোৱাবাৰতো মই জে'লত আছিলোঁ ৷ অসমৰ মানুহে মোক কিমান মৰম কৰিছে, নিজে নিজে গৈ কেম্পেইন কৰি মোক জিকাইছে ৷ যোৱাবাৰ শিৱসাগৰত আমাৰ একো নাছিল, সংগঠন নাছিল, বুথ কমিটী এখনো নাছিল ৷ অসমৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ-মৰমৰ কাৰণে জিকিছোঁ ৷ যিসময়ত মই জে'লত আছিলোঁ তেতিয়াও কংগ্ৰেছে মোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী দিছিল ৷"

শিৱসাগৰত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী দিলেও আপত্তি নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, “অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যদি আহে মই ভাল পাম আৰু একেটা সমষ্টিতে যদি কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ো যায় তেতিয়া হ’লেও মই যুঁজি ভাল পাম ৷” অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, “অংহকাৰ কৰি কোৱা নাই ৷ নিৰ্বাচন যেতিয়া খেলিছোঁ সেইটো ‘প্ৰিপেয়াৰেচন’ থাকিব লাগিব ৷ হাৰো বা জিকো, ইলেকচনতো সকলো মানুহ সদায় জিকি নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈক শিৱসাগৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ এবাৰৰ কাৰণেও কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থী নিদিবলৈ কোৱা নাই বুলিও সদৰী কৰে গগৈয়ে ৷

লগতে পঢ়ক :আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা : নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম
লগতে পঢ়ক :দৰঙৰ তিনিটা সমষ্টিত ৭ লক্ষাধিক ভোটাৰে ৯০৭ ভোটকেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ, সাজু জিলা প্ৰশাসন

