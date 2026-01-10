ETV Bharat / politics

উজনিত হিমন্ত ৰজা নহয়, উজনিত মই আছোঁ মই... শিৱসাগৰত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ অখিল গগৈৰ

২০০ কোটি টকা লৈ শিৱসাগৰত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ।

Akhil Gogoi Challenged CM
বৰপেটাৰ দংৰাত জনসভা সম্বোধন অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
বৰপেটা : "উজনিত হিমন্ত ৰজা নহয়, উজনিত মই আছোঁ মই... অখিল গগৈ আছোঁ । হিমন্ত আহক উজনিত, থিয়ৈ থিয়ৈ হৰুৱাই দিম, একেদিনাই কান্দিব লাগিব আৰু একেদিনাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ।" বৰপেটাৰ দংৰাত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এখন জনসভাত অংশ লৈ অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমন্ত্ৰণ জনাই এই মন্তব্য কৰে ।

লগতে অখিল গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান, "আহক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ । কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব নেকি আহক বুলি ইলেকচন খেলিবলৈ ? ময়ে অসমৰ একমাত্ৰ মানুহ, ময়ে চেলেঞ্জ কৰিছোঁ শিৱসাগৰলৈ হিমন্ত আহক, ২০০ কোটি টকা লৈ আহক । এইবাৰ ১০০ কোটি টকা লৈ গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাব গৈছিল, হিমন্তক হৰুৱালোঁ । এইবাৰ ২০০ কোটি টকা লৈ আহক শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ, মই ১ কোটি টকা লৈ যাম, মই থিয়ৈ থিয়ৈ হিমন্তক হৰুৱাম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহৰ ভৰিত ধৰি অসমক বিক্ৰী কৰি দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট নিদিয়ে উজনিৰ স্বাভিমানী ভোটাৰে, জাতীয়তাবাদী শিৱসাগৰৰ ভোটাৰে । সেই কাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দি থাকোঁ ।"

আনহাতে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদিহে শিৱসাগৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰে তেন্তে মৰিয়নী সমষ্টিলৈ আহিবলৈও আহ্বান অখিল গগৈৰ । অৱশ্যে অখিল গগৈয়ে নিজে শিৱসাগৰ এৰি পূৰ্বৰ জালুকবাৰী সংলগ্ন আন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ নাহে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উজনিত জিৰো কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ অখিল গগৈৰ ।

ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ঘোষণা কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিজনে । অখিল গগৈয়ে কয় যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, চি পি এম আৰু চি পি আই এম এল একেলগে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হিচাপে ভোটত যুঁজিব । তেওঁৰ মতে, বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাটো সময়ৰ প্ৰয়োজন ।

আনহাতে, চেঙা বিধানসভা সমষ্টি সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয় যে ৰাইজৰ দলেও চেঙা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে । সমষ্টিটোৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে আশ্ৰাফুল হুছেইনে কার্যতঃ বিজেপিকেই সমৰ্থন কৰি আহিছে ।

“এইবাৰ আমি আমাৰ দলৰ পৰা সংখ্যালঘু সমাজৰ এজন বিধায়ক বিচাৰিছোঁ, যিয়ে প্ৰকৃত অৰ্থত সংখ্যালঘু সমাজৰ হকে কাম কৰিব ।” এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ ।

