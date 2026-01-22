ETV Bharat / politics

ধিঙত থকা সংখ্যালঘু অসমীয়া হিন্দুসকল নিৰাপদে থাকিব লাগিব: অখিল গগৈ

ধিং সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলক লাগিবই । কংগ্ৰেছে নিদিলেও ৰাইজৰ দলে ধিং সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব । এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 8:07 AM IST

ধিং : "এ আই ইউ ডি এফ দল মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল আৰু বিজেপি হ'ল হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল । গতিকে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দলৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক একেখন চকীত বান্ধি দুয়োজনকে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিম ।" এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় পোৱাৰ আশা নাই । তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু ন্যায় দিব নোৱাৰে । অত্যাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হৰুৱাই দিব লাগিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাই দিলেহে অসমত শান্তি আহিব ।"

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অখিল গগৈয়ে কয়, "মই ৩৬ বাৰ জে'ললৈ গৈছোঁ, মই 'জেলক ভয় নকৰোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুত চকু থৈ কথা ক'ব পৰা অসমত একমাত্ৰ ব্যক্তি মই ।"

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ধিং বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ উদ্যোগত ধিং ৰত্ন ভৱনত বুধবাৰে ৰাইজৰ দলৰ এখন কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কৰ্মীসভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।

আনহাতে, কৰ্মীসভাত উপস্থিত থাকি অখিল গগৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে ২০২৬ চনটো ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়িক দলক বিদায় দিয়াৰ বছৰ হওক । উল্লেখ্য যে ২৫ খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত এই ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকল এই কৰ্মীসভাত উপস্থিত থাকে । প্ৰায় ৩ হেজাৰ কৰ্মী উপস্থিত থকা এই কৰ্মীসভাত অখিল গগৈয়ে উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰি কয়, "ধিঙত থকা সংখ্যালঘু অসমীয়া হিন্দুসকল নিৰাপদে থাকিব লাগিব । ভয় কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰিব ।"

ইপিনে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়, "ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা যাতে কোনো বৈধ নাগৰিকৰ নাম কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে আৰু ভোটাৰ তালিকাত অবৈধ মানুহৰ নাম যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আদালতলৈ যাব লাগে । ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিখা শৰ্মা এজনী প্ৰফেছনেল লেখক । তেওঁৰ লেখাত ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে । এইবিলাক লেখকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ কাম কৰি আছে ।"

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "ধিং সমষ্টিটো আমাক লাগিবই । কংগ্ৰেছ দলক আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ । কংগ্ৰেছে আমাক নিদিলেও ৰাইজৰ দলে ধিং সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবই ।"

ধিং সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি শ্বেৰিফ উদ্দিনৰ সভাপতিত্বত আয়োজিত এই সভাত ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনেও ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

