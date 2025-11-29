আচলতে আজি মই হেংদাং লৈ আহিব লাগিছিল: অখিল গগৈ
বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনা টাই আহোম সাজেৰে সদনলৈ অখিল গগৈ । হাতত প্ৰতিবাদী বেনাৰ ।
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনা শনিবাৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক । আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি বিধানসভালৈ আহিল বিধায়ক অখিল গগৈ । সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে বিধায়ক গগৈয়ে বিধানসভা চৌহদত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
হাতত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সম্বলিত বেনাৰ লৈ অখিল গগৈয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
তেওঁ কয়,"চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীক মিছা কথা কৈ আহিছে । আচলতে আজি মই হেংদাং লৈ আহিব লাগিছিল । কিন্তু বিধানসভালৈ হেংদাং লৈ আহিব নোৱাৰি । আজি মই আহোমৰ সাজ লগাই আহিছো । আমি এই সাজ এৰি অসমীয়া হৈ গ'লোঁ । আমি টাই ভাষা এৰি অসমীয়া হৈ গ'লোঁ । আমি নিজৰ ধৰ্ম বেলেগৰ ওপৰত জাপি নিদিও । আমি হিন্দু হৈ গ'লোঁ ।"
গগৈয়ে কয়, "আমি ৰজা আছিলোঁ, ৰজাৰ বংশৰ । ইচ্ছা কৰা হ'লে টাই ভাষা প্ৰচলন কৰিব পাৰিলোহেতেন । কিন্তু চাওলুং চুকাফাই সকলোকে লগত লৈ একেলগে থাকিল । আমি সদায় জনজাতি আছিলোঁ । কিন্তু আমাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । ছটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । ছয় জনগোষ্ঠীক অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ দিয়ক । আমাক বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰি নাথাকিব । বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মনত পেলাওক ।"
ৰাজ্যসভাত প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে বিধেয়ক আনিছিল যদিও নকৰিলে । আজি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱৰ কথা কয় । সেই বিধেয়কখন এতিয়াও ৰাজ্যসভাত পৰি আছে । সাধাৰণ কাম ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাটো । অসম বিধানসভাত মন্ত্রীগোটৰ প্ৰতিবেদনখন ২৫ তাৰিখে দিয়াৰ কথা ক'লে । তাৰ পাছত ২৭ তাৰিখে দিম বুলি ক'লে যদিও নিদিলে । ২৮ তাৰিখে সদনত উঠাইছিল যদিও আলোচনা কৰিব নিদিলে ।"
তেওঁ কয়,"আজি শেষৰটো আইটেম হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ । প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰি আলোচনা নকৰাকৈ অধিৱেশন সমাপ্ত কৰিব । বিজেপি চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব নিবিচাৰে । চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীক জাপি পিন্ধাইছে ।"
শেষত গগৈয়ে কয়, "এতিয়া চৰকাৰখনে সংবিধানত নথকা এছ টি ভেলি উলিয়াইছে । এনে জনজাতি নাই । এইটো আন্দোলনকাৰীসকলক মেনেজ কৰাৰ বাবে কৰিছে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ উপৰি চাংদাং জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব লাগিব । আমি আন্দোলন কৰিলে একো নাপাও । কোনো ব্ৰাক্ষ্মণ্যবাদী দলে, আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে কেতিয়াও জনজাতিকৰণ নিদিয়ে । সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব ।"