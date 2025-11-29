আচলতে আজি মই হেংদাং লৈ আহিব লাগিছিল: অখিল গগৈ

ETV Bharat / politics

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনা টাই আহোম সাজেৰে সদনলৈ অখিল গগৈ । হাতত প্ৰতিবাদী বেনাৰ ।

Akhil Gogoi came to the Assembly wearing the traditional attire of Tai Ahoms
টাই আহোম সাজেৰে সদনলৈ অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 1:53 PM IST

গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনা শনিবাৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক । আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি বিধানসভালৈ আহিল বিধায়ক অখিল গগৈ । সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে বিধায়ক গগৈয়ে বিধানসভা চৌহদত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

হাতত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সম্বলিত বেনাৰ লৈ অখিল গগৈয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

টাই আহোম সাজেৰে সদনলৈ অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীক মিছা কথা কৈ আহিছে । আচলতে আজি মই হেংদাং লৈ আহিব লাগিছিল । কিন্তু বিধানসভালৈ হেংদাং লৈ আহিব নোৱাৰি । আজি মই আহোমৰ সাজ লগাই আহিছো । আমি এই সাজ এৰি অসমীয়া হৈ গ'লোঁ । আমি টাই ভাষা এৰি অসমীয়া হৈ গ'লোঁ । আমি নিজৰ ধৰ্ম বেলেগৰ ওপৰত জাপি নিদিও । আমি হিন্দু হৈ গ'লোঁ ।"

গগৈয়ে কয়, "আমি ৰজা আছিলোঁ, ৰজাৰ বংশৰ । ইচ্ছা কৰা হ'লে টাই ভাষা প্ৰচলন কৰিব পাৰিলোহেতেন । কিন্তু চাওলুং চুকাফাই সকলোকে লগত লৈ একেলগে থাকিল । আমি সদায় জনজাতি আছিলোঁ । কিন্তু আমাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । ছটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । ছয় জনগোষ্ঠীক অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ দিয়ক । আমাক বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰি নাথাকিব । বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মনত পেলাওক ।"

ৰাজ্যসভাত প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে বিধেয়ক আনিছিল যদিও নকৰিলে । আজি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱৰ কথা কয় । সেই বিধেয়কখন এতিয়াও ৰাজ্যসভাত পৰি আছে । সাধাৰণ কাম ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাটো । অসম বিধানসভাত মন্ত্রীগোটৰ প্ৰতিবেদনখন ২৫ তাৰিখে দিয়াৰ কথা ক'লে । তাৰ পাছত ২৭ তাৰিখে দিম বুলি ক'লে যদিও নিদিলে । ২৮ তাৰিখে সদনত উঠাইছিল যদিও আলোচনা কৰিব নিদিলে ।"

Akhil Gogoi came to the Assembly wearing the traditional attire of Tai Ahoms
ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"আজি শেষৰটো আইটেম হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ । প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰি আলোচনা নকৰাকৈ অধিৱেশন সমাপ্ত কৰিব । বিজেপি চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব নিবিচাৰে । চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীক জাপি পিন্ধাইছে ।"

শেষত গগৈয়ে কয়, "এতিয়া চৰকাৰখনে সংবিধানত নথকা এছ টি ভেলি উলিয়াইছে । এনে জনজাতি নাই । এইটো আন্দোলনকাৰীসকলক মেনেজ কৰাৰ বাবে কৰিছে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ উপৰি চাংদাং জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব লাগিব । আমি আন্দোলন কৰিলে একো নাপাও । কোনো ব্ৰাক্ষ্মণ্যবাদী দলে, আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে কেতিয়াও জনজাতিকৰণ নিদিয়ে । সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব ।"

ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION
6 COMMUNITIES ST DEMAND STATUS
ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA AKHIL GOGOI

