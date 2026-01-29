মিঞাক কষ্ট দিবলৈ নহয়, বাংলাদেশী খেদিবৰ বাবেহে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ: অখিল গগৈ

মিঞাক কষ্ট দিবলৈ নহয়, বাংলাদেশী খেদিবৰ বাবেহে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ: অখিল গগৈ
বাংলাদেশী খেদিব নোৱাৰি অসমলৈ বাংলাদেশী অনাৰ ঠিকা লৈ ধৰ্মৰ নামত আবোল-তাবোল বলকিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ ৷
Published : January 29, 2026 at 7:47 AM IST
কাজিৰঙা : "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনক একেবাৰে অপৱিত্ৰ কৰি পেলালে ৷" কাজিৰঙাত এক সংবাদমেলত এইদৰেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ ৷
বুধবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত আয়োজিত সংবাদমেলত মিঞা ৰিক্সাৱালাক ৫ টকাৰ ঠাইত ৪ টকা ভাৰা দি কষ্ট দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনোৱা প্ৰসংগত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷
গগৈয়ে কয়, “মিঞাক খেদিবলৈ নহয়, বিদেশীক খেদিবলৈ বিজেপিয়ে শাসনভাৰ হাতত লৈছিল ৷ বিদেশী খেদিম বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৫ বছৰ দেশ শাসন কৰিলে ৷ বিদেশী খেদিম বুলি অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১০ বছৰ শাসন শেষ কৰিলে ৷”
এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কৈছে মিঞাক কষ্ট দিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদমেলত গগৈয়ে কয়, তেতিয়াহ’লে মই ক’ম, “মিঞাক কষ্ট দিবলৈ নহয়, বাংলাদেশী খেদিবৰ বাবেহে আপোনাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ ৷ আৰু আপুনি বাংলাদেশী খেদিব নোৱাৰি অসমলৈ বাংলাদেশী অনাৰ ঠিকা লৈ ধৰ্মৰ নামত আপুনি আবোল-তাবোল বলকিছে ৷”
গগৈয়ে কয় যে এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব পাৰে নেকি, সাংবিধানিক পদত থকা এজন মানুহে এনেকৈ ক’ব পাৰে নেকি যে মিঞাৰ ৰিক্সাত উঠিলে ৫ টকা ভাৰা খুজিলে ১ টকা কমাই দিব ৷ আনহাতে, অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "কওকচোন কোন ধৰ্মই শ্ৰম কৰি খোৱা মানুহক ঠগি খাবলৈ শিকাইছে, কোন ধৰ্মই শিকাইছে যে শ্ৰম কৰি খোৱা মানুহক ঠগাটো এটা জাতিৰ বীৰত্বৰ লক্ষণ ৷ অসমীয়া জাতি কেতিয়াও ঠগবাজি জাতি নাছিল ৷"
গগৈয়ে কয়, "ভগৱানে আমাক সঁচাকৈয়ে কাৰোবাক কষ্ট দিবৰ বাবে আমাক অসমীয়া হৈ জন্ম দিয়াইছে নেকি ? ভগৱানে এনেকুৱা জ্ঞান দিয়াইছে নেকি যে কষ্ট কৰা মানুহক ভাৰা কমকৈ দিবা আৰু সেইটো তোমাৰ বীৰত্ব ৷ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন কিয় ৰাস্তাৰ গুণ্ডাৰ পৰ্যায়লৈ নামি গৈছে ৷"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ দিনত অসমত ‘ষ্ট্ৰীট লাফাংগা’ত কিয় পৰিণত হৈছে বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয় এইটো তেওঁৰ মগজুৰ বিকৃতিৰ প্ৰমাণ নহয়নে বাৰু ! গগৈয়ে পুনৰ কয়, "হিন্দু ধৰ্মই আমাক জ্ঞান দিছে যে কৰ্মই ধৰ্ম ৷ কাম কৰা মানুহক সন্মান কৰিবা ৷ আমাৰ তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা নেতাই আকৌ আমাক কৈছে যে কাম কৰা মানুহক কষ্ট দিবা ৷ কাম কৰা মানুহক ঠগিবা ৷ কাম কৰা মানুহৰ প্ৰাপ্য যদি ৫ টকা হয়, ৪ টকা দিবা ৷ ৪ টকা দি আনন্দ লভিবা আৰু সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ হিন্দুত্ব হয় ৷"
এয়া সঁচা হিন্দু মানুহৰ হিন্দুত্ব হয়নে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, "আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ভুৱা হিন্দুত্ববাদী নেতাত পৰিণত হোৱা নাইনে বাৰু ! এনে নেতাসকলে অসমক ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেয়া দিনবোৰলৈ লৈ যোৱা নাইনে বাৰু !"
এওঁলোক ৰাজনৈতিক হিন্দু বুলি অভিহিত কৰি গগৈয়ে কয়, "অসমীয়া মানুহক এটা ঠগি খোৱা জাতিত পৰিণত কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ৫ টকাৰ ঠাইত ৪ টকা ভাৰা দিবলৈ যিধৰণে তেওঁ উচটনি দিছে এইটো আচলতে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উচটনি বুলি আমি ক’ব পাৰোঁ ৷ এইটো সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত লগোৱাৰ উচটনিমূলক বক্তব্য ।"
অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "পৃথিৱীৰ যিকোনো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত যদি আজি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ’লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আজিৰ দিনটোত জে'ললৈ পঠিয়াই দিলেহেতেঁন ৷ সাম্প্ৰদায়িক, উগ্ৰ, গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ লগাব পৰা উচটনিমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰা কাৰণে নিশ্চিতভাৱে আজি জে'ললৈ পঠিয়াই দিলেহেঁতেন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি অসমৰ মানুহক শ্ৰম কৰি খোৱা মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে শিকাব নালাগে ।"
শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰত্যাহ্বান, "আপোনাৰ যদি সাহস আৰু সৎ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ’লে আপুনি বিদেশী খেদক ৷ অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম বিদেশী খেদাব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিদেশী খেদাব নোৱৰাৰ যি ব্যৰ্থতা সেয়া লুকুৱাবৰ কাৰণে আৰু কোনোধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নকৰি ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত কোনোপধ্যেই জিকিব নোৱৰাৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাত এতিয়া শেষ আশ্ৰয় হিচাপে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক, হিন্দু-মুছলমানৰ সংঘাতক আৰু মিঞাক ৷ মিঞাই হৈছে তেওঁৰ ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ শেষ আশ্ৰয়স্থল ৷"
আনহাতে, আজমল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুব ভাল বন্ধু, কিন্তু তেওঁ আকৌ সাধাৰণ মিঞাৰ ডাঙৰ শত্ৰু বুলি কটাক্ষ কৰি গগৈয়ে কয়, মিঞাক কষ্ট দি ৰং চাই নহয়, এটা-দুটা, এহেজাৰ-দুহেজাৰ মিঞা মানুহৰ ভোট কাটি নহয়, ৪-৫ লাখ মুছলমান মানুহৰ ভোট কাটি নহয়, ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো বাংলাদেশী হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, মিঞা হওক, বেংগলী হওক সকলোকে খেদিব পৰাটোহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ ‘ঔকাত’ ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা তাত প্ৰদৰ্শন কৰক বুলিও গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ৷