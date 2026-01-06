বিজেপিক ভোট নিদিয়া লোকৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলীপ শইকীয়াৰ; অভিযোগ অখিল গগৈৰ
মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক ৬০টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ দায়িত্ব প্ৰদান !
Published : January 6, 2026 at 2:34 PM IST
মৰাণ : বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰে বুলি কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰি দেশজুৰি সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা সময়তে এইবাৰ অসমতো একেই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । অভিযোগ অনুসৰি বিজেপিক ভোট নিদিয়াসকলৰ নাম কৰ্তনৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বয়ং ৰাজ্য়িক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।
ডিব্ৰুগড়ৰ আৱৰ্ত ভৱনত অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজহুৱা কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য । বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "আমাৰ গণতন্ত্ৰ শেষ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কৰা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰটো মই নিজ কাণেৰে শুনিছো । ৪ তাৰিখে এজন বিজেপি নেতাৰ সৈতে আলোচনাত বহি আছিলো । সেই বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ কথা-বাৰ্তা মই শুনি আছিলো । এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত বহু দলীয় কথা আলোচনা কৰাৰ পাছত অতি ভয়ংকৰ কথা কৈ দিছিল সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই, যিটো কথা আজিও মোৰ কাণত বাজি আছে ।"
"জিলা সভাপতি আৰু বিধায়কসকলে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি অভিযোগ কৰে । লগতে বিজেপিক ভোট নিদিয়া ভোটাৰৰ তালিকা বিধায়ক, জিলা সভাপতি আৰু মণ্ডল সভাপতিয়ে ১২ তাৰিখৰ ভিতৰত দিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ দিয়ে ।" এইদৰে কয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।
অখিল গগৈয়ে কয়, "লগতে দিলীপ শইকীয়াই কৈছিল তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিম । আমি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক ৬০ টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছো । আৰু বিজেপিক ভোট নিদিবলগীয়া মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰিব । বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ মাতটো মোৰ কাণত আজিও স্পষ্টকৈ বাজি আছে ।"
কিয় ৰাজহুৱা কৰা নাছিল এই কথা অখিল গগৈয়ে ?
সংবাদমেলত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "৪ জানুৱাৰীত এই ঘটনা হৈছিল যদিও নৈতিকতাৰ বাবে সেইদিনা এই কথাক লৈ হাল্লা কৰা নাছিলো । কাৰণ মোৰ লগত থকা বিজেপি নেতাগৰাকী বিপদত পৰিব । সেয়ে ৰৈ আছিলো এটা দিন । ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়-তিনিচুকীয়াত এই অভিসন্ধিক লৈ গোপনে বাহৰ পাতিছে অশোক সিংহলে । এইজন অশোক সিংহলৰ নেতৃত্বতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল আৰু জনগোষ্ঠী বিলাকৰ অধিকাৰ নাইকিয়া কৰা হৈছিল ।"
১০০০০ ভোটাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত কাটিবলৈ নিৰ্দেশ :
বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে সংবাদমেলত কয়, "মোক বিজেপিৰ বহু বিধায়কে কৈছিল প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিক ভোট নিদিয়া ১০,০০০ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰিম । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিজন বিধায়কক ভোটাৰ তালিকাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়াসকলৰ নাম কাটিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । এই কথা চৰকাৰী সাংবাদিকেও মোক অৱগত কৰিছে । চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিএলঅ' বিলাকক ১০০০০ ভোটাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত কাটিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বিৰোধীৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কৈ থকা সময়ত ভোটাৰৰ অধিকাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোট চুৰিৰ কথা কৈছিল তেতিয়া অলপ বিশ্বাস কৰিছিলো; কিন্তু এতিয়া মই বিজেপি দলৰ কৌশলৰ কথা নিজেই শুনি আচৰিত হৈছো ।"