শদিয়াৰ পৰা বোকাখাতৈকে অগপমুক্ত কৰি পেলালে বিজেপিয়ে : অখিল গগৈ

শদিয়াৰ পৰা বোকাখাতৈকে অগপমুক্ত কৰি পেলালে বিজেপিয়ে : অখিল গগৈ
টীয়ক সমষ্টিৰ যি গৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ নামতহে অগপৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ আচলতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীহে । অখিল গগৈৰ দাবী ।
Published : March 25, 2026 at 8:15 PM IST
যোৰহাট: বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱাৰ পিছত দুগুণ উৎসাহেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ । বুধবাৰে ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টীয়কৰ কলিয়াপানী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজ দলে অনুষ্ঠিত কৰা বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী তথা ৰাইজ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাইজ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে মূলতঃ বিজেপি দল আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।
প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "অসমীয়া মানুহৰ সিদ্ধান্ত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিহত কৰিব লাগে আৰু সম্প্ৰদায়িক, ফেচীবাদী দল বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে । অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ নেতৃত্বত দিয়া উজনি অসমৰ পৰা আঞ্চলিক দল অগপক ধুলিসাৎ কৰি পেলালে শাসিত দল বিজেপিয়ে । কাৰণ উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা বোকাখাতলৈকে অগপমুক্ত কৰি পেলালে বিজেপিয়ে ।"
তেওঁ কয়,"টীয়ক সমষ্টিৰ যি গৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ নামতহে অগপৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ আচলতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীহে, কাৰণ বিকাশ শইকীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰীকাৰ মানুহ । আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, কংগ্ৰেছ সহিতে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ পিছত উজনি অসমৰ ৪৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০ পৰা ১২ টাহে বিজেপিক দিবলৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ লগ হোৱাৰ পিছত উজনি অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাট্টাই নাপায় ।"
লগতে গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ পিছত মৰিয়নী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কোনেও পৰাজয় কৰিব নোৱাৰে । কুৰ্মী পৰিয়ালৰ ৩৫ বছৰীয়া শাসন সাধাৰণ জনতাৰ হাতলৈ তথা স্বাভিমানী অসমীয়াৰ হাতলৈ লৈ আনিব জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । কথাচহকী, কাম নাইকিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক পৰাজিত কৰিবলৈ বিৰোধী ঐক্যই কৌশল ৰচনা কৰিছে ।"
লগতে অখিল গগৈয়ে কয়,"ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নী সমষ্টিত ৪০ হাজাৰমানহে ভোট পাব । বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া নিৰ্বাচন সমিতি গঠন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ।" উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অখিল গগৈক সংগ দিয়ে টীয়ক সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী পল্লৱী শইকীয়া গগৈ, মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰা সহিতে অন্যান্যসকল ।